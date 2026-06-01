J:COM STREAMでヒストリーチャンネルの人気ドキュメンタリー『モーガン・フリーマンの華麗なる脱獄 シーズン2』『ファイルX：暴かれた極秘文書』ほか傑作シリーズを見放題独占配信！

JCOM株式会社『モーガン・フリーマンの華麗なる脱獄 シーズン2』ヒストリーチャンネル (C)2026 A&E Television Networks. All Rights Reserved.



J:COMの動画配信サービス「J:COM STREAM」では、世界最大で日本唯一の歴史＆エンターテインメント専門チャンネル「ヒストリーチャンネル」の人気ドキュメンタリードラマ『モーガン・フリーマンの華麗なる脱獄 シーズン2』をはじめ、『ファイルX：暴かれた極秘文書』を見放題で独占配信中のほか、2026年6月1日（月）より『人類滅亡 -LIFE AFTER PEOPLE- シーズン3』などの傑作シリーズを見放題で独占配信いたします。





▶J:COM STREAM視聴ページ：https://linkvod.myjcom.jp/collection/1893191(https://linkvod.myjcom.jp/collection/1893191?type=series&utm_source=prtimes&utm_campaign=prtimes_260601_history_detail)





『モーガン・フリーマンの華麗なる脱獄』は、オスカー俳優、モーガン・フリーマンが司会・製作総指揮を務めるドキュメンタリードラマシリーズです。歴史上に今も語り継がれる、驚異の脱獄劇の数々を再現ドラマで体感し、これまで語られなかった事件の真相に迫ります。再現ドラマのクオリティーの高さや証言インタビューとの緻密な構成が反響を呼んだ「シーズン1」に続き、「シーズン2」も本当にあった脱出・脱獄事件を、臨場感たっぷりに再現。モーガン・フリーマンによる重厚な語りが、極限状態の人間の知恵と執念を、まるで“生きた歴史”として蘇らせます。

また、『X-ファイル』のデヴィッド・ドゥカヴニーが、世界の国家が隠してきた衝撃の事実を暴く『ファイルX：暴かれた極秘文書』、人類が消え去った後の地球で起こる現象を、さまざまな学問の分野から徹底検証する『人類滅亡 -LIFE AFTER PEOPLE- シーズン3』などの傑作ドキュメンタリーも見放題で配信いたします。知的好奇心や探求心をくすぐる本格ドキュメンタリーの数々を、ぜひJ:COM STREAMの見放題でお楽しみください！





【注目作品をご紹介！】

・【見放題独占配信中】『モーガン・フリーマンの華麗なる脱獄 シーズン2』【R15+】※1（全8エピソード）（独占配信は2026年6月30日（火）まで）



▶視聴ページ：https://linkvod.myjcom.jp/video/sr00302917?type=series(https://linkvod.myjcom.jp/video/sr00302917?type=series&utm_source=prtimes&utm_campaign=prtimes_260601_history_detail)

名優モーガン・フリーマンがナビゲート！世界で巻き起こった、ビックリ仰天の脱獄・脱出劇を緻密に再現する人気シリーズ。大胆不敵な逃亡犯はもちろん、ハイテク警備を出し抜く知能犯や、捕虜からの執念の脱出を繰り広げたパイロットに至るまで、多種多様なエピソード満載でおくる第2章！

ヒストリーチャンネル (C)2026 A&E Television Networks. All Rights Reserved.

・『モーガン・フリーマンの華麗なる脱獄 シーズン1』【R15+】※1（全8エピソード）

脱出不可能とされた最高警備の刑務所を抜け出した囚人たちや、ナチス収容所から奇跡の大脱走を繰り広げた捕虜たちまで、世間を騒がせた有名な脱獄事件を再現ドラマで体感！





・【見放題独占配信中】『ファイルX：暴かれた極秘文書』【R15+】【PG12】※1（全10エピソード）（独占配信は2026年6月30日（火）まで）



▶視聴ページ：https://linkvod.myjcom.jp/video/ep00617818?type=group(https://linkvod.myjcom.jp/video/ep00617818?type=group&utm_source=prtimes&utm_campaign=prtimes_260601_history_detail)

ヒストリーチャンネル (C)2026 A&E Television Networks. All Rights Reserved.

『X-ファイル』のデヴィッド・ドゥカヴニーが、UFO隠ぺい疑惑や極秘作戦、不可解な実験、国家の隠ぺいなど、世界の国家が隠してきた衝撃の事実を暴くドキュメンタリー。日本語吹替は『X-ファイル』でモルダー役を務めた声優・小杉十郎太が担当。





・【2026年6月1日（月）より見放題独占配信開始】『人類滅亡 -LIFE AFTER PEOPLE- シーズン3』（全8エピソード）（独占配信は2026年6月30日（火）まで）



▶視聴ページ：https://linkvod.myjcom.jp/video/sr00283729?type=series(https://linkvod.myjcom.jp/video/sr00283729?type=series&utm_source=prtimes&utm_campaign=prtimes_260601_history_detail)

ヒストリーチャンネル (C)2026 A&E Television Networks. All Rights Reserved.

人類が地球から消えた後に起こり得る事象を、リアリティーを元に再現する、新感覚の科学ドキュメンタリー。15年ぶりの新作となる「シーズン3」では、獣があふれる商業施設、緑に覆われる高層ビル群、暴走を始める地下施設など、生成AIを駆使した圧倒的な映像で、自然の驚異を目の当たりにする！

・人類滅亡 -LIFE AFTER PEOPLE- シーズン1（全10エピソード）

人類が消え去ったとしたら、地球では何が起こるのか？自然が文明をどのように豹変させてゆくのか、歳月を追って科学的に徹底検証する！



・人類滅亡 -LIFE AFTER PEOPLE- シーズン2（全10エピソード）

温暖化や公害など、人類が破壊し続けてきた地球の自然は、どのように文明を豹変させていくのか？人類なき星を制するものとは？待望のシーズン2！





・【見放題独占配信中】『韓国釜山：美食の町』（全4エピソード）（独占配信は2026年6月30日（火）まで）



▶視聴ページ：https://linkvod.myjcom.jp/video/ep00616277?type=group(https://linkvod.myjcom.jp/video/ep00616277?type=group&utm_source=prtimes&utm_campaign=prtimes_260601_history_detail)

ヒストリーチャンネル (C)2026 A+E Networks Korea. All Rights Reserved.

日々進化を続ける釜山の食文化。港町に息づく家族経営の海鮮料理店や、心温かい店主が営む屋台料理、さらに、家庭料理をフレンチに進化させた若きシェフや、釜山をコーヒーとベーカリーの聖地に押し上げた韓国初のバリスタ世界チャンピオンの存在まで、伝統とトレンドが融合する、美食の町・釜山の今を紹介！







・【見放題独占配信中】『フレンチ・タッチ 公邸料理人の究極レシピ ディレクターズ・カット 「高知編」』（独占配信は2026年6月30日（火）まで）



▶視聴ページ：https://linkvod.myjcom.jp/video/ep00617817?type=group(https://linkvod.myjcom.jp/video/ep00617817?type=group&utm_source=prtimes&utm_campaign=prtimes_260601_history_detail)

ヒストリーチャンネル (C)2026 A+E Networks Japan G.K. All Rights Reserved.

フランス大使公邸料理長のセバスチャンと友人シェフのフランソワが、高知県を旅しながら現地の農家やワイナリーを訪れ、生産者のこだわりや独自の食文化からインスピレーションを発掘。地元食材でフランス料理を作り、海の眺めが美しいホテルヴィラサントリーニに地元の方々を招待し、一流ディナーを振る舞う！本編未公開シーンを追加編集したディレクターズ・カット版。

J:COM STREAMでは、今後もヒストリーチャンネルの人気ドキュメンタリーを見放題で続々配信いたします！

【主な配信中の作品】

●6月1日（月）現在 配信中の作品

・『マイケル・ジャクソン：最後のカーテンコール』

・『古代の宇宙人 シーズン13』（全20エピソード）

・『古代の宇宙人 シーズン14』（全20エピソード）

・『古代の宇宙人 シーズン15』（全20エピソード）

・『ザ・山男 S4』（全16エピソード）



【今後の主な配信予定作品】

●6月12日（金）配信開始

・『ザ・山男 S3』（全16エピソード）

・『バイオグラフィー：フレディ・マーキュリー』

・『バイオグラフィー：ガンズ・アンド・ローゼズ』

・『バイオグラフィー：KISSTORY 地獄の軍団』（Part 1・Part 2）



●7月3日（金）配信開始

・『ザ・鍛冶男』（全12エピソード）

・『ザ・森男』（全8エピソード）



●8月11日（火）配信開始

・『ザ・山男 S1』（全8エピソード）

・『ザ・山男 S2』（全16エピソード）



※1:【R15+】この作品には一部暴力・残酷表現が含まれます。【PG12】12 歳未満の年少者の視聴には、親または保護者の助言・指導が必要です。



※2:旧型TVチューナーをご利用の方は、最新チューナーに交換いただくことでご視聴いただけます。

▶最新チューナーへの交換について、詳しくはこちら(https://www.jcom.co.jp/campaign/charge_free/?utm_campaign=gs_prtimes_footer_chargefree&utm_medium=referral&utm_source=externalsite)

＜J:COM STREAM について＞

「J:COM STREAM」は、パラマウントの映画やドラマをはじめ、国内の映画、ドラマ、アニメ、TELASAの作品などが楽しめる動画配信サービスです。「J:COM STREAM」のみでのご加入も可能なほか、より幅広く楽しめる「J:COM STREAM」と専門チャンネルをあわせて利用できる「J:COM TV シン・スタンダード」も提供しています。動画配信サービスに加え、スポーツなどのライブ放送が充実した専門チャンネルをセットでご利用いただけます。

▶J:COM STREAM https://linkvod.myjcom.jp/(https://linkvod.myjcom.jp/?utm_campaign=gs_prtimes_footer_streamlp&utm_medium=referral&utm_source=externalsite)

▶J:COM TV シン・スタンダード https://www.jcom.co.jp/guide/starter/tv/(https://www.jcom.co.jp/guide/starter/tv/?utm_campaign=gs_prtimes_footer_streamlp&utm_medium=referral&utm_source=externalsite)





