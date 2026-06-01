スペシャルウィークの『ジェーン・スー 生活は踊る』は、「カバン」がテーマです！

株式会社ＴＢＳラジオ

作詞家でコラムニストのジェーン・スーがパーソナリティを務める、TBSラジオ『ジェーン・スー 生活は踊る』（月～木・11時～14時放送 一部RCCラジオ・NBCラジオで放送）。

6月1日（月）からの『生活は踊る』は、「生活はカバンで踊る！」と題して、カバンの選び方から、修理や収納術、機能性に優れた最新トレンド商品、さらには著名人のカバンの中身まで。毎日使うのに、なかなか見直す機会がない「カバン」にまつわる情報をお届けします。

◇スペシャルゲストの皆さんは・・・

6月1日（月）パンサー・菅良太郎さん

6月2日（火）神田伯山さん

6月3日（水）イモトアヤコさん

6月4日（木）上白石萌歌さん

パンサー・菅良太郎さん神田伯山さんイモトアヤコさん上白石萌歌さん

◇メッセージテーマは・・・「カバンと私」

カバンの思い出やこだわり、あなたのカバンに必ず入っているグッズなど、カバンにまつわるエピソードやプチ情報を so@tbs.co.jp までお送りください！

◇プレゼントもカバンです！

期間中、メッセージをくれた方の中から、毎日抽選で4名の方に、旅行・アウトドア・日常生活でも大活躍！「モンベルのポケッタブルシリーズ」のカバンをプレゼント。

▽radikoアプリで番組をお気に入り登録して、放送をお聴きください！

https://radiko.jp/r_seasons/10002268

TBSラジオ『ジェーン・スー 生活は踊る』

放送日時：毎週月～木曜 11時～14時

パーソナリティ：ジェーン・スー

パートナー：月・小笠原亘、火・山内あゆ、水・杉山真也、木・宇賀神メグ（TBSアナウンサー）

番組HP： https://www.tbsradio.jp/so/

番組メールアドレス： so@tbs.co.jp

公式X： https://x.com/seikatsu954905

公式instagram： https://www.instagram.com/seikatsu954905/

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