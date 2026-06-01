【TAC社労士】「総合本科生Basic」「総合本科生Basic+Plus」 申込受付開始！6月中の学習開始で特典プレゼント
社会保険労務士試験対策講座を展開しているTAC株式会社（東京都千代田区）は、2027年合格目標「総合本科生Basic」「総合本科生Basic+Plus」の申込みを受付中。「総合本科生Basic」「総合本科生Basic+Plus」は、7・8・9月に開講する、これから学習を開始する方へ最もオススメのコース。苦手とする人の多い「年金科目」を2回転学習することで、2027年の社労士試験で一発合格を目指すことができる。
▼「総合本科生Basic」教室講座・ビデオブース講座・Web通信講座の詳細はこちら
https://www.tac-school.co.jp/kouza_sharosi/sharosi_crs_souhon.html
▼「総合本科生Basic+Plus」教室講座・ビデオブース講座・Web通信講座の詳細はこちら
https://www.tac-school.co.jp/kouza_sharosi/sharosi_crs_basicplus.html
▼「総合本科生Basic」「総合本科生Basic+Plus」オンラインライブ通信講座の詳細はこちら
https://www.tac-school.co.jp/kouza_sharosi/sharosi_crs_basic_onlinelive.html
コースの特徴
1 Basic講義～年金科目を先行学習し、基本講義の年金科目は2回転目の学習に！～
●年金科目はボリュームが多く、理解に時間がかかる。
●社労士試験で配点が高く、不得意だと合格が難しい。
●国年・厚年の法律間の用語や定義の整理が困難。
これら、難しいイメージのある年金科目をBasic講義で早期に学習することで、知識のベースを確立でき、その後の学習が容易に！
2 十分な問題演習量を実現! INPUT+OUTPUTの相乗効果で確実に実力が身につく
「基本講義」では各講義の冒頭で実施する「ミニテスト」に加え、全8回の「実力テスト」を組み込んでいる他、問題演習教材として「トレーニング」「年度別過去問題集」「過去10年本試験問題集」もご提供。初期よりINPUTを行った後にOUTPUTを繰り返し行うことで、知識の定着と理解度アップを図る。
3 全国最大級の受験者数 2025年度 「勝利の全国模試シリーズ」 延べ受験者数12,210名！（全国中間模試6,132名＋全国公開模試6,078名）
TACの全国模試は圧倒的な受験者数を誇る試験。上位3～9%以内を目指す社労士試験においては、なるべく多くの受験生がいる模試で、自分の位置を確認することが重要。
4 「総合本科生Basic+Plus」なら、「基本講義」以降、２名の講師でWebフォロー視聴可能
「総合本科生Basic」「総合本科生Basic+Plus」ともに全受講メディアでWeb講義を視聴することが可能（Webフォロー標準装備）。さらに、「総合本科生Basic+Plus」なら、宮島哲浩講師・岡根一雄講師の２名のWeb講義を受講できる！
5 ライフスタイルにあわせて選べる４つの受講メディア
校舎まで足を運んで受講する「教室講座」「ビデオブース講座」のほか、Web上でいつでもどこでも受講できる「Web通信講座」、リアルタイム配信で講師・仲間とつながる「オンラインライブ通信講座」と、計4つの受講メディアを取り揃えている。さらに、「オンラインライブ通信講座」なら、今期から人気講師4名の講義が受けられる！
開講校舎・開講日・講義日程7・8・9月に全国のTAC校舎で開講！
開講日は無料体験入学もOK
▼「総合本科生Basic」「総合本科生Basic+Plus」開講校舎・開講日・講義日程はこちらから
https://www.tac-school.co.jp/kouza_sharosi/sharosi_nittei.html
6月中なら早期申込特典つき！割引キャンペーン実施中早期申込特典で、6月から主要な社会保険関係科目の先行学習ができる！
早期申込特典：「基本講義 健康保険法（全6回）」無料受講
申込期限：6/30(火)まで
【すべての方が対象】早割キャンペーン第1弾
通常受講料より一律\44,000off! 6/30(火)まで
＜総合本科生Basic＞\253,000→\209,000
＜総合本科生Basic+Plus＞\341,000→\297,000
【35歳以下の方が対象】U35割引キャンペーン
通常受講料より一律\54,000off! 8/31(月)まで
＜総合本科生Basic＞\253,000→\199,000
＜総合本科生Basic+Plus＞\341,000→\287,000
【対象資格合格者が対象】他資格合格者割引キャンペーン
通常受講料より一律\54,000off! 8/31(月)まで
＜総合本科生Basic＞\253,000→\199,000
＜総合本科生Basic+Plus＞\341,000→\287,000
▼早割キャンペーン・早期申込特典の詳細はこちら
https://www.tac-school.co.jp/kouza_sharosi/sharosi_basicpluscam.html
▼U35割引キャンペーン・早期申込特典の詳細はこちら
https://www.tac-school.co.jp/kouza_sharosi/sharosi_u30cam.html
▼他資格合格者割引キャンペーン・早期申込特典の詳細はこちら
https://www.tac-school.co.jp/kouza_sharosi/sharosi_tashikakucam.html
▼お申込みはこちら
https://ec.tac-school.co.jp/products/exam.php?category_id=69
会社概要
会社名：TAC株式会社
設立：1980年12月
事業内容：個人教育事業、法人研修事業、出版事業、人材事業
本社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18
Webサイト：https://www.tac-school.co.jp/