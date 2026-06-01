【TAC社労士】「総合本科生Basic」「総合本科生Basic+Plus」　申込受付開始！6月中の学習開始で特典プレゼント

TAC株式会社

社会保険労務士試験対策講座を展開しているTAC株式会社（東京都千代田区）は、2027年合格目標「総合本科生Basic」「総合本科生Basic+Plus」の申込みを受付中。「総合本科生Basic」「総合本科生Basic+Plus」は、7・8・9月に開講する、これから学習を開始する方へ最もオススメのコース。苦手とする人の多い「年金科目」を2回転学習することで、2027年の社労士試験で一発合格を目指すことができる。

▼「総合本科生Basic」教室講座・ビデオブース講座・Web通信講座の詳細はこちら

https://www.tac-school.co.jp/kouza_sharosi/sharosi_crs_souhon.html

▼「総合本科生Basic+Plus」教室講座・ビデオブース講座・Web通信講座の詳細はこちら

https://www.tac-school.co.jp/kouza_sharosi/sharosi_crs_basicplus.html

▼「総合本科生Basic」「総合本科生Basic+Plus」オンラインライブ通信講座の詳細はこちら

https://www.tac-school.co.jp/kouza_sharosi/sharosi_crs_basic_onlinelive.html

コースの特徴

1 Basic講義～年金科目を先行学習し、基本講義の年金科目は2回転目の学習に！～

●年金科目はボリュームが多く、理解に時間がかかる。

●社労士試験で配点が高く、不得意だと合格が難しい。

●国年・厚年の法律間の用語や定義の整理が困難。

これら、難しいイメージのある年金科目をBasic講義で早期に学習することで、知識のベースを確立でき、その後の学習が容易に！

2 十分な問題演習量を実現! INPUT+OUTPUTの相乗効果で確実に実力が身につく

「基本講義」では各講義の冒頭で実施する「ミニテスト」に加え、全8回の「実力テスト」を組み込んでいる他、問題演習教材として「トレーニング」「年度別過去問題集」「過去10年本試験問題集」もご提供。初期よりINPUTを行った後にOUTPUTを繰り返し行うことで、知識の定着と理解度アップを図る。

3 全国最大級の受験者数 2025年度 「勝利の全国模試シリーズ」 延べ受験者数12,210名！（全国中間模試6,132名＋全国公開模試6,078名）

TACの全国模試は圧倒的な受験者数を誇る試験。上位3～9%以内を目指す社労士試験においては、なるべく多くの受験生がいる模試で、自分の位置を確認することが重要。

4 「総合本科生Basic+Plus」なら、「基本講義」以降、２名の講師でWebフォロー視聴可能

「総合本科生Basic」「総合本科生Basic+Plus」ともに全受講メディアでWeb講義を視聴することが可能（Webフォロー標準装備）。さらに、「総合本科生Basic+Plus」なら、宮島哲浩講師・岡根一雄講師の２名のWeb講義を受講できる！

5 ライフスタイルにあわせて選べる４つの受講メディア

校舎まで足を運んで受講する「教室講座」「ビデオブース講座」のほか、Web上でいつでもどこでも受講できる「Web通信講座」、リアルタイム配信で講師・仲間とつながる「オンラインライブ通信講座」と、計4つの受講メディアを取り揃えている。さらに、「オンラインライブ通信講座」なら、今期から人気講師4名の講義が受けられる！

開講校舎・開講日・講義日程

7・8・9月に全国のTAC校舎で開講！

開講日は無料体験入学もOK

▼「総合本科生Basic」「総合本科生Basic+Plus」開講校舎・開講日・講義日程はこちらから

https://www.tac-school.co.jp/kouza_sharosi/sharosi_nittei.html

6月中なら早期申込特典つき！割引キャンペーン実施中

早期申込特典で、6月から主要な社会保険関係科目の先行学習ができる！

早期申込特典：「基本講義 健康保険法（全6回）」無料受講

申込期限：6/30(火)まで

【すべての方が対象】早割キャンペーン第1弾

通常受講料より一律\44,000off! 6/30(火)まで

＜総合本科生Basic＞\253,000→\209,000

＜総合本科生Basic+Plus＞\341,000→\297,000

【35歳以下の方が対象】U35割引キャンペーン

通常受講料より一律\54,000off! 8/31(月)まで

＜総合本科生Basic＞\253,000→\199,000

＜総合本科生Basic+Plus＞\341,000→\287,000

【対象資格合格者が対象】他資格合格者割引キャンペーン

通常受講料より一律\54,000off! 8/31(月)まで

＜総合本科生Basic＞\253,000→\199,000

＜総合本科生Basic+Plus＞\341,000→\287,000

▼早割キャンペーン・早期申込特典の詳細はこちら

https://www.tac-school.co.jp/kouza_sharosi/sharosi_basicpluscam.html

▼U35割引キャンペーン・早期申込特典の詳細はこちら

https://www.tac-school.co.jp/kouza_sharosi/sharosi_u30cam.html

▼他資格合格者割引キャンペーン・早期申込特典の詳細はこちら

https://www.tac-school.co.jp/kouza_sharosi/sharosi_tashikakucam.html

▼お申込みはこちら

https://ec.tac-school.co.jp/products/exam.php?category_id=69

会社概要

会社名：TAC株式会社

設立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、法人研修事業、出版事業、人材事業

本社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

Webサイト：https://www.tac-school.co.jp/