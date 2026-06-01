高さ15mの屋内空間でスカイランタンが舞う「七夕ランタンナイト」、今年も吉祥寺エクセルホテル東急で開催

東急ホテルズ＆リゾーツ株式会社詳細を見る :https://www.tokyuhotels.co.jp/kichijoji-e/restaurant/sorae/plan/142708/index.html

吉祥寺エクセルホテル東急（東京都武蔵野市）2階 ラウンジ＆ダイニング SORAEでは、2026年7月3日（金）から7月5日（日）までの3日間限定で、七夕イベント「願いを SORAE 七夕ランタンナイト」を開催いたします。

昨年初開催した本イベントでは、4日間で213名のお客様にご来場いただき、連日満席となるなど大変ご好評をいただきました。天井高約15mのアトリウム空間を舞う幻想的なランタンリリースセレモニーが口コミで話題となり、「ランタンリリースが楽しかった」「幻想的な雰囲気に癒された」「料理や空間演出が印象的だった」などのお声も寄せられ、今年も開催する運びとなりました。

昨年開催時の様子

会場となる「SORAE」は、開放感あふれる吹き抜け空間が特長のレストランです。七夕ランタンナイト開催期間中は、願いごとを書いたスカイランタンを天井高約15mのアトリウム空間へ放つ「ランタンリリースセレモニー」を実施いたします。屋内開催のため、天候に左右されることなくゆったりと楽しめるのも魅力のひとつ。雨の日でも快適なホテル空間の中で、七夕ならではの特別なひとときをお過ごしいただけます。

また、ディナーブッフェでは、SORAEの人気メニューであるローストビーフをはじめ、各メニューに星形のトッピングを添えるなど、七夕らしい遊び心を取り入れた料理が並びます。

なお、本イベントは、武蔵野市・武蔵野商工会議所・武蔵野市観光機構が共同で取り組む産業連携プロジェクト「CO+LAB MUSASHINO（コラボむさしの）」認定事業です。地域とのつながりを大切にしながら、吉祥寺ならではの季節体験をお届けいたします。

「願いをSORAE七夕 ランタンナイト」開催概要

■開催期間 2026 年7月3日（金）～7月5日（日）

■場 所 ラウンジ＆ダイニング SORAE（吉祥寺エクセルホテル東急 2階）

■提供時間 17:30～21:00 (L.O.20:30) ※120分制、要予約

ランタンリリースセレモニー（一斉リリース）は全日19:00～

■料 金 2名様で13,000円（2名様のディナーブッフェ、ランタン1基を含む）

※大人1名様・お子様（4歳～小学生）１名様の場合は11,000円

ブッフェ追加料金 大人5,000円、4歳～小学生3,000円

※3歳以下は無料

ランタンリリースの様子

■ブッフェメニュー

＜スペシャルメニュー＞ローストビーフ SORAEスタイル

＜ベジタブルマーケットスタイル＞6種の野菜のマリネ、リーフサラダ2種

＜冷製料理＞キヌア・チキン・豆腐のマリネ、アボカド・イタヤ貝のマリネ、タマゴサラダ、冷製スパイシーポテトサラダ

＜温製料理＞白身魚のパン粉揚げ トマトソース添え、ジャガイモと牛肉のグラタン、オニオンカレー SORAE風、スチームライス、和風パスタ ほか

＜キッズブッフェコーナー＞シュリンプフリット、フライドポテト、鶏肉のベニエ、ミートボール 他

＜デザート・パン・ソフトドリンク各種＞

※表示料金にはサービス料12％、消費税10％が含まれております

※食物アレルギーのある方は、予めスタッフにお知らせください

※食材の入荷状況により、メニューが変更になる場合がございます

※法令によりお車を運転される方、20歳未満のお客様へのアルコールの提供は一切お断りいたします

※写真はイメージです

協力：日本スカイランタン協会 Recognition Number:JSA0TK5845P

日本スカイランタン協会(R)は株式会社エクスプラウドの登録商標です。

企画協力：NPO法人プレシャスネット

【吉祥寺エクセルホテル東急 アクセス】

東京都武蔵野市吉祥寺本町2丁目4番14号

JR中央線・京王井の頭線吉祥寺駅（北口）から徒歩8分・首都高速＜高井戸ランプ＞から15分