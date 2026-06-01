【DMM英会話】おうち時間を活用して英語学習を始めよう！「梅雨の英会話 スタート応援キャンペーン」を開催

合同会社DMM.com

合同会社DMM.com（本社：東京都港区、会長：亀山敬司、https://dmm-corp.com / 以下DMM ）が運営する「DMM英会話」（ https://eikaiwa.dmm.com/ ）は、2026年6月1日（月）より、対象プランの初月月額料金が75%OFFとなる「梅雨の英会話 スタート応援キャンペーン」を開始いたします。

キャンペーンページ：https://eikaiwa.dmm.com/pages/2026-jun-campaign/

梅雨の時期は雨の日が多く、ご自宅で過ごす「おうち時間」が増える季節です。DMM英会話では、そんな室内での時間をスキルアップや新しい挑戦のための有意義な時間にしていただきたいという思いから、「梅雨の英会話 スタート応援キャンペーン」を実施いたします。

パソコンやスマートフォンがあれば、いつでもどこでも世界中の講師と繋がることができるDMM英会話で、雨で出かけるのが億劫になるこの季節に、ぜひ英語学習をスタートしてみてはいかがでしょうか。

■「梅雨の英会話 スタート応援キャンペーン」概要

期間中、対象プランに新規ご入会または再入会いただくと、初月の月額料金が75%OFFでご利用いただけます。

＜キャンペーン期間＞

2026年6月1日（月）0:00 ～ 2026年6月30日（火）23:59

＜特典内容＞

対象プランの初月月額料金が75%OFF

＜対象者＞

新規入会：無料会員登録後、期間中に初めて有料プランへご入会される方

再入会：過去に有料プランをご利用されたことがあり、休会中の方で、期間中に再度有料プランへご入会される方

＜対象プラン＞

スタンダードプラン毎日1レッスン

スタンダードプラン毎日2レッスン

スタンダードプラン毎日4レッスン

スタンダードプラン毎月8レッスン

プラスネイティブプラン毎日1レッスン

プラスネイティブプラン毎日2レッスン

プラスネイティブプラン毎日4レッスン

プラスネイティブプラン毎月8レッスン

※スタンダードプラン「毎日5レッスン」並びに、長期プラン「毎日1レッスン8ヶ月プラン」は対象外となります。

＜適用条件＞

本キャンペーン特典を適用するには、入会月を含め「2ヶ月間」の継続利用が条件となります。

＜注意事項＞

・初月75%OFFが適用となった場合、その他の初月割引は併用できません。

・2ヶ月目以降は各料金プランの正規料金が適用されます。

・有料プランご利用開始後2ヶ月間は同じプランでのご利用継続が条件です。別の料金プランへの変更はできませんので、あらかじめご了承ください。

・有料プランご利用開始後、2ヶ月目の月額料金課金前に休会申請をされた場合、またはアカウントが休会状態となった場合は対象外となり、初月に割り引かれた料金が請求されます。

・クレジットカード情報の変更漏れや有効期限切れ、DMMポイント不足等により、意図せず休会状態となった場合でも同様となりますのでご留意ください。

・キャンペーン期間中に新規無料会員登録するとご登録後、7日間はスタンダードプランのレッスンが受講し放題になります。7日間の無料体験期間終了後は自動で料金が課金され、休会手続きをされるまで月額利用料が発生します。有料プランへご入会されない場合は無料体験期間に休会手続きをお願いいたします。

・過去の無料体験時にご登録済みのクレジットカードでは、再度無料体験をご利用いただくことができません。

・再入会の方、DMMポイントのお支払いを選択された方は無料体験レッスンの対象外となります。

・本キャンペーンは予告なく変更または終了する場合があります。

■DMM英会話について

DMM英会話は、パソコン、タブレット、スマートフォンで24時間365日、いつでもマンツーマンレッスンを提供するオンライン英会話サービスです。「世界中とおしゃべりしよう」をブランドメッセージに、世界120ヵ国・約1万人の講師とのレッスンを通じて、楽しみながら英語を学べます。

企業研修や学校の授業にも導入され、使い放題のAIロールプレイや人気教材DailyNewsをはじめ、15,000点以上の教材を提供。また独自開発のレッスンシステムには、ビデオ通話や教材の閲覧、テキスト送受信などレッスンに必要な機能が完備されています。さらに、隙間時間に学べる「iKnow!」や「DMM英会話なんてuKnow?」、「今から8分レッスン」などの学習サポートサービスも提供中です。

グローバルで300万人以上の会員に利用され（※1）、「いちばん続けやすい、英会話」サービスを目指し、顧客満足度国内No.1オンライン英会話サービスとして拡大・成長を続けています。

※1 2025年現在の累計会員数（無料登録会員やDMM英会話のグローバル展開ブランド「engoo」などの会員も含む）

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