取締役人事および経営体制に関するお知らせ

株式会社インプレスホールディングス

当社は、取締役人事および経営体制について、下記のとおり内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件は 6月23日開催予定の第34期定時株主総会および取締役会の決議をもって正式に決定される予定です。

1：取締役人事（2026年6月23日付）

2：経営体制（2026年6月23日付）

※CSO： Chief Strategy Officer

CDO：Chief Digital Officer

CHO：Chief Human Resources & Happiness Officer

CCO：Chief Compliance & Communications Officer

CFO：Chief Financial Officer

※ 現執行役員CFMOの山口隆正氏は退任いたします。

以上

【本件に関するお問合せ先】

株式会社インプレスホールディングス コーポレートコミュニケーション室 広報担当

Tel: 03-6837-5000（代） / E-mail: release@impressholdings.com

URL：https://www.impressholdings.com/

※弊社はテレワーク推奨中のため電話でのお問い合わせを停止しております。メールまたは Web サイトからお問い合わせください。

https://prtimes.jp/a/?f=d5875-7409-c7237fa15c089f0d725ae850028f39e1.pdf