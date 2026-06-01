子会社の経営体制に関するお知らせ
当社は、下記子会社の経営体制を以下の通りといたします。新体制への移行は、各社定時株主総会開催日となります。
●株式会社インプレス
取締役会長 小川 亨
代表取締役社長 高橋 隆志
取締役副社長 中村 照明
取締役 清水 栄二
取締役 原 浩史
取締役 塚本 由紀
監査役 井上 里奈
上席執行役員 藤井 貴志（昇任）
上席執行役員 谷川 潔（昇任）
上席執行役員 村田 哲史（昇任）
執行役員 佐藤 友朗（新任）
執行役員 渡邉 淳（新任）
編集主幹 田口 潤
●株式会社リットーミュージック
代表取締役社長 松本 大輔
取締役 篠崎賢太郎
取締役 本間 彰
取締役 佐藤 輝
監査役 齋藤 純一（新任）
執行役員 山口 隆正（新任）
執行役員 橋本 修一（新任）
※現監査役の土田米一氏は退任いたします。
●株式会社山と溪谷社
代表取締役会長 川崎 深雪
代表取締役社長 二宮 宏文
取締役 辻本 達男
取締役 清水 栄二（新任）
監査役 田村 明史（新任）
編集主幹 萩原 浩司（新任）
※現監査役の土田米一氏は退任いたします。
●イカロス出版株式会社
代表取締役社長 土田 米一（新任）
取締役 天野 優
取締役 古森 優（新任）
取締役 佐藤 朋生（新任）
監査役 齋藤 純一
執行役員 佐藤 信博（新任）
執行役員 矢田 歩（新任）
執行役員 岩織 康子（新任）
※現代表取締役社長の山手章弘氏および取締役の勝峰富雄氏、山口隆正氏は退任いたします。
●株式会社ICE
代表取締役社長 浜崎 克司
取締役 篠崎賢太郎
取締役 伯田 敦
取締役 渡邊 一弘（新任）
取締役 塚本 由紀
監査役 井上 里奈
●株式会社近代科学社
代表取締役社長 大塚 浩昭
取締役 石井 沙知
取締役 佐々木一幸
監査役 田村 明史（新任）
※現監査役の土田米一氏は退任いたします。
●株式会社PUBFUN
代表取締役社長 福浦 一広
取締役 金沢 克彦
取締役 塚本 由紀
監査役 提坂 裕紀（新任）
※現監査役の齋藤純一氏は退任いたします。
●株式会社インプレス・デジタル・バリューズ
代表取締役社長 有田 健二（昇任）
取締役 江藤 太一
取締役 梅野 勇気
監査役 佐々木 敬
顧問 長田 智行（新任）
※現取締役の田村明史氏は退任いたします。
●株式会社IPGネットワーク
代表取締役社長 塚本 由紀
取締役 山手 章弘（新任）
取締役 佐々木一幸
監査役 齋藤 純一
※現取締役の小川亨氏および伯田敦氏は退任いたします。
以上
【本件に関するお問合せ先】
株式会社インプレスホールディングス コーポレートコミュニケーション室 広報担当
Tel: 03-6837-5000（代） / E-mail: release@impressholdings.com
URL：https://www.impressholdings.com/
※弊社はテレワーク推奨中のため電話でのお問い合わせを停止しております。メールまたはWeb サイトからお問い合わせください。
https://prtimes.jp/a/?f=d5875-7410-27a5abd3b973c7021edabdb00a3c8f50.pdf