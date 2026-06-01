子会社の経営体制に関するお知らせ

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株式会社インプレスホールディングス

当社は、下記子会社の経営体制を以下の通りといたします。新体制への移行は、各社定時株主総会開催日となります。



●株式会社インプレス


取締役会長　　　小川　　亨


代表取締役社長　高橋　隆志


取締役副社長　　中村　照明


取締役　　　　　清水　栄二


取締役　　　　　原　　浩史


取締役　　　　　塚本　由紀


監査役　　　　　井上　里奈


上席執行役員　　藤井　貴志（昇任）


上席執行役員　　谷川　　潔（昇任）


上席執行役員　　村田　哲史（昇任）


執行役員　　　　佐藤　友朗（新任）


執行役員　　　　渡邉　　淳（新任）


編集主幹　　　　田口　　潤



●株式会社リットーミュージック


代表取締役社長　松本　大輔


取締役　　　　　篠崎賢太郎


取締役　　　　　本間　　彰


取締役　　　　　佐藤　　輝


監査役　　　　　齋藤　純一（新任）


執行役員　　　　山口　隆正（新任）


執行役員　　　　橋本　修一（新任）


※現監査役の土田米一氏は退任いたします。



●株式会社山と溪谷社


代表取締役会長　川崎　深雪


代表取締役社長　二宮　宏文


取締役　　　　　辻本　達男


取締役　　　　　清水　栄二（新任）


監査役　　　　　田村　明史（新任）


編集主幹　　　　萩原　浩司（新任）


※現監査役の土田米一氏は退任いたします。



●イカロス出版株式会社


代表取締役社長　土田　米一（新任）


取締役　　　　　天野　　優


取締役　　　　　古森　　優（新任）


取締役　　　　　佐藤　朋生（新任）


監査役　　　　　齋藤　純一


執行役員　　　　佐藤　信博（新任）


執行役員　　　　矢田　　歩（新任）


執行役員　　　　岩織　康子（新任）


※現代表取締役社長の山手章弘氏および取締役の勝峰富雄氏、山口隆正氏は退任いたします。



●株式会社ICE


代表取締役社長　浜崎　克司


取締役　　　　　篠崎賢太郎


取締役　　　　　伯田　　敦


取締役　　　　　渡邊　一弘（新任）


取締役　　　　　塚本　由紀


監査役　　　　　井上　里奈



●株式会社近代科学社


代表取締役社長　大塚　浩昭


取締役　　　　　石井　沙知


取締役　　　　　佐々木一幸


監査役　　　　　田村　明史（新任）


※現監査役の土田米一氏は退任いたします。



●株式会社PUBFUN


代表取締役社長　福浦　一広


取締役　　　　　金沢　克彦


取締役　　　　　塚本　由紀


監査役　　　　　提坂　裕紀（新任）


※現監査役の齋藤純一氏は退任いたします。



●株式会社インプレス・デジタル・バリューズ


代表取締役社長　有田　健二（昇任）


取締役　　　　　江藤　太一


取締役　　　　　梅野　勇気


監査役　　　　　佐々木　敬


顧問　　　　　　長田　智行（新任）


※現取締役の田村明史氏は退任いたします。



●株式会社IPGネットワーク


代表取締役社長　塚本　由紀


取締役　　　　　山手　章弘（新任）


取締役　　　　　佐々木一幸


監査役　　　　　齋藤　純一


※現取締役の小川亨氏および伯田敦氏は退任いたします。



以上　


【本件に関するお問合せ先】


株式会社インプレスホールディングス コーポレートコミュニケーション室　広報担当


Tel: 03-6837-5000（代） / E-mail: release@impressholdings.com


URL：https://www.impressholdings.com/


※弊社はテレワーク推奨中のため電話でのお問い合わせを停止しております。メールまたはWeb サイトからお問い合わせください。


https://prtimes.jp/a/?f=d5875-7410-27a5abd3b973c7021edabdb00a3c8f50.pdf