連結子会社間の合併に関するお知らせ（株式会社インプレスおよび株式会社エムディエヌコーポレーション）

株式会社インプレスホールディングス

当社は、2026年７月1日（予定）を効力発生日として当社連結子会社の株式会社インプレス（以下、インプレス）を存続会社とし、同じく当社連結子会社の株式会社エムディエヌコーポレーション（以下、エムディエヌコーポレーション）を消滅会社とする吸収合併をすることを決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

１．合併の目的

当社グループは現在、出版・メディアを取り巻く市場環境の変化に柔軟に対応し、持続的な成長を実現するため、グループ内の出版構造改革を推進しています。その一環として、IT・PC活用領域に強みを持つインプレスと、デザイン・クリエイティブ領域を牽引してきたエムディエヌコーポレーションを統合いたします。

両社はこれまでも営業および生産管理体制において連携を進めてまいりましたが、このたび経営体制を一本化し、インプレスの持つIT・テクノロジーの知見と、エムディエヌコーポレーションのデザイン分野の高度な専門性を融合させることで、より機動的な組織運営と高付加価値なコンテンツの開発を目指すことといたしました。

本合併を通じて、両社の経営リソースとブランド力を一体的に運用することで、出版市場における競争力強化を図るとともに、事業領域の多角化を通じて、持続的な成長基盤の構築に努めてまいります。

２．合併の要旨

（１）合併効力発生日

2026年7月１日（予定）

（２）合併の方式

インプレスを存続会社、エムディエヌコーポレーションを消滅会社とする吸収合併方式です。

３．合併当事会社の概要（2026年５月31日現在）４．合併後の状況

本合併による消滅会社の権利義務のすべては存続会社が継承します。なお、本合併による存続会社の経営体制に関しましては、本日付けで公表いたしました「子会社の経営体制に関するお知らせ」をご参照ください。

５．今後の見通し

本合併は、当社連結子会社間の合併であるため、連結業績に与える影響は軽微です。

以上

【本件に関するお問合せ先】

株式会社インプレスホールディングス コーポレートコミュニケーション室 広報担当

TEL: 03-6837-5000代表 / E-mail: release@impressholdings.com

URL：https://www.impressholdings.com/

https://prtimes.jp/a/?f=d5875-7411-00ef2bcb3d7b5e227b7d1ba3720fa89b.pdf