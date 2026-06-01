連結子会社間の合併に関するお知らせ（株式会社インプレス・デジタル・バリューズおよび株式会社シフカ）

株式会社インプレスホールディングス

当社は、2026年７月1日（予定）を効力発生日として当社連結子会社の株式会社インプレス・デジタル・バリューズ（以下、インプレス・デジタル・バリューズ）を存続会社とし、同じく当社連結子会社の株式会社シフカ（以下、シフカ）を消滅会社とする吸収合併をすることを決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

１．合併の目的

当社グループは現在、市場環境の変化に柔軟に対応し、持続的な成長を実現するため、グループ内の事業構造改革を推進しています 。その一環として、UI/UXデザインにおける高度な専門性と安定的な事業基盤を持つシフカと、デザインからシステム開発まで広範なソリューション提供能力を有するインプレス・デジタル・バリューズを統合いたします。

両社はこれまでも協業を進めてまいりましたが、このたび経営体制を一本化し、両社が持つノウハウや人的リソースを統合することで、より機動的な組織運営を目指すことといたしました。

今後は、シフカのクリエイティブ力とインプレス・デジタル・バリューズのリソースを一体的に運用することで、既存のお取引先様へのサービス向上を図るとともに、グループ内の注力事業領域への人材の再配置等を通じて、グループ全体の収益基盤の強化と事業ポートフォリオの最適化に努めてまいります。

２．合併の要旨

（１）合併効力発生日

2026年7月１日（予定）

（２）合併の方式

インプレス・デジタル・バリューズを存続会社、シフカを消滅会社とする吸収合併方式です。

３．合併当事会社の概要（2026年5月31日現在）

４．合併後の状況

本合併による消滅会社の権利義務のすべては存続会社が継承します。なお、本合併による存続会社の経営体制に関しましては、本日付けで公表いたしました「子会社の経営体制に関するお知らせ」をご参照ください。

５．今後の見通し

本合併は、当社連結子会社間の合併であるため、連結業績に与える影響は軽微です。

以上

【本件に関するお問合せ先】

株式会社インプレスホールディングス コーポレートコミュニケーション室 広報担当

TEL: 03-6837-5000代表 / E-mail: release@impressholdings.com

URL：https://www.impressholdings.com/

https://prtimes.jp/a/?f=d5875-7412-08ece8c1ba4bc8c84691399e9e0bdacc.pdf