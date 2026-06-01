TMNETWORKがラジオで語る音楽へのこだわりが電子書籍に『TMNETWORKスケルラジオ ブック Vol.1』発売

株式会社インプレスホールディングス

“スケルラジオ”は、“キク・ミル・ヨム”をテーマにしたTMNETWORKによるメディアミックス・プロジェクトです。

“キク”版となるinterfmのラジオ番組「TMNETWORK スケルラジオ」での3人のトークを電子書籍化したものが、“ヨム”版の『TMNETWORK スケルラジオ ブック』となります。

2026年4月1日にスタートし、毎週水曜日の22時30分から放送されている同ラジオ番組では、1984年のデビュー以来、先鋭的なサウンドで日本の音楽シーンを牽引し続けてきた彼らのルーツとなった「かけがえのない1枚のアルバム」「大きくインスパイアを受けた1曲」「胸を打たれた楽曲」などを、メンバーひとりひとりが想いを込めて語っています。

本電子書籍では、この番組の放送3回分を1巻に収録しており、『Vol.1』では小室哲哉がイエス「ラウンドアバウト」のライブ・バージョン、木根尚登がエリック・カルメンの「オール・バイ・マイセルフ」、そして宇都宮隆がフェアーグラウンド・アトラクションの「パーフェクト」を取り上げ、それぞれが初めて聴いた当時のエピソードも交えながら、熱く深く、各曲を“透かして”いきます。なお、この電子書籍のシリーズは現在、全9巻の刊行を予定しています。

さらにラジオでの放送内容のみならず、本電子書籍には刊行元であるリットーミュージックの雑誌記事から、番組内容に関連するアーティストの記事もピックアップして掲載。今回はイエスのメンバーであるギタリスト、スティーヴ・ハウが1998年に来日した際の『ギター・マガジン』でのインタビューを転載しました。

なお“ミル”版は、「TMNETWORK スケルラジオ」の収録風景を映像で楽しめるWOWOWでの放送およびWOWOWオンデマンドでの配信による番組「TMNETWORK スケルラジオ WOWOW ver.」です。ラジオでの３回分の内容を凝縮して収録した上で、独自コンテンツとしてラジオ収録後のアフタートークも堪能できるコンテンツとなっています。放送・配信は全９回を予定。

■書誌情報

書名：『TMNETWORKスケルラジオ ブック Vol.1』

希望小売価格：990円（本体900円＋税10%）

発売：2026年6月1日

発行：リットーミュージック

ISBN：9784845644636

商品情報ページ https://www.rittor-music.co.jp/e/tm-sukeruradio-book/

■CONTENTS

第１回 イエス「ラウンドアバウト」

選者：小室哲哉 2026年4月1日放送

第２回 エリック・カルメン「オール・バイ・マイセルフ」

選者：木根尚登 2026年4月8日放送

第３回 フェアーグラウンド・アトラクション「パーフェクト」

選者：宇都宮隆 2026年4月15日放送

【TMNETWORKプロフィール】

小室哲哉(Key)、宇都宮隆(vo)、木根尚登(g)によるユニット。

1984年「金曜日のライオン」でデビュー。1987年にリリースした「Get Wild」で初のオリコンシングルランキングベスト10入りを果たす。圧倒的なパフォーマンス、シンセサイザーを多く導入した前例のない音楽性、歌詞表現、ミュージック・ビデオに人気が集まる。

2021年10月に「再起動」を発表し、2022年には7年ぶりとなるライブツアー"FANKS intelligence Days" Day1～9を開催。2023年には「DEVOTION」とシングル「Whatever Comes」をリリース。同年公開の『劇場版シティーハンター 天使の涙(エンジェルダスト)』のオープニングテーマや挿入歌として起用されるなど注目を集め、2024年Netflix映画『シティーハンター』エンディングテーマ「Get Wild Continual」を発表。

40周年イヤーとなった2024年にかけては、"FANKS intelligence Days"を冠に DEVOTION、STAND 3 FINAL、YONMARUと3本の全国ツアーDay10～40を開催し、全40本・計17万人を動員した。同年10月には、自身最大のヒット曲となる「Get Wild」が累積再生数1億回を突破した。

2026年1月より「QUANTUM」と題し全国14都市20公演を巡るツアーを開催し、全日程を大盛況のうちに完遂した。

TMNETWORKオフィシャル ： fanksintelligence.com(https://fanksintelligence.com/)

●TMNETWORK

Xアカウント ： @tmnetwork_2014(https://x.com/tmnetwork_2014) / Instagramアカウント : tmnetwork_id(https://www.instagram.com/tmnetwork_id/)

●小室哲哉

Xアカウント ： @tetsuyakomurotk(https://x.com/tetsuyakomurotk)

TETSUYA KOMURO STUDIO ： https://fanicon.net/fancommunities/3914

●宇都宮隆

Xアカウント ： @TEAM_UTSU(https://x.com/TEAM_UTSU)

オフィシャルサイトURL ： https://www.magnetica.net

●木根尚登

Xアカウント ： @kinenaoto(https://x.com/kinenaoto)

オフィシャルサイトURL ： http://www.kinenaoto.com

【関連情報１】

“キク”版

番組タイトル： TMNETWORKスケルラジオ

放送局 ：interfm (東京:89.7MHz 横浜:76.5 MHz) http://www.interfm.co.jp/

放送日時 ：毎週水曜日 22:30-23:00（2026年4月1日スタート）

DJs ：TMNETWORK（小室哲哉、宇都宮隆、木根尚登）

番組サイト：https://www.interfm.co.jp/sukeruradio

メールアドレス：sukeruradio@interfm.jp

ハッシュタグ：#スケルラジオ

【関連情報２】

"ミル"版

番組タイトル：TMNETWORK スケルラジオ WOWOW ver.（全9回）

編成：2026年5月よりWOWOWで放送・WOWOWオンデマンドで配信開始

#1

5月30日（土）午後5:00

#2

6月27日（土）午後11:00

#3

7月26日（日）午後10:00

※以降の編成日時の詳細は追って発表

番組オフィシャルサイト：https://www.wowow.co.jp/music/tmnetwork/

※番組編成や内容は予告なく変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。

【株式会社リットーミュージック】https://www.rittor-music.co.jp/

『ギター・マガジン』『サウンド＆レコーディング・マガジン』等の楽器演奏や音楽制作を行うプレイヤー＆クリエイター向け専門雑誌、楽器教則本等の出版に加え、電子出版、映像・音源の配信等、音楽関連のメディア＆コンテンツ事業を展開しています。多目的スペース「御茶ノ水RITTOR BASE」の運営のほか、国内最大級の楽器マーケットプレイス『デジマート』やTシャツのオンデマンド販売サイト『T-OD』等のWebサービスも人気です。

【インプレスグループ】https://www.impressholdings.com/

株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。

【本件に関するお問合せ先】

株式会社リットーミュージック 広報担当

E-mail: pr@rittor-music.co.jp

https://prtimes.jp/a/?f=d5875-7413-5a6828b189aade9ab6599f7721cadef7.pdf