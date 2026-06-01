ビギナーさんも楽しんでもらえる内容！ シンプルな題材をもとにしたソロ・ウクレレ・ワークショップ6月7日開催！

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループで音楽関連のメディア事業を手掛ける株式会社リットーミュージック（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松本大輔）は、『富永寛之“ジャズアレンジで楽しむソロ・ウクレレ”新刊発売記念ワークショップ』を、2026年6月7日に開催します。

■EVENT

イベントタイトル：“ジャズアレンジで楽しむソロ・ウクレレ”新刊発売記念ワークショップ

日時：2026年6月7日（日）

・1部テーマ曲「スワニー・リバー」14:00 開演（13:45開場）

・2部テーマ曲「赤い河の谷間」17:00開演（16:45開場）

場所：東京・御茶ノ水RITTOR BASE

参加費：4,950円（本体4,500円＋税10%）＊ほかにリットーID割引を使ったキャンペーン料金あり。

詳細：https://ukulele260607.peatix.com （Peatixチケットページ）

講師：富永寛之

商品情報ページ：https://www.rittor-music.co.jp/product/detail/3125217117/

■内容

2026年2月発売の新刊ムック『ジャズアレンジでたのしむソロ・ウクレレ懐かしの名曲集』発売記念イベント。新刊ムック掲載曲の中から、「スワニー・リバー」、「赤い河の谷間」をテーマに、著者・富永寛之氏本人からソロ・ウクレレの仕組みを紐解いていきます。シンプルなテーマで進めるので、ビギナーの方にも楽しんでもらえる内容です。終盤には富永さんのソロ演奏も聴けちゃいます！ 難しいかも……といった不安は不要！ ぜひこれを機会にご参加下さい！

■PROFILE

とみながひろゆき：1972年生まれ、兵庫県明石市出身のギター、ウクレレ演奏家。ツアーを中心とした活動の他に、レコーディングやプロデュース・ワークも数多い。2004年のコンピレーション・アルバム『ウクレレジブリ』に参加して以降、ウクレレ奏者としての活動も加わり、ジャズ・ギター用のフラットピックを使う独特なスタイルで奏でる哀愁に満ちたウクレレの音色は、欧米から賞賛の声も多い。そんな活動を経て2009年に"ブルームーンカルテット"をトランペット奏者の黄啓傑らと結成、幼少より親しんだ映画音楽、歌謡曲をスウィンギーに奏でる軽音楽を提唱。雑誌『ウクレレ・マガジン』『アコースティック・ギター・マガジン』などで執筆も展開、近年は洗足学園音楽大学ワールドミュージックコースで後進への指導を行っている。

【株式会社リットーミュージック】https://www.rittor-music.co.jp/

『ギター・マガジン』『サウンド＆レコーディング・マガジン』等の楽器演奏や音楽制作を行うプレイヤー＆クリエイター向け専門雑誌、楽器教則本等の出版に加え、電子出版、映像・音源の配信等、音楽関連のメディア＆コンテンツ事業を展開しています。多目的スペース「御茶ノ水RITTOR BASE」の運営のほか、国内最大級の楽器マーケットプレイス『デジマート』やTシャツのオンデマンド販売サイト『T-OD』等のWebサービスも人気です。

【インプレスグループ】https://www.impressholdings.com/

株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。

【本件に関するお問合せ先】

株式会社リットーミュージック 広報担当

E-mail: pr@rittor-music.co.jp

https://prtimes.jp/a/?f=d5875-7414-32a7555a6f86ac487e05e102d208a6ef.pdf