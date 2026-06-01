自由に選べる受注販売ブランド「セレクト×コレクト（select×collect）」から『世界樹の迷宮』シリーズのアクリルスタンド全105種と特典付きの「NPC全種（79種）セット」が受注開始！

株式会社アニメイトホールディングス

株式会社フロンティアワークス(アニメイトグループ)より新情報をお届けいたします！

株式会社フロンティアワークス（本社：東京都板橋区 代表：辻 政英 以下：「フロンティアワークス」）は、自由に選べる受注販売ブランド「セレクト×コレクト（select×collect）」から『世界樹の迷宮』シリーズのアクリルスタンド全87種＋背景パネル全18種＋NPC全種（79種）セットを発売いたします！

今回は「世界樹の迷宮III～X」のアクリルスタンド全87種や「世界樹の迷宮IV」の背景パネル全18種のほか、背景パネル（約W297×H210mm）が特典で付く「NPC全種（79種）セット」がラインナップ！

さらに広がる『世界樹の迷宮』シリーズのアクリルスタンドで、あなただけの冒険を彩ってください！

『世界樹の迷宮』select×collect -オールスターアクリルスタンド- は、アニメイト通販にて2026年6月1日（月）11：00～2026年6月30日（火）23：59まで受注受付中です。

是非この機会をお見逃しなく！

■商品情報

【世界樹の迷宮 select×collect -オールスターアクリルスタンド-】

価格 ：1,210円～2,750円（税込）

種類 ：全87種

＜ラインナップ＞

世界樹の迷宮III 星海の来訪者

アーマンの宿の少年、ネイピア商店の店主、羽ばたく蝶亭の女将、アーモロードのギルド長、インバーの港の主、クジュラ、元老院の老婆、海都の姫、深王、オランピア（ローブ）、オランピア、フカビトの王（真祖）、フカビトの王、アガタ、カナエ、ヒイラギ＆フルベ、ウェアルフ、リンドヴルム、ネイピア商店の店主の妹、瞬く恒星亭の少女、海都の衛兵

世界樹の迷宮IV 伝承の巨神

セフリムの宿の女将、ベルンド工房の娘、踊る孔雀亭の女将、タルシスのギルド長、カーゴ交易場の港長、マルク統治院の辺境伯、ローゲル（ワールウィンド）、ローゲル、ローゲル（パーティ）、キルヨネン、キルヨネン（パーティ）、ウィラフ、ウィラフ（パーティ）、巫女、ウーファン、ウーファン（パーティ）、キバガミ、キバガミ（パーティ）、バルドゥール、バルドゥール（パーティ）、タルシス兵、ウロビト兵士、イクサビト兵士、帝国兵

世界樹の迷宮V 長き神話の果て

アースランA、アースランB、ルナリアA、ルナリアB、セリアンA、セリアンB、ブラニーA、ブラニーB、ジェネッタ、セリク、メリーナ、エドガー、レムス、アルカディアの衛兵、リリ、ソロル、アルコン（フード）、アルコン

世界樹の迷宮X

ヴィヴィアン、ネイピア（世界樹の迷宮X）、ペルセフォネ、クワシル、ミュラー、ウィラフ（世界樹の迷宮X）、シリカ（世界樹の迷宮X）、ビルギッタ、レオ、マルコ、オリバー、カリス、ロブ、アーテリンデ（世界樹の迷宮X）、クロガネJr.、エンリーカ、ブロート、ブロート（カースメーカー）、ブロート（ヒーロー）、マキリ、モリビト子供、世界樹の少女、マギニアの衛兵、水兵

【背景パネル】

価格：5,500円（税込）

種類：全18種

世界樹の迷宮IV 伝承の巨神

タルシス広場＜昼＞、タルシス広場＜夜＞、セフリムの宿＜昼＞、セフリムの宿＜夜＞、ベルンド工房＜昼＞、ベルンド工房＜夜＞、踊る孔雀亭＜昼＞、踊る孔雀亭＜夜＞、タルシスの冒険者ギルド＜昼＞、タルシスの冒険者ギルド＜夜＞、カーゴ交易場＜昼＞、カーゴ交易場＜夜＞、マルク統治院＜昼＞、マルク統治院＜夜＞、タルシス街門＜昼＞、タルシス街門＜夜＞、タルシス、タルシス地方の世界樹

【セット商品】世界樹の迷宮III～X NPC 全種セット（特典付き）

価格：100,650円（税込）

内容：

・アクリルスタンド：79種

・特典：背景アクリルパネル「飛行都市マギニア」（サイズ：約W297×H210mm）

■再受注商品情報

世界樹の迷宮シリーズ アクリルスタンド

＜価格＞

アクリルスタンド：1,210円～4,950円（税込） ※キャラクターにより価格が異なります。

背景パネル：各5,500円（税込）

＜ラインナップ＞

世界樹の迷宮（プレイアブルキャラクター） ：全45種

世界樹の迷宮II 諸王の聖杯（プレイアブルキャラクター） ：全51種

世界樹の迷宮III 星海の来訪者（プレイアブルキャラクター） ：全120種

世界樹の迷宮IV 伝承の巨神（プレイアブルキャラクター） ：全80種

世界樹の迷宮V 長き神話の果て（プレイアブルキャラクター） ：全80種

世界樹の迷宮X（プレイアブルキャラクター） ：全36種

世界樹の迷宮（モンスターキャラクター）：全103種

世界樹の迷宮II 諸王の聖杯（モンスターキャラクター）：全118種

世界樹の迷宮III 星海の来訪者（モンスターキャラクター）：全153種

新・世界樹の迷宮 ミレニアムの少女 ：全29種

新・世界樹の迷宮2 ファフニールの騎士 ：全38種

背景パネル：全23種

＜セット商品＞

世界樹の迷宮 アクリルスタンド 全45種セット（特典アクリルパネル付き）

価格：72,930円(税込)

世界樹の迷宮II 諸王の聖杯 アクリルスタンド 全51種セット（特典アクリルパネル付き）

価格：88,550円(税込)

世界樹の迷宮III 星海の来訪者 アクリルスタンド 全120種セット（特典アクリルパネル付き）

価格：197,340円(税込)

世界樹の迷宮IV 伝承の巨神 アクリルスタンド 全80種セット（特典アクリルパネル付き）

価格：135,960円(税込)

世界樹の迷宮V 長き神話の果て アクリルスタンド 全80種セット（特典アクリルパネル付き）

価格：133,320円(税込)

世界樹の迷宮X アクリルスタンド 全36種セット（特典アクリルパネル付き）

価格：62,920円(税込)

世界樹の迷宮シリーズ モンスター 全374種セット（特典アクリルパネル付き）

価格：777,260円（税込）

新・世界樹の迷宮1・2 全種セット（特典付き）

価格：82,940円（税込）

■権利表記

(C)ATLUS. (C)SEGA.

■販売情報

受注期間 ：2026年6月1日（月）11：00～2026年6月30日（火）23：59

お届け ：2026年10月下旬予定

販売サイト ：アニメイト通販 https://www.animate-onlineshop.jp/

■「セレクト×コレクト（select×collect）」とは

『推し』が必ず手に入る！自由に選べる受注販売ブランド。

豊富なラインナップから、あなたの「欲しい！」を叶えます

SNS推奨ハッシュタグ：「#セレコレ」

「セレクト×コレクト（select×collect）」公式サイト：https://www.fwinc.co.jp/news/105284/

フロンティアワークス グッズ制作 公式X：https://x.com/goods_fwinc

■株式会社フロンティアワークス

事業内容：DVD・CD・書籍・雑誌・ラジオ・グッズ・ゲーム

イベント・ミュージカルの企画、制作、販売、映画配給

営業所：東京都豊島区東池袋三丁目22番17号 東池袋セントラルプレイス 4F・5F

代表者：辻 政英

設立：平成14年8月

公式サイト：https://www.fwinc.co.jp/