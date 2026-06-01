アニメ『呪術廻戦』5周年より、withCAT illustrationVer.の新商品が登場！

株式会社アニメイトホールディングス

株式会社ムービックはアニメ『呪術廻戦』5周年を記念した新商品を、全国のアニメイト、アニメイト通販、ムービック通信販売等にて発売いたします。

芥見下々による漫画作品『呪術廻戦』。「週刊少年ジャンプ」で2018年3月から連載が開始、人間の負の感情から生まれる呪いと、それを呪術で祓う呪術師との闘いを描く。

記念すべきアニメ放送5周年を迎える本作より、新商品が登場します。

ぬいぐるみシリーズで展開中のwithCATがやさしい風合いのイラストデザインになった、「withCAT illustrationVer.」に新商品が登場です！今回はアメリカンヴィンテージをテーマにデザインを展開。コレクションしたい定番アイテムや、日常使いにぴったりなアイテムもラインナップ。愛らしさや個性もそのまま詰め込んだ、さまざまな表情が楽しめるwithCATの新たな魅力を引き出す多彩なアイテムをお楽しみください！

全国のアニメイト、アニメイトオンラインショップ、ムービック通信販売等でご予約受付中！

■ご予約：https://www.movic.jp/shop/r/r101273_hy

■新商品情報（発売元：ムービック）

【商品名】2連アクリルキーホルダー(全8種)

【価格】各880円（税込）

【商品名】エコバッグ(全3種)

【価格】各1,980円（税込）

【商品名】カードキャリーホルダー(全6種)

【価格】各990円（税込）

【商品名】ステッカーセット(全8種)

【価格】各660円（税込）

【商品名】刺繍ハンドタオル(全3種)

【価格】各1,045円（税込）

【商品名】ジュエルミラー(全3種)

【価格】各1,045円（税込）

【発売日】

2026年9月中旬頃予定

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※商品の発売、仕様につきましては、諸般の事情により変更・延期・中止になる場合が御座います。ご了承ください。

■権利表記：

(C)芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会

(C) 2021 「劇場版 呪術廻戦 0」製作委員会 (C)芥見下々／集英社

■アニメ『呪術廻戦』公式サイト：https://jujutsukaisen.jp/

■ムービック：https://www.movic.jp

【株式会社ムービック 会社概要】

ムービックはキャラクター商品の企画・制作・販売をトータルで手掛ける〈キャラクター事業〉をはじめ、一般量販向けのトレーディングカード、フィギュアなどの企画・制作・販売を行う〈量販事業〉など、多彩なコンテンツでユーザーに夢、喜び、感動を提供する、アニメイトグループの企業です。