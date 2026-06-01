商業施設の季節装飾・ワークショップ企画を、無料でプロに直接相談

株式会社ポピー

YDM Connect掲載クリエイター事例（公式Web掲載画像）

株式会社ポピー（本社：神奈川県横浜市、代表取締役会長：今井 譲二）が運営する横浜ディスプレイミュージアムは、空間装飾やフラワーデザインの専門スキルを持つ業務会員と、仕事を依頼したい法人・店舗・商業施設をつなぐビジネスマッチングサービス「YDM Connect（ワイディーエム コネクト）」において、法人・店舗向けの依頼受付を強化いたします。

商業施設や店舗の販促担当者にとって、季節装飾、館内イベント、ワークショップ、フォトスポットづくりなどは、来店促進や館内のにぎわいづくりにつながる重要な施策です。一方で、日々の販促業務に追われる中で、「どこに相談すればよいか分からない」「限られた予算で何ができるか知りたい」「企画から設営まで相談できる相手を探している」といった悩みも少なくありません。

YDM Connectは、こうした課題に対し、空間装飾、フラワーデザイン、グリーンディスプレイ、ワークショップ、セミナーなどの専門スキルを持つプロフェッショナルと直接つながることができるサービスです。依頼主側は無料で利用でき、目的や予算、実施場所に合わせて、プロに直接相談しながら企画を進めることができます。

背景：商業施設・店舗に求められる“体験価値”の高まり

近年、商業施設や店舗では、商品やサービスを提供するだけでなく、来店したくなる理由や、写真を撮って共有したくなる体験づくりがより重要になっています。

季節感のある館内装飾、親子で参加できるワークショップ、SNSで発信しやすいフォトスポット、店舗の雰囲気を高めるグリーンディスプレイなどは、販促施策として活用しやすい一方で、社内だけで企画・制作・設営まで進めるには負担が大きい領域です。

特に商業施設の販促担当者は、年間を通して多くのイベントやキャンペーンを並行して進める必要があり、毎回ゼロから協力先を探すことは大きな負担になります。YDM Connectでは、そうした販促・空間づくりの課題に対して、専門スキルを持つクリエイターへ直接相談できる仕組みを提供します。

YDM Connectで相談できること

・商業施設や店舗のシーズンディスプレイ

・クリスマス、ハロウィン、春装飾などの館内演出

・イベントやポップアップに合わせたフォトスポット制作

・親子向け、一般向けのワークショップ企画・講師依頼

・フラワーアレンジメントやリースづくりなどの体験イベント

・店舗、オフィス、モデルルームのグリーンディスプレイ

・スタッフ向けのディスプレイ研修やセミナー

・ホームステージングやモデルルームの空間演出、インテリアコーディネート

「具体的な内容がまだ決まっていない」「予算内で何ができるか相談したい」「施設の雰囲気に合う提案がほしい」といった段階からでも、依頼内容に合うプロフェッショナルを探すことができます。

YDM Connectが法人・店舗に選ばれる理由

1. 依頼主側は無料で利用可能

YDM Connectは、依頼主とクリエイターが直接つながるビジネスマッチングサービスです。依頼する法人・店舗側は無料で利用でき、施工費やサービス費用を中心に検討できます。「まず相談してみたい」「費用感を知りたい」という段階でも、無駄なコストを抑えて検討を進められます。

2. 目的や予算に合わせたフルカスタマイズ提案

既製品を選ぶだけではなく、現場の広さ、導線、客層、ブランドイメージ、実施目的に合わせた提案が可能です。「館内を季節感のある雰囲気にしたい」「イベントを盛り上げたい」「写真を撮りたくなる場所を作りたい」といった相談から、具体的な空間演出へつなげることができます。

3. 継続的に相談できるパートナーと出会える

季節ごとの装飾入れ替えや、定期的なイベント企画、店舗演出の見直しなど、販促・空間づくりは継続的な取り組みが重要です。施設や店舗の特性を理解したクリエイターと継続的に関係を築くことで、毎回の企画相談や準備をよりスムーズに進めることができます。

4. 横浜ディスプレイミュージアムの業務会員による専門性

登録しているのは、横浜ディスプレイミュージアムの業務会員を中心としたプロフェッショナルです。フラワーデザイン、空間装飾、グリーンディスプレイ、ワークショップ、セミナーなど、さまざまな専門性を持つクリエイターが登録しています。

YDM Connectで実現したマッチング事例

事例1：商業施設の大型シーズンディスプレイ

商業施設のハロウィンシーズンディスプレイ事例（公式Web掲載画像）

ショッピングモール内の広いイベントスペースにおけるハロウィン装飾では、YDM Connectを通じてクリエイターとマッチング。コンペ形式でプランを提案し、採用後は複数名のチームで現場を進行しました。1人では担いきれない規模の装飾も、クリエイター同士のネットワークを活かすことで対応。クオリティと対応力が評価され、次シーズンのディスプレイ依頼にもつながりました。

事例2：飲食店の印象を高めるグリーンディスプレイ

飲食店のグリーンディスプレイ事例（公式Web掲載画像）

「内装に大きく費用をかけずに、お店の印象を良くしたい」という飲食店からの相談に対し、空間演出の経験を持つデザイナーとマッチング。既存の内装を活かしながら、造花やグリーンを取り入れたディスプレイを提案しました。大掛かりな工事ではなく、植物や照明の配置を工夫することで、店舗の印象を変える空間づくりを実現しました。

事例3：新商品発表イベントのフォトスポット装飾

新商品発表イベントのフォトスポット装飾事例（公式Web掲載画像）

チョコレート専門店のクリスマス商品発表イベントでは、来場者が写真を撮りたくなるブース装飾を実施。商品の世界観に合わせた季節感のある空間演出により、イベントの印象づくりとSNSでの発信につながる場を創出しました。

こんな法人・店舗様におすすめです

季節装飾やイベント装飾を相談できる相手を探している

商業施設の集客イベントやワークショップを企画したい

SNSで発信しやすいフォトスポットを作りたい

大掛かりな内装工事をせず、店舗や施設の雰囲気を変えたい

自社のブランドや客層を理解してくれる装飾パートナーを探している

モデルルームや空室のホームステージングを相談したい

毎シーズンの販促企画を、継続的に相談できる相手を探している

横浜ディスプレイミュージアムが目指すこと

横浜ディスプレイミュージアムは、アーティフィシャルフラワーやフェイクグリーン、花器、インテリア雑貨、什器など、空間演出に関わる幅広い商品を取り扱う専門店として、これまで多くのプロフェッショナルのものづくりや空間づくりを支えてきました。

YDM Connectは、商品を販売するだけでなく、専門スキルを持つクリエイターと、その力を必要とする法人・店舗をつなぐことで、新しい仕事や空間づくりの可能性を広げる取り組みです。商業施設や店舗の販促担当者にとっては、企画や装飾の相談先を見つける場として。クリエイターにとっては、自分のスキルや実績を新しい仕事につなげる場として。横浜ディスプレイミュージアムは、YDM Connectを通じて、空間装飾・フラワーデザイン・ディスプレイの専門性が、より多くのビジネスの現場で活かされることを目指します。

サービス概要

横浜ディスプレイミュージアムについて

サービス名：YDM Connect（ワイディーエム コネクト）

内容：横浜ディスプレイミュージアムの業務会員と、仕事を依頼したい法人・店舗・個人をつなぐビジネスマッチングサービス

対象：商業施設、店舗、法人、事業者、個人など

利用料：依頼主側は無料

URL：https://www.displaymuseum.co.jp/connect/

横浜ディスプレイミュージアム外観（公式Web掲載画像）

横浜ディスプレイミュージアム店内（公式Web掲載画像）

横浜ディスプレイミュージアムは、株式会社ポピーが運営する国内最大級のディスプレイアイテム・アーティフィシャルフラワーの専門店です。横浜本店では、アーティフィシャルフラワー、フェイクグリーン、花器、インテリア雑貨、家具、什器など、空間演出に関わる幅広いアイテムを取り揃えています。プロの事業者向けの卸・仕入れサービスを提供するとともに、実際の店舗を想定した空間コーディネートの提案や、ディスプレイに関する情報発信にも取り組んでいます。

会社概要

会社名：株式会社ポピー

所在地：神奈川県横浜市神奈川区大野町1-8 アルテ横浜

事業内容：ディスプレイアイテム、アーティフィシャルフラワーの企画・製造・卸売等

公式サイト：https://www.displaymuseum.co.jp/

本件に関するお問い合わせ

株式会社ポピー 横浜ディスプレイミュージアム YDM Connect担当

お問い合わせ：https://www.displaymuseum.co.jp/connect/