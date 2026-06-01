CDP「サプライヤーエンゲージメント・リーダー」（最高評価）に3年連続で選定

東亜建設工業株式会社

東亜建設工業株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長： 早川 毅、以下「当社」）は、CDPによる「サプライヤーエンゲージメント評価」において、最高評価である「サプライヤーエンゲージメント・リーダー」に3年連続で選定されました。

CDPは世界有数の環境情報開示プラットフォームを運営する非営利団体で、CDP気候変動質問書への回答企業が対象となる「サプライヤーエンゲージメント評価」は、企業の「ガバナンス」「目標」「Scope3排出量」「バリューチェーン・エンゲージメント」の4つのカテゴリーが評価対象となっています。



なお、当社は2025年12月に公表された気候変動スコアにおいても2年連続「A」を取得しています。

当社は策定した「サプライチェーン行動基本方針」ならびに「サプライチェーン行動指針」に則り、今後も取引先の皆様と協力して、サプライチェーン全体でのGHG排出量の削減に向けての取組みを進め、社会的責任を果たしてまいります。

関連情報

CDP2025の気候変動分野において最高評価の「Aリスト」企業に2年連続で選定(https://www.toa-const.co.jp/company/release/2025/251219.html)（2025年12月19日）