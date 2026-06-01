サスメド株式会社

サスメド株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：上野太郎、以下「当社」）は、2026年5月13日付で保険収載が了承された※1「サスメド 不眠障害用アプリ Medcle」（以下「本アプリ」）について、2026年6月1日（月）より保険適用となり、同日より販売を開始することをお知らせいたします。

本アプリは不眠障害に対する治療として国内で初めて※2 公的医療保険が適用される管理医療機器です。

※1 2026年5月13日付「「サスメド 不眠障害用アプリ Medcle」保険収載了承のお知らせ」

https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS82385/17aad6c7/992f/4ed0/8f45/ba08312ef678/140120260513527911.pdf

※2 当社調べ・調査年月：2026年5月・調査範囲：製造販売承認および保険適用を受けた不眠障害用プログラム医療機器

＜本アプリについて＞

本アプリは、不眠障害を有する患者様に対しCBT-Iを治療原理としたコンテンツを提供するために用いるスマートフォンアプリです。９週間にわたってアプリから促される指示に従うことで不眠症状に対する治療効果を実現することを目的としています。

＜概要＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/69571/table/13_1_559aef04ccbfd60d897fa87b960da9b8.jpg?v=202606011151 ]

不眠障害に悩まれる患者の皆さま、ならびにその治療に従事されている医療現場の皆さまに本アプリをお届けできるよう、普及に向けて取り組んでまいります。

＜サスメド株式会社について＞

デジタル医療を推進する研究開発型企業であり、 不眠障害用アプリをはじめとする医療用アプリ開発に取り組んでいます。また、臨床試験の効率化に繋がるブロックチェーン技術や、データ分析の効率化やコスト低減が期待されるAI自動解析技術などの特許技術を保有し、これらの技術を活用した臨床開発支援システムの開発・提供を行う会社です。

URL：https://www.susmed.co.jp/

＜本リリースに関する問い合わせ先＞

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＜医療機関・医療関係者の方からのお問い合わせ先＞

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