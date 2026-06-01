【新クリエイティブ】　DX化支援の新たな一歩を踏み出す。ピー・シー・エー株式会社が成功事例を動画で公開。

ピー・シー・エー株式会社

AI技術を活用し、 財務経理・人事労務・販売管理をワンストップでサポートする『PCA Arch』をはじめ、クラウド型基幹業務システムを開発・販売するピー・シー・エー株式会社（代表取締役社長：佐藤文昭 本社：東京都千代田区 プライム銘柄コード9629 以下：PCA）は、企業のバックオフィス業務のDX化・デジタル化を支援するためにDX化に成功した事業者の成功ポイントが詰め込まれた動画を一挙に4本公開することといたしました。

ナレーションにはボーカリストの「Annabel」（siraph、anNina）を起用し、彼女の繊細で透明感のある声で視聴者に難解なDXや業務システムの用語を柔らかく、時にはしっかりと伝えます。今後も弊社は、事業者様がDXを実現し、生産性を向上させるためのシステムとコンテンツの提供に努めてまいります。

導入事例動画の公開について

ご視聴いただきたい方

[表: https://prtimes.jp/data/corp/68180/table/120_1_e12daf40c1fa4809e810c9683aab0506.jpg?v=202606011151 ]

・既に『PCAクラウド』等、ソフトウェアを利用されているユーザー様

・これからPCAサービスを検討されている事業者様

導入事例動画の見どころ

様々な業界の成功事例として、ご視聴いただき、事業者の皆様の所属する組織のDX化・デジタル化への施策をご検討される際に、成功事例としてご参考いただければ幸いです。

1. 北極星産業株式会社（大阪・飲食業）

飲食業のDX第2フェーズにおいて、業務（会計・人事/給与）データとストレスチェックデータを組み合わせ、働きやすい環境の改善に向けた分析を実施しました。

2. オリエンタルベーカリー株式会社（大阪・食品製造業）

『PCAクラウド』を導入し、システム投資効果を最大化。グループ企業の月次決算を11日短縮し、経営状況の把握を月初7営業日以内に実現しました。

3. 社会保険労務士法人ココフル（大阪・社労士業）

関与先のDX化のために電子給与明細配信を提案。場所や時間に縛られない給与明細及び特別徴収税額通知の受け渡しが可能となり、労働力と時間の短縮に貢献しました。

4. 株式会社買取王国（愛知・小売業）

ダッシュボードツール「MotionBoard※」と『PCAクラウド 会計』を導入し、SOE（System of Engagement）及びSOR（System of Records）を実現。店舗毎の売上状況を参照し、売り場レイアウトの見直しに生かしました。

※ 「MotionBoard」は ウイングアーク１ｓｔ株式会社の製品です。

Annabelからのコメント

ナレーションを担当いたしました、Annabelです。

DX化・デジタル化を実現できるPCAのサービスをより広く皆さまに知っていただく為の一助になりましたら幸いです。

Annabelについて

ナレーション収録風景

アルゼンチン・ブエノスアイレス生まれのボーカリスト。

TVアニメ「ひぐらしのなく頃に解」のED主題歌「対象a」でデビュー。

憂いを含んだ繊細で透明感のある歌声で以降も数々の映像作品・ゲーム作品の主題歌を担当。ソロ活動と並行してsiraph、anNina、binariaなどのバンド・ユニット活動も精力的に行なっている。

HP: https://annabel.jp/ X: https://x.com/a_nnabel

Annabel

ピー・シー・エー株式会社 概要

社名：ピー・シー・エー株式会社

設立：1980年8月1日

所在地：東京都千代田区富士見1-2-21 PCAビル

代表者：佐藤 文昭

URL：https://pca.jp/

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