【株式会社IC】Ｊリーグ未来育成パートナー契約を締結

株式会社ＩＣ

株式会社IC（本社：東京都港区／東証スタンダード4769／代表取締役社長執行役員：齋藤 良二、以下「IC」）は、公益社団法人 日本プロサッカーリーグ（以下「Ｊリーグ」）と、2026年6月1日に「Ｊリーグ未来育成パートナー」契約を締結しましたことをお知らせいたします。

本パートナーシップにより、ICが開発した個人能力開発支援システム「iDEP」のＪクラブアカデミーへの導入・活用を推進し、指導現場における育成メソッド「IDP（個人能力開発計画）」の定着を支援してまいります。

■パートナー契約締結の背景と目的

Ｊリーグでは、育成年代の選手たちの「個の能力」を最大化させる育成メソッド「IDP（個人能力開発計画）」の普及を進めています。しかし、指導現場におけるスタッフや選手のデータ蓄積・管理などの作業負担が大きいことが長年の課題となっていました。

ICでは、IDPの有用性にいち早く着目。これまで培ってきたITソリューションの知見を活かし、IDP支援システム「iDEP」を開発・提供していました。 「iDEP」は、日々の振り返りや現状分析、各種データの一元管理を可能にすることで、現場の負担を大幅に軽減します。本契約を通じて、ＪクラブアカデミーのIDP運用の効率的な仕組み化を推進し、選手育成環境のさらなる発展に貢献するとともに、「iDEP」のスポーツテック領域における事業拡大を目指します。

■今後のＪリーグとの取り組み予定

■個人能力開発支援システム「iDEP」について

- セミナー等の共同実施による、Ｊクラブアカデミーへの「iDEP」を用いたIDPメソッドの浸透- 選手育成に携わるＪリーグ、Ｊクラブスタッフへの「iDEP」運用から得られたIDPに関する知見提供、取り組みや成果に関する情報共有- 育成年代の各種選抜活動における協力

「iDEP」は、日本初*のIDP（Individual Development Plan：個人の能力開発計画）に基づいた能力開発支援システムです。欧米などのスポーツ先進国で重視されている「IDP」メソッドをデジタル管理することで、選手一人ひとりの目標や課題に応じた計画を可視化し、効率的に運用することができます。

現状分析やゲームレポート、フィジカルデータ等の一元管理により、選手自身の主体的な成長を促すとともに、指導スタッフの管理負担を軽減。現在はサッカーをはじめ、様々なスポーツ競技への導入・展開を進めています。

*当社調べ

■会社概要

- 「iDEP」サービスサイト： https://idep.jp/

ICは、1978年に設立。ソフトウェア開発、インフラ設計構築、運用支援までトータルソリューションを提供するITソリューション事業と、自社サービスの開発・提供を行うITサービス事業を展開しています。私たちのポリシーは、できない理由を探すのではなく、お客様の立場にたち、お客様と一緒に「できる方法を考える」こと。これからも、業界業種・規模問わず幅広い企業、お客様と社会に貢献していきます。

社名:株式会社IC

所在地:〒108-6027 東京都港区港南二丁目15-3 品川インターシティC棟7階

設立:1978年2月20日

公式HP:https://www.ic-net.co.jp/