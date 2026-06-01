パーソルビジネスプロセスデザイン、東邦ITヒューマンソリューションズと福島県内の中小企業に対する持続可能な成長支援を目的とした業務提携を開始

パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社

「はたらいて、笑おう。」をビジョンに掲げるパーソルグループのパーソルビジネスプロセスデザイン株式会社(本社：東京都港区、代表取締役社長：市村 和幸、以下「パーソルビジネスプロセスデザイン」）は、株式会社東邦銀行（本店：福島県福島市、頭取：佐藤 稔）の100％出資子会社として昨年開業した、株式会社東邦ITヒューマンソリューションズ（本社：福島県福島市、代表取締役社長：澤田 誓、以下「TIH」）と、福島県内企業の生産性向上支援を目的とした業務提携（以下、「本提携」）を開始します。本提携により、当社は県内の中小企業を対象にオンラインBPOサービス「StepBase」を軸としたBPO支援を提供してまいります。

福島県では、人口減少が着実に進んでおり、1995年の213.4万人をピークに減少を続け、2025年には171.7万人まで縮小しています。今後もこの傾向は続く見通しで、福島県による将来推計では、2050年には2025年比で約27.2％減となる125万人まで減少すると予測されています。こうした人口構造の変化は、労働力の確保難を一層深刻化させており、県内企業では人材不足を背景に、業務プロセスの見直しやデジタル化の必要性がこれまで以上に求められています。

特に地域企業においては、専門人材の確保が難しく、業務の属人化や経営資源を本業に集中できない状況が問題視されています。こうした課題は県内の企業全般で事業継続の大きな障壁となっており、業務の可視化・標準化を通じて属人化を解消し、誰でも遂行できる体制を整えることが急務です。また、地域金融機関およびそのグループ企業には、顧客企業の課題を的確に把握し、解決策の提示から実装支援までを伴走する役割が求められており、産業基盤の維持・強化に向けた連携の重要性が高まっています。

■本提携の概要

パーソルビジネスプロセスデザインとTIHは顧客紹介契約を締結し、東邦銀行およびTIHの取引先企業に対してオンラインBPOサービスの活用を共同で提案してまいります。TIHは企業へのヒアリング、課題整理および提案を担い、当社は導入事例の提供を通じたオンラインBPO活用の理解促進に加え、実際の業務におけるオンラインBPOの全体設計からサービス提供までを担います。対象となる課題は、人材不足、生産性向上、ITツール活用、採用支援など幅広く、地域企業の実務負荷軽減と成長基盤づくりを共同で推進していきます。

■展望

パーソルビジネスプロセスデザインは、本提携を通じて福島県内の中小企業の業務効率化と生産性向上に貢献してまいります。福島県を中心に、地域企業の事業継続と生産性向上に資するモデルを創出し、再現性の高い導入・運用の枠組みを整備します。今後は、両社の強みを掛け合わせ、さまざまな提供サービスやパッケージの検討を進めることで、企業ごとの課題や成長フェーズに応じた支援の幅を広げてまいります。 さらに、金融機関や地域企業との協働モデルを横展開し、地域の人材不足やデジタル化遅延といった社会課題の解決に寄与します。

■オンラインBPOサービス「StepBase」について＜https://www.persol-bd.co.jp/service/bpo/stepbase/(https://www.persol-bd.co.jp/service/bpo/stepbase/?utm_medium=prtimes260601)＞

「StepBase」は、企業のバックオフィス領域を中心とした業務について、パーソルビジネスプロセスデザインが直接雇用している実務経験の豊富なアシスタントがオンラインで効率的に行うサービスです。バックオフィス領域における7,000以上の業務フローを所有していることから、業務委託時の障壁となっていた手順書・マニュアルの準備が不要です。採用・経理・労務・総務・秘書・営業・WEB制作・事務などさまざまな業務のサポート体制が整っており、必要なタイミングで必要な分だけ委託できるため、担当者の採用にかかる経費や人件費の削減だけでなく、従業員が重要な業務に集中できる環境を構築することが可能です。

■パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社について＜https://www.persol-bd.co.jp/＞

パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社は、プロセスデザイン力や組織・人材マネジメント力、人材育成力の3つの力に、AIなどのテクノロジーを掛け合わせ、お客様の課題に寄り添ったBPOサービスを提供しています。「あらゆる仕事と組織を革新し、より良いはたらく環境があふれる社会をつくる」をミッションに掲げ、組織が目指す未来を実現し、はたらく人が活躍できる社会づくりに貢献してまいります。パーソルグループは、「はたらいて、笑おう。」をグループビジョンに、人と組織にかかわる多様な事業を通じて、持続可能な社会の実現とSDGsの達成に貢献していきます。