介護施設における入浴品質の向上と入浴介助の負担を軽減する「wellsマイクロバブル浴槽」新発売

積水化学工業株式会社

2026年6月1日

積水化学工業株式会社

積水ホームテクノ株式会社

積水化学工業株式会社（代表取締役社長：清水郁輔）の100％子会社である積水ホームテクノ株式会社（代表取締役社長：田中伸弘、以下「積水ホームテクノ」）は、介護施設における入浴品質の向上と要介護高齢者の入浴介助の負担を軽減する「wellsマイクロバブル浴槽」を開発、2026年7月より販売を開始します。

１．開発背景

近年、介護現場では人手不足が深刻化する一方、高齢者の重度化（心身機能が低下し、必要な介護量が増加すること）やケアの質向上等、多くの社会課題に直面し、介助スタッフの負担がますます増えています。中でも要介護高齢者の入浴介助については、体を洗う際の身体的な負担だけでなく、こすり洗いによる皮膚トラブルへの配慮といった心理的な負担や、入浴時間が長くなることによる業務の増加など、介助スタッフの負担の大きさが喫緊の課題となっています。

そこで積水ホームテクノでは、「介護・自立支援設備wells（ウェルス）」シリーズに、株式会社サイエンスの技術を使用したマイクロバブル※ 機能とwells浴室を融合した「wells マイクロバブル浴槽」を新たに開発しました。長年にわたる介護施設向けユニットバスの開発で培った知見を活かし、「体を洗う」ことに焦点を当て、要介護高齢者の入浴品質を向上させつつ入浴介助の負担軽減を図ります。

※マイクロバブル ：直径100μm未満で1μm(=0.001mm)以上の泡のことです。通常水の中でできる泡の大きさと比較して、非常に小さく、負電位のため、正電位の身体の汚れに微小なごみを吸着して水面に浮上させる性質を持っています。

２．「wellsマイクロバブル浴槽」の特長

本製品は、浴槽内に発生させたマイクロバブルにより、以下の効果が期待できます。

１）wells浴室との融合により、介護施設における要介護者の入浴品質の向上

積水ホームテクノwellsシリーズに組み込み、既存商品の介助負担軽減・重度化対応の

機能と組み合わせることで、介護施設でのさらなる入浴品質向上を実現します。

２）介助負担の軽減と業務効率向上

要介護高齢者の体を洗う際の入浴介助の負担軽減や入浴介助時間の短縮に貢献します。

３）浴槽内蔵型

ビルトインタイプのため、機器や配管・配線が露出せず、より安全にお使いいただけます。

４）やさしい洗いごこち

極小の泡で汚れをすみずみまで落とし、においの元を洗い流します。

５）温泉気分

体の芯から温まり、温泉に入ったような気分が味わえます。

＜積水ホームテクノ関連サイト＞

「介護・自立支援設備wells」はこちら

https://wells.sekisui-hometechno.com/

「マイクロバブル浴槽製品」はこちら

https://wells.sekisui-hometechno.com/product/lineup/microbubble/

３．今後の展開

2026年7月、新規開設向けwellsシリーズの浴室オプションとして販売を開始します。

今後はさらに、wellsシステムバス KGSシリーズを導入済のご施設でも追加設置にてお使いいただける様にするなど、さらなる高齢化社会の到来を見据え、介助する人にも介助される人にも優しいシステムバスの開発・提案に取り組んで参ります。

＜本件に関するお問い合わせ＞

積水ホームテクノ株式会社 事業統括部 ウェルスBU

お問い合わせフォーム https://wells.sekisui-hometechno.com/contact/index.html

（ご参考1）

wells システムバスKGSシリーズは、安全に配慮した機能で、自立入浴から介助入浴まで対応できる浴室です。

（ご参考2）

【積水ホームテクノ 会社概要】

積水ホームテクノは、開発・設計・製造・施工・アフターメンテナンスまでを一貫して行うユニットバスの専門メーカーです。「お風呂」を起点とし、住・社会におけるお客さまの課題を解決し、ともに成長できるパートナーとなり、豊かな暮らしづくりをお手伝いします。

日本の浴室文化をリードする積水ホームテクノの「3つの業界初」

『プラスチックの浴槽の製造』『戸建用のユニットバス』『お風呂にバリアフリーの考え方』

中でも「wells（ウェルス）」は積水ホームテクノが手掛ける介護用浴室ブランドの総称。自立入浴・介助入浴からリフト浴まで一つの浴槽が『可変』することで、ご利用者さまご自身の変化への対応だけでなく、施設全体としての必要なサービス内容・サービス量の変化に柔軟に対応いたします。