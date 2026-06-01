エクスペディア、「そっくり観光地」ランキングを発表

エクスペディアホールディングス株式会社

世界の大手総合旅行ブランドの一つであるエクスペディア(https://www.expedia.co.jp/)は、人気が上昇している都道府県にある『そっくり観光地』ランキングを発表します。

■パリを思わせる東京「長池見附橋」と“日本のアイルランド”島根「隠岐諸島」が上位に

エクスペディア・グループでは、2026年夏の旅行トレンドレポート「Unpack ’26 Summer(http://www.expedia.co.jp/unpack26/summer?brandcid=EXPEDIA-JP.COMMS.PR.UNPACK26SUMMER.GENERIC)」において、世界的に国内旅行への関心が高まっていることを発表しました。日本においても、円安の進行や世界的なインフレを背景に海外旅行費用が上昇傾向にあり、遠方への渡航は以前に比べてハードルが高まりつつあります。こうしたなか、国内にいながら手軽に異国情緒を楽しめる旅行先がおすすめです。

そこでエクスペディアでは、人気が上昇している都道府県の「そっくり観光地」ランキング※１を発表。検索数が上昇している都道府県上位5位にあり、海外気分を味わえるおすすめの旅行先をご紹介します。

1位は前年同期比で旅行検索数が70%上昇している「東京」、2位は55%上昇の「島根」、3位は30%上昇の「石川」でした。東京にはパリの街角を思わせる「長池見附橋」、島根には『日本のアイルランド』とも称される「隠岐諸島」、石川にはアメリカ・フロリダ州のデイトナビーチを想起させる「千里浜なぎさドライブウェイ」など、国内にいながら海外旅行気分が味わえるスポットがあります。これから始まる夏の旅行シーズンには、「そっくり観光地」への旅を選んでみるのもひとつの楽しみ方です。

- 1位「東京」：フランス・パリ気分を味わえる八王子市 南大沢駅の「長池見附橋」

東京都八王子市にある長池公園内の「長池見附橋」は、パリの街角を思わせる優美な石造アーチ橋です。ネオ・バロック様式の装飾が随所に施され、ヨーロッパの古典建築を思わせるクラシカルな景観が特徴。周囲の水辺や緑と調和したその佇まいは、都内にいながら異国情緒あふれる風景を楽しめるスポットです。

- 2位「島根」：『日本のアイルランド』とも称される「隠岐諸島」

島根県の「隠岐諸島」は、アイルランドを思わせる雄大な自然景観が広がる離島です。ユネスコ世界ジオパークにも認定されており、断崖絶壁の海岸線や、牛がのんびりと草を食む牧歌的な草原など、ダイナミックでどこかヨーロッパを感じさせる風景が特徴です。特に、国賀海岸や赤ハゲ山周辺では、海と草原が織りなす開放的な景観を楽しむことができ、まるでアイルランドの大地を歩いているかのような体験が味わえます。

- 3位「石川」：砂浜を車で走れるデイトナビーチを彷彿とさせる「千里浜なぎさドライブウェイ」

石川県の「千里浜なぎさドライブウェイ」は、アメリカ・フロリダ州のデイトナビーチを思わせる、砂浜を車で走行できる世界でも数少ないビーチです。全長約8kmにわたって波打ち際をそのままドライブできる海岸で、日本では唯一のスポットとして知られています。きめ細かく締まった砂浜が特徴で、一般の車でも走行が可能。海を間近に感じながら走る開放感は、まるで海外のビーチロードをドライブしているかのような非日常体験を楽しめます。さらに、周辺には道の駅もあり、ドライブの合間に地元の特産品やグルメを楽しめるのも魅力です。

- 4位「香川」：南米ボリビアのウユニ塩湖のように幻想的な景色が堪能できる「父母ヶ浜」

香川県三豊市の「父母ヶ浜」は、『日本のウユニ塩湖』とも称される絶景スポットです。南米ボリビアのウユニ塩湖のように、干潮時の砂浜にできる水たまりに空や人影が映り込むことで、鏡のような幻想的な風景が広がります。風が穏やかで水面が静かな時間帯には、より美しいリフレクションを楽しむことができ、時間帯や条件によって異なる表情を見せるのも魅力です。

- 4位「宮崎」：まるでオーストリアのアルプス！延岡市の「旧綱ノ瀬橋梁」

宮崎県延岡市にある「旧綱ノ瀬橋梁」は、国の重要文化財にも指定されている歴史的な鉄橋で、オーストリアのアルプスを思わせる山岳景観の中に佇んでいます。深い緑に包まれた渓谷と清流の上に架かるその姿は、ヨーロッパの山岳地帯を走る鉄道風景を彷彿とさせます。周辺には自然豊かな環境が広がり、散策とあわせてゆったりとした時間を過ごせます。さらに、延岡名物のチキン南蛮などのご当地グルメを楽しめるのも魅力です。

■エクスペディアを使って、賢くお得に旅行をしよう！- 航空券とホテルをあわせて予約することでセット割引に

エクスペディアでは、航空券とホテルをあわせて予約するとセット割引がきいてお得になります。エクスペディアなら幅広い選択肢からフライトやホテルをお好みに合わせてカスタマイズすることも可能です。

- 「フライトディール」を使ってお得に旅行を予約しよう！

2026年2月より提供を開始したアプリ内機能「フライトディール」では、常時数百万件のフライトデータを分析し、出発空港を指定するだけで通常想定価格より20％以上お得な航空券を簡単に検索できます。過去の価格データや市場動向をもとにお得な航空券を判定し、乗り継ぎが2回以上発生するルートや、極端に待ち時間が長いフライトは自動的に除外。さらに、目的地ごとの航空券価格を地図上で比較できるマップ機能や、希望の目的地と日程を登録すると新たにお得な航空券が出た際に通知を受け取れるアラート機能など、旅行計画を効率化する機能も搭載しています。

- エクスペディアアプリの「プライストラッカー」で、お得なタイミングを見逃さずに予約

「プライストラッカー」※２は航空券の価格変動をプッシュ通知でお知らせする機能で、常に価格をチェックする手間を省きながら、旅行者が適切だと思うタイミングで予約することができます。

■海外旅行気分を味わえるスポットを紹介！人気が上昇している都道府県の「そっくり観光地」Q&A

Q1. 「そっくり観光地」とは何ですか？

A1. 海外の風景や雰囲気に似た景観を、日本国内で楽しめるスポットのことです。

Q2. なぜ今「そっくり観光地」が注目されているのですか？

A2. 円安や物価高の影響で海外旅行の費用が上昇している中、国内で手軽に異国気分を味わえるため注目されています。

Q3. 人気が上昇している都道府県上位5位の海外気分を味わえる「そっくり観光地」はどこですか？

A3. 1位の東京は「長池見附橋」、2位の島根は「隠岐諸島」、3位の石川は「千里浜なぎさドライブウェイ」、4位の香川は「父母ヶ浜」、同じく4位の宮崎は「旧綱ノ瀬橋梁」です。

Q4. 1位の東京にあるそっくり観光地の魅力は何ですか？

A4. 八王子市にある「長池見附橋」では、パリの街角のようなクラシカルな景観を楽しめます。

Q5. 2位の島根のそっくり観光地「隠岐諸島」の魅力は何ですか？

A5. 断崖絶壁の海岸や草原が広がり、アイルランドのような雄大な自然を体験できます。

Q6. 3位の石川にあるそっくり観光地の魅力は何ですか？

A6. 石川県の「千里浜なぎさドライブウェイ」は砂浜を車で走れる日本唯一のスポットで、アメリカ・フロリダ州のデイトナビーチを思わせるビーチドライブができます。

Q7. 4位の香川のそっくり観光地「父母ヶ浜」の魅力は何ですか？

A7. 『日本のウユニ塩湖』とも称される絶景スポットで、干潮時に水面が鏡のようになり、幻想的なリフレクション風景を楽しめます。

Q8. 5位の宮崎のそっくり観光地「旧綱ノ瀬橋梁」の魅力は何ですか？

A8. 山や渓谷に囲まれた鉄橋で、オーストリアのアルプスを思わせる山岳地帯のような景観が広がります。

Q9. お得に海外旅行をするためのエクスペディアの活用方法は？

A9.

１. フライトディール機能：通常想定価格より20％以上お得な航空券を検索可能。

２. プライストラッカー機能：航空券の価格変動をプッシュ通知でお知らせ。最適なタイミングで予約可能。

３. セット割引：航空券とホテルをまとめて予約すると、セット割が適用されて費用を節約できます。旅程のカスタマイズも自由自在。

Q10. どこで最新の旅行情報をチェックできますか？

A10. エクスペディア公式サイトやアプリで、最新のセール情報や旅行先情報、旅行トレンドを確認できます。

エクスペディアについて

エクスペディア(R)は、航空券、ホテル、バケーションレンタル、レンタカー、現地アクティビティなど、旅行に必要なさまざまなサービスを一か所で検索、予約できる旅行予約サイトです。旅行者は、複数の旅行商品を比較しながら、自分に合った旅の計画から手配までをスムーズに行うことができます。

エクスペディアは、使いやすくパーソナライズされた旅行ツールを通じて、複数のウェブサイトを行き来することなく、航空券や宿泊施設などの旅行要素を並べて比較、検索、予約できる環境を提供しています。複数の商品をまとめて予約することで、よりお得に旅行を楽しむことも可能です。

さらに、エクスペディアのブランド横断型ロイヤルティプログラム「One Key」では、対象となる予約ごとにOneKeyCash(TM)が貯まり、会員限定価格や特典も利用できるため、旅行を重ねるほどメリットが広がります。

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※１ エクスペディア(https://www.expedia.co.jp/)における2025/11/1～2026/3/31の旅行検索数（検索期間：2025/10/1～2026/2/28）と、2024/11/1～2025/3/31の旅行検索数（検索期間：2024/10/1～2025/2/28）に基づく

※２ プライストラッカーはエクスペディア会員限定の機能です。表示される過去のフライト価格は、エクスペディアでの特定の検索条件とフィルターに基づいて旅行者とエクスペディア が検索した結果に基づく、1 日あたりの最低価格のフライトです。価格は 1 人あたりで、税金と手数料が含まれています。