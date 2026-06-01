サイボウズ、一般社団法人日本経済団体連合会に入会

サイボウズ株式会社

サイボウズ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：青野慶久、以下サイボウズ）は、2026年6月1日付で一般社団法人 日本経済団体連合会（以下経団連）に入会いたしました。

経団連入会の目的

サイボウズは、1997年の創業以来、チームワークを支えるソフトウェアの開発・提供を通し、企業理念「チームワークあふれる社会を創る」の実現を目指してまいりました。また、自ら働き方改革を実践し、多様な個性を活かしながら、生産性と働く人の幸福を両立させる組織のあり方を現在も探求し続けています。

このたびサイボウズは、今まで培ってきた知見をより広く社会へ還元し、産業界の変革に寄与すべく、日本を代表する多様な企業が集い、DX（デジタルトランスフォーメーション）を含むイノベーションや労働改革を通して日本社会の発展を目指す経団連への入会に至りました。

急激な社会構造の変化や技術革新の中で、持続的な経済成長に向けて、日本はDXと同時に人々が安心して幸福度高く働ける社会を実現することが求められています。

サイボウズは、経団連会員企業との対話や連携を通じて、だれもがITの恩恵を享受できるかつ多様な価値観を尊重する包摂的な社会の実現に貢献してまいります。

サイボウズについて

1997年に創業し、企業理念「チームワークあふれる社会を創る」のもと、チームワークを支えるソフトウェアを開発しています。2011年にクラウド事業を開始し、業種や規模を問わず、多くの企業やチームの皆様に、「kintone」「サイボウズ Office」「Garoon」「メールワイズ」の4製品を幅広くご利用いただいています。サイボウズは多様なメンバーがチームワークよく協働するため、「チームの生産性」と「メンバーの幸福」がバランスする状態を目指し、組織・制度づくりに取り組んでいます。また、中国、ベトナム、アメリカ、オーストラリア、台湾、マレーシア、タイにも拠点を展開し、世界各地でサイボウズ製品のユーザーが増えています。