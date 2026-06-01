バトンズ、オフィスを品川へ拡張移転

株式会社バトンズ

M&A・事業承継支援プラットフォーム「BATONZ（バトンズ）」を運営する株式会社バトンズ（本社：東京都港区、代表取締役CEO：神瀬悠一、以下バトンズ）は、本日6月1日より、これまでの築地から品川の「Shinagawa HEART」で業務を開始しますのでお知らせいたします。

【背景】

バトンズは企業の成長に伴い、築地オフィスに入居当初の2022年11月以降、社員数は約3倍と増加してきました。この度さらなる事業拡大を見据え、より広いオフィスへ移転します。今回の移転は単なる増床ではなく「お客様にお越しいただきやすい立地」と「さらなるワンチーム！」をコンセプトに掲げました。部署の垣根を超えたコミュニケーションをさらに加速させ、新オフィスを起点にお客様へより大きな価値を提供できる組織へと進化すべく、より働きやすい環境づくりを目指してまいります。

【品川オフィスの概要】

・執務室内のデスクの配置

島型レイアウトを採用せず、デスクを縦横交互に配置することで、オフィス内の動線を意図的に増やしました。日常的に部署を横断した移動が生まれ、自然なコミュニケーションを誘発するレイアウトを実現しています。

・コミュニケーションスペースの設置

執務室の中央をはじめ4か所に、コミュニケーションスペースを設置しました。あえて人が行き交う動線の中心に配置することで、立ち話やちょっとした打ち合わせなど、カジュアルな対話を生み出しやすくしました。

・リフレッシュエリアの設置

執務エリアと明確に区切られたリフレッシュエリアを新設しました。業務の合間にリラックスして休憩できる空間を整えることで、オンとオフを切り替えたメリハリのある働き方を後押しします。

・会議室・集中ブースの増設

大人数の会議から1on1などの個別ミーティングまで用途に合わせて対応する複数の会議室を設けました。周囲の音を気にせずに業務に集中したい際に利用できる集中ブースも設置し、業務の生産性向上のサポートをします。

・所在地 ：東京都港区港南1丁目8番23号 Shinagawa HEART 10階

・アクセス ：「品川駅」港南口より徒歩約5分

・業務開始日：2026年6月1日

【M&A・事業承継支援プラットフォーム「BATONZ（バトンズ）」について】

「誰でも、何処でも、簡単に、自由に、M&Aが出来る社会を実現する」ことをビジョンに掲げ、あらゆる会社／事業のバトンタッチを実現しています。M&A・事業承継支援プラットフォーム「BATONZ」は、専門家サポートとDXを組み合わせた最先端のM&A支援サービスの提供により、ユーザー数・案件数・成約件数において業界シェアNo.1※のM&A・事業承継支援プラットフォームです。

※M&Aプラットフォーム市場におけるユーザー数・案件数・成約件数2021～2025年度（見込値を含む）No.1 出典：デロイト トーマツ ミック経済研究所 （2025年11月発刊）「国内ビジネスマッチングプラットフォーム市場の現状と展望【2025年版】」 (mic-r.co.jp)

【会社概要】

会社名 ： 株式会社バトンズ （https://batonz.jp/company/）

所在地 ： 東京都港区港南1-8-23 Shinagawa HEART 10階

代表取締役CEO ： 神瀬悠一

事業内容 ： M&A総合プラットフォーム「BATONZ（バトンズ）」の企画・開発・運用

（https://batonz.jp/）

人材紹介サービス「LANNERZ（ランナーズ）」の企画・開発・運営

（https://batonz.jp/lp/lannerz/：職業紹介許可番号(https://batonz.jp/lp/lannerz/%EF%BC%9A%E8%81%B7%E6%A5%AD%E7%B4%B9%E4%BB%8B%E8%A8%B1%E5%8F%AF%E7%95%AA%E5%8F%B7) 13-ユ-318789）

上場市場 ： 東京証券取引所 グロース市場 証券コード 554A

設立 ： 2018年4月