高校生がホテリエの仕事を実際に体験！6月3日～5日まで『ドーミーイン旭川』にて職業体験プログラムを開催

株式会社 共立メンテナンス

ビジネスホテル「ドーミーイン」を運営する株式会社共立メンテナンス（以下、共立メンテナンス／代表取締役社長：中村幸治／本社：東京都千代田区）は、北海道幌加内高等学校の生徒様を対象に2026年6月3日(水)より3日間、『ドーミーイン旭川』にて職業体験プログラム「DOMINISTA CHALLENGE（ドミニスタ・チャレンジ）」を実施いたします。

フロント受付対応(イメージ)大浴場オープン前準備を体験する生徒様(イメージ)

職業体験プログラム「DOMINISTA CHALLENGE」とは

全国の「ドーミーイン」「共立リゾート」が、これからの未来を担う中高生を対象に実施している職業体験プログラム。2019年の開始以来、これまで延べ100校以上の学校様とともに、子どもたちの職業観を育み、未来への歩みを応援してきました。プログラムでは、フロントでの接客対応やベッドメイキングをはじめとする客室清掃などを通じて、ホテルの舞台裏や働くスタッフの想いに触れていただきます。

※「DOMINISTA CHALLENGE」のご案内についてはコチラ(PDF(https://www.kyoritsugroup.co.jp/Portals/0/pdf/48_DOMINISTA_CHALLENGE.pdf))

本プログラム実施の背景と今後の展望

社会や経済の不確実性が高まり、予測困難な時代と言われる現代において、子どもたちが“働くこと”の意味ややりがいを体感し、自らの将来を考える「キャリア教育」の重要性はますます高まっています。また、人口減少が進む地域社会においては、自分が生まれ育った街に愛着を持ち、地域の課題に主体的に取り組む人材の育成が急務となっています。こうした背景のもと、当社では本プログラムを通じて、子どもたちに“人を思いやる心”や“働く喜び”に触れる機会を提供してまいりました。グローバル化が進む昨今、多様な人々が訪れる地元での“接遇”を経験することは、他者と協力し合う大切さを学び、豊かな“職業観”や“地域への愛着”を育む貴重な機会となります。

当社は今後も、本プログラムの拡充を通じて、子どもたちが地域社会の将来を考え、自ら行動するための気づきを得られるよう、次世代育成と地域活性化に貢献してまいります。

実施内容

目 的：仕事をする上で必要となる姿勢や知見を身につけ、進路選択についての考えを深める

実施日時：2026年6月3日(水)～5日(金)

座 学：１.ホテル理解／ホテルに関する基礎知識、ホテリエの働き方や魅力

２.接遇プログラム／第一印象の重要性、言葉遣い

３.新商品開発

体験内容：１.フロント受付対応／ホテルマナーを学び、接客体験

２.施設管理／客室のチェック、大浴場のオープン前準備

３.試食体験(朝食)

開催スケジュール

[表: https://prtimes.jp/data/corp/30012/table/454_1_d2dd817da8027a717c0cdecb9bf6506e.jpg?v=202606011151 ]

過去に「DOMINISTA CHALLENGE」に参加した人の声

お客様にご滞在を満足いただけるよう、手分けをしながら客室をチェックされていて、本当にチームワークが大事だなと思いました。ホテルの仕事を体験して、働いているスタッフさんがとてもかっこよく華やかに思いました。(高校2年｜2025年参加)

フロントの人が裏であんなに動いていてびっくりしました。一つひとつの仕事が、お客様が快適なひと時を過ごすためだということを学び、従業員の方の仕事の丁寧さや、優しさがホテルをすごく輝かせていてとても憧れを持ちました。(中学2年｜2025年参加)

＜ドーミーインとは＞

寮事業のノウハウから続く我が家の寛ぎと快適性を備えたビジネスホテルチェーン。「快適に、シンプルに、“住むホテル”」をコンセプトに、スタンダードなビジネスホテルや和風プレミアムブランド「御宿野乃」などのブランドを展開。国内100棟、海外2棟、計102棟展開。

https://dormy-hotels.com/dormyinn/(https://dormy-hotels.com/dormyinn/?utm_source=20260601_release_prtimes_dormyinn&utm_medium=20260601_release_prtimes_dormyinn&utm_campaign=20260601_release_prtimes_dormyinn)

＜共立メンテナンスとは＞

1979年に設立し、企業の給食受託業務から事業を開始しました。学生寮・社員寮「ドーミー」を運営する寮事業、ビジネスホテル「ドーミーイン」・リゾートホテル「共立リゾート」を運営するホテル事業、高齢者向け住宅「ドーミーシニア」を運営するシニアライフ事業を展開しています。食・住・癒のサービスを通して、社会の発展に貢献してまいります。

コーポレートサイト：https://www.kyoritsugroup.co.jp/(https://www.kyoritsugroup.co.jp/?utm_source=20260601_release_prtimes_kyoritsu&utm_medium=20260601_release_prtimes_kyoritsu&utm_campaign=20260601_release_prtimes_kyoritsu)

公式X（旧Twitter）：https://x.com/kyoritsu_pr

■職業体験をご希望の学校様

株式会社共立メンテナンス ホテル人材開発部 DOMINISTA CHALLENGE担当

TEL：03-5295-7877 FAX：03-5295-7833