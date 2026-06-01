レシピ動画「クラシル」、『オランダ』『チュニジア』の家庭料理オリジナルレシピを公開

クラシル株式会社

クラシル株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：堀江 裕介、以下「クラシル」）が運営する国内最大級のレシピ動画プラットフォーム「クラシル」では、サッカーの世界大会に挑む日本チームを食卓から応援する企画「食卓から！サッカー応援グルメ」を2026年6月1日（月）より公開しました。

自宅での試合観戦をより特別な時間に

近年、自宅でのスポーツ試合観戦を楽しむ方が多い中、観戦の時間をより充実させる"食"への関心も高まっています。「クラシル」は「80億人に1日3回の幸せを届ける」というサービスミッションを掲げ、日常のあらゆるシーンに寄り添うレシピをお届けしてきました。

サッカーの国際大会という特別な盛り上がりを迎える今、「オランダ」「チュニジア」の食文化に触れ、料理を作り食卓を囲むことで、自宅での試合観戦をより特別な体験として楽しんでいただきたいという思いから、本企画を立ち上げました。

「オランダ」の食文化について

ヨーロッパ北西部に位置するオランダは、風車やチューリップ、美しい運河の街並みで知られる国です。実は世界有数の農業大国でもあり、野菜や乳製品を活かしたシンプルで実用的な食文化が根づいています。オランダでは「家族との時間」を大切にする文化があり、家庭料理もシンプルで温かみのあるものが中心です。じゃがいもや野菜、ソーセージを使った煮込み料理など、寒い気候に寄り添う“ほっとする味”が食卓に並びます。忙しい日でも作りやすい料理が多く、日本の家庭にも取り入れやすいという特徴もあります。



＜今回公開した「オランダ」の家庭料理オリジナルレシピ＞

【サッカー応援グルメ！】パンネクック(https://www.kurashiru.com/recipes/363d06fb-a017-4929-ab14-bc62252fff3f)

オランダで親しまれる「パンネクック」は、薄く焼き上げた生地に甘味や塩味の具材を合わせて楽しむ伝統料理。食材しだいで食事にもデザートにもなり、好みに合わせてアレンジを楽しむことができる一皿です。

【サッカー応援グルメ！】ビターバレン(https://www.kurashiru.com/recipes/1a90f2c5-2154-4063-8be5-57c84bde64fe)

サクッと香ばしい衣の中に、濃厚な牛肉の旨みが広がるオランダ定番のひとくちコロッケ「ビターバレン」。手軽に食べやすく、試合観戦をしながら本場の味わいをお楽しみいただけます。

【サッカー応援グルメ！】エルテンスープ(https://www.kurashiru.com/recipes/80cba4d0-21e9-4c43-a789-b31e39eee1b0)

えんどう豆をじっくり煮込み、野菜やソーセージの旨みを凝縮した「エルテンスープ」。オランダで親しまれる、心温まる伝統のスープです。

「チュニジア」の食文化について

北アフリカに位置するチュニジアは、地中海に面した温暖な気候と、多様な歴史文化を持つ国です。アラブ、ヨーロッパ、地中海の影響をうけた独自の食文化が特徴で、スパイスやオリーブオイルを活かした料理が親しまれています。そんなチュニジア料理は、“辛味”と“旨味”のバランスが魅力であり、唐辛子ベースの調味料「ハリッサ」を使った料理が多く、野菜や魚介を豊富に取り入れる地中海料理らしい多彩な食文化が広がっています。

＜今回公開した「チュニジア」の家庭料理オリジナルレシピ＞

【サッカー応援グルメ！】ハリッサ風味チキンサラダ(https://www.kurashiru.com/recipes/612a2a19-e097-430f-9b8b-aa3d36f1e22d)

チュニジア伝統の唐辛子ペースト「ハリッサ」で味付けをしたスパイシーなチキン料理。香ばしさと奥深い辛みが食欲を引き立てる一品です。





【サッカー応援グルメ！】クスクスと豚肉のシチュー(https://www.kurashiru.com/recipes/6e982e6e-5b8e-45e5-958a-96c09244a258)

世界最小のパスタ、”クスクス”は煮込み料理と共に食べられることの多いチュニジアの代表料理です。豚肉、トマトを使ったシチューの旨みを重ねてお楽しみください。

【サッカー応援グルメ！】ラムとトマトのブリック風(https://www.kurashiru.com/recipes/911bc344-4ddb-4455-830b-3e156bafcfe3)

パリッと揚げた薄皮の中から半熟卵がとろけ出す、チュニジア名物「ブリック」。食感と風味のコントラストが魅力で、現地でも人気ストリートフードとされています。試合観戦のお供にもぴったりな一品です。

今後の展望

「クラシル」はこれからも、スポーツ観戦や季節のイベントなど、生活者の特別な瞬間にも食を通じた豊かな体験を提供できるよう、引き続きコンテンツの充実に取り組んでまいります。「80億人に1日3回の幸せを届ける」というミッションのもと、食卓から人々の暮らしをあたたかく彩るサービスを目指してまいります。

レシピ動画サービス「クラシル」について

レシピ動画サービス「クラシル」（https://www.kurashiru.com/）

は「くらしをおいしく、あたたかく」をコンセプトに、「かんたんにおいしく作れるレシピ」を提供するレシピ動画サービスです。2024年10月にはクラシルアプリの累計ダウンロード数が4,400万を達成いたしました。「80億人に1日3回の幸せを届ける」べく、日々サービスの向上に努めています。

▼「クラシル」 iOS版

https://appsto.re/jp/YSri_.i

▼「クラシル」 Android版

https://goo.gl/B447IR

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【会社概要】

社名：クラシル株式会社（英文：Kurashiru, Inc.）

代表取締役社長：堀江 裕介

設立：2014年4月

所在地：〒108-0023 東京都港区芝浦3丁目1-1

msb Tamachi 田町ステーションタワーN 23階

https://kurashiru.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

クラシル株式会社 広報

E-mail：contact.pr@kurashiru.co.jp