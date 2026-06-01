２年連続、鹿児島県の「移住・交流促進のためのセミナー開催業務」を受託

株式会社みらいワークス

株式会社みらいワークス（本社：東京都港区、代表取締役社長 岡本 祥治、以下「当社」）は、鹿児島県より「令和8年度移住・交流促進のためのセミナー開催業務」を受託したことをお知らせいたします。昨年度に引き続き、当社は移住に関心のある都市部を中心とした鹿児島県外の方々に対して、オンラインおよび対面形式のリアルセミナーを実施し、鹿児島県への移住・交流の促進に貢献してまいります。

■ 本事業の背景

鹿児島県では、少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少に加え、進学や就職に際して、若年層が県外に流出し、県内産業の振興を支える人材の不足が大きな課題となっていることから、若年者等の県内就職の促進や移住・交流の促進に取り組んでいます。その取り組みの一つとして、都市部を中心とした鹿児島県外の方々が本県への移住に関心をもつようなセミナーを開催する「移住・交流促進のためのセミナー開催事業」の業務受託者を公募されました。

当社は、地方転職支援サービス『Glocal Mission Jobs（GMJ）』（https://glocalmissionjobs.jp/）や、副業マッチングサービス『Skill Shift』（https://www.skill-shift.com/）、地方で働くことを考えるための情報サイト『Glocal Mission Time』（https://www.glocaltimes.jp/）を運営しています。都市部のプロフェッショナル人材と地域企業をつなぐ支援や、地方の魅力発信を行ってきました 。

当社は、令和7年度も同事業を受託し、都市部の住民が抱く鹿児島への期待や不安、ニーズを直接くみ取ってまいりました。本年度も引き続き、これまでのノウハウをいかし、「二拠点生活」や「パートナーターン」などを切り口としたセミナーを開催します。あわせて鹿児島県の魅力や実際の暮らしを伝えることで、移住者だけでなく「関係人口」の創出にも注力してまいります。これにより、都市部で働く若年層や移住を検討する人々が自分らしい形で鹿児島県と関わり、将来的なU・Iターンにつながる流れを強化します。

■ セミナー開催概要

セミナーは、計12回ほど開催予定です。内訳は、オンライン10回、対面2回（東京都・大阪府各1回）です。ぜひご参加ください。

1. オンラインセミナー開催概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/16557/table/496_1_a8676de0164421d44a59e3a3550ebf54.jpg?v=202606011151 ]

2. リアルセミナー（東京）開催概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/16557/table/496_2_5bec3cd5266e7e2c1b20ea41fccaa991.jpg?v=202606011151 ]

■ セミナーの詳細・お申し込みについて

最新情報や各回の詳細、参加のお申込先については、以下の鹿児島県移住ポータルサイトにて随時お知らせいたします。

かごしま移住ネット：https://www.kagoshima-iju.jp/

※大阪でのリアルセミナーは2026年10月に開催予定です。

各イベントの詳細は、決定次第、上記サイトにて順次公開いたします。

※ 地方移住に関する当社プレスリリース

鹿児島県の「令和7年度移住・交流促進のためのセミナー開催業務」を受託

https://mirai-works.co.jp/news/news13885/

佐賀県武雄市「移住定住に係る戦略的広報宣伝業務」2年連続受託

https://mirai-works.co.jp/news/news12556/

福井県越前市「越前市移住定住プロモーション業務」を受託

https://mirai-works.co.jp/news/news10040/

鹿児島県指宿市「関係人口創出・移住促進に関する業務」2年連続受託

https://mirai-works.co.jp/news/news9006/

福島県「関係人口創出・拡大と移住・定住促進」業務を受託

https://mirai-works.co.jp/news/news8896/

≪株式会社みらいワークス 概要≫

所在地 ：東京本社：東京都港区

その他事業所：関西支社／九州支社／東北支社

代表者 ：代表取締役社長 岡本祥治

設立 ：2012年3月

証券コード ：6563（東証グロース）

資本金 ：94,910千円（2026年3月31日時点）

ＵＲＬ ：https://www.mirai-works.co.jp/

事業内容 ：プロフェッショナル人材事業

フリーランス・業務委託／副業・業務委託／正社員

登録プロフェッショナル96,500名、クライアント9,300社（2026年4月30日時点）

コンサルティング事業

実践型リスキリング事業

オープンイノベーション事業

地方創生事業

サステナビリティ経営支援事業

https://mirai-works.co.jp/service/

子会社 ：Greenroom株式会社

https://greenroom.eco/