ジェイテクト、CDP2025サプライヤー・エンゲージメント・リーダーに選出

株式会社 ジェイテクト

株式会社ジェイテクト（本社:愛知県刈谷市、取締役社長: 近藤禎人、以下「ジェイテクト」）は、国際環境非営利団体CDPが実施する「CDP2025サプライヤー・エンゲージメント評価（以下『SEA』）」において、最高評価にあたる「サプライヤー・エンゲージメント・リーダー」に選定されました。気候変動課題に関するサプライヤーへの働きかけと協働が高く評価されたもので、当社の選定は2021年以降4回目となります。

ジェイテクトグループは、「環境チャレンジ2050」を策定し「All for One Earth」をスローガンに、かけがえのない地球を次世代につなぐためのチャレンジをし続けています。カーボンニュートラル達成のためにScope１、２、３すべてにおいてCO2排出量削減をすすめ、自社の生産活動に関連するScope１、２においては2035年にカーボンニュートラル達成を目指しています。

また、ジェイテクトは、各事業場への太陽光発電設備の設置を進めてきたほか、2024年6月に太陽光発電設備で発電した電力を使用して、水素を生成する「CNラボ」の稼働・実証を開始、2025年12月には、CNラボと同じ仕組みの水素生成装置および水素を燃料とする水素バーナー式アルミ溶解保持炉を自動車部品の製造ラインに導入しています。また、サーキュラーエコノミーにも注力しており、資源・製品の価値の最大化、資源消費の最小化、廃棄物の発生抑制など進め事業活動の持続可能性の向上にも努めています。

CDPおよびサプライヤー・エンゲージメント評価（SEA）とは

CDPは、世界2万社以上の企業を対象に、環境への影響をどのように管理しているかを評価し、情報開示を促す国際的な非営利団体です。SEAは、企業がサプライヤーと連携して気候変動課題にどの程度取り組んでいるかを評価するもので、企業の気候変動への取組み、ガバナンス、目標設定、サプライチェーンにおける温室効果ガス排出量削減、およびサプライヤーとのエンゲージメント等が総合的に評価されます。

なお、2025年度のCDPの評価において、ジェイテクトは「気候変動分野」で8段階中最高評価のA、「ウォーター分野」でA⁻に認定されています。

SEAにおける評価内容

ジェイテクトでは、自社のCO2排出（Scope1・2）にとどまらず、製品のライフサイクル全体で排出されるCO2削減に取り組み、サプライヤーと連携しScope3も含めたカーボンニュートラルの達成を目指しています。

こうしたサプライチェーン全体での環境負荷低減やCO2排出削減など、気候変動課題への取組みが評価されたものです。

今後について

ジェイテクトでは、気候変動への対応を重要課題の一つとして取り組むとともに、環境負荷極小化に向けた取組み指針「環境チャレンジ2050」達成に向け、社会の流れをくみ取り「カーボンニュートラル」「サーキュラーエコノミー」「ネイチャーポジティブ」の3本柱と行動の土台となる「環境マネジメント」に各目標を設定した「2030年環境行動計画」を策定しています。2035年までにジェイテクトグループ全体でカーボンニュートラルを実現するため、本計画をグループで共有し、新技術開発と生産工程の改善を進めています。合わせて、オンサイトに加えて、バーチャルPPA（※）を含めたオフサイトでの再生可能エネルギーの導入を進めてまいります。また、グリーン水素の地産地消モデルを確立し、Scope1、2におけるCO2排出量削減をさらに加速させていきます。

さらには、グループだけでなくサプライヤーとともにあらゆる環境課題の解決を進め、地球のため、世の中のために貢献する新たな価値創造に努めてまいります。

※バーチャルPPA：仮想の電力購入契約（Virtual Power Purchase Agreementの略称）。需要家の敷地の外に建設した再エネ発電所から、発電量に応じた電力を伴わない環境価値のみを取引するもの。

参考：

■2025年 ジェイテクトグループ「2030年環境行動計画」を策定

https://www.jtekt.co.jp/news/2025/004814.html

■花園工場にCNプラントを新設、水素バーナー式アルミ溶解保持炉を量産ラインに導入

https://www.jtekt.co.jp/news/2025/004975.html

■「CDP2025」気候変動分野において最高評価Aを獲得

https://www.jtekt.co.jp/news/2025/004992.html