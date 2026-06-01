Sansan、ダイワボウ情報システムと経理AXサービス「Bill One」の販売代理店契約を締結

Sansan株式会社

働き方を変えるAXサービスを提供するSansan株式会社（以下、Sansan）は、IT専門商社大手のダイワボウ情報システム株式会社（以下、ダイワボウ情報システム）と経理AXサービス「Bill One」の販売代理店契約を2026年5月に締結しました。ダイワボウ情報システムの全国112拠点と、各地域の販売パートナー約1万9000社のネットワークを生かし、Bill Oneの提供を全国で加速していきます。

■契約締結の背景

物価高や人手不足などにより、企業の経営環境は厳しさを増しており、生産性向上を求める動きは依然として活発な状態です。Bill Oneは、あらゆる形式の請求書を代理受領し、99.9%の精度（※1）でデータ化することにより、アナログな請求書の受領業務をなくし、これまで大企業から中小企業まで幅広く経理業務の生産性向上に貢献してきました。

特に直近は、地方におけるDXおよびAX（AIトランスフォーメーション）を推進するべく、販路拡大を強化しており、2025年12月には、中小企業が導入しやすい機能と価格体系を両立した販売パートナー専売プラン「Bill One for Small Business」（※2）も提供を開始しました。これにより、各地域で有力な顧客基盤を有する販売パートナーがBill Oneを提供しやすくなる環境を構築しています。

今回、全国に広がる拠点と販売パートナーネットワークを有するダイワボウ情報システムと連携することで、提供体制をさらに強化できると判断し、本契約の締結に至りました。

■契約内容

Sansanはダイワボウ情報システムと販売代理店契約（一次契約）を締結しました。これにより、ダイワボウ情報システムと契約（二次契約）を結ぶ販売パートナーは、「Bill One」を提供できるようになります。

また、ダイワボウ情報システムが運営するサブスクリプション管理ポータル「iKAZUCHI（雷）」にBill Oneを掲載します。これにより、全国の販売パートナーは、「iKAZUCHI（雷）」を通じて、Bill Oneと他のサブスクリプションサービスを顧客ごとに契約・管理できるようになります。

■ダイワボウ情報システム株式会社 常務取締役 販売推進本部長 代継 勝巳様からのコメント

クラウド請求書受領サービス市場でシェアNo.1（※3）であるBill Oneの取り扱いを開始できることを嬉しく思います。当社では、全国の販売パートナーの皆さまとともに、法人のお客様に向けたSaaSの提供を強化しております。Bill Oneと協業し、当社のSaaSビジネス基盤である「iKAZUCHI（雷）」への掲載をはじめ、契約や提供が円滑に進む環境を整えることで、販売パートナーの皆さまにおけるDXソリューションのさらなる充実と、事業拡大に貢献していきます。

■Sansan株式会社 執行役員 Bill One事業部 事業部長 大西 勝也からのコメント

今回、販売代理店契約を締結できたことは大変光栄です。ダイワボウ情報システム様が有する全国の拠点体制と、各地域に広がる広範な販売ネットワークは、地域・中小企業の皆さまのDXを後押しする上で大きな力になります。今後はダイワボウ情報システム様とともに、各地域のパートナー企業の皆さまが提案・導入支援まで行えるようサポートを強化します。Bill Oneの機能強化も進め、経理業務におけるアナログな業務を「なくせる」ものへと変えていき、企業の生産性向上を後押しします。

※1：Sansan株式会社が規定する条件を満たした場合のデータ化精度

※2：Sansan株式会社「Bill One、パートナー専売プランを提供開始」（2025年12月22日発表）

https://jp.corp-sansan.com/news/2025/1222_02.html

※3：デロイト トーマツ ミック経済研究所「AI活用により新たな局面に突入するクラウド請求書受領サービス市場」（ミックITリポート2025年12月号）

https://mic-r.co.jp/micit/2025/

（以上）

■ダイワボウ情報システム株式会社 会社概要

IT流通を支える国内最大級のディストリビューターとして、国内外約1500社に及ぶメーカー・サプライヤーから仕入れたIT関連商品を、国内約19000社の販売パートナー様を通じて、全国各地のエンドユーザー様へお届けしております。全国112の営業拠点による地域に密着した営業体制を構築し、「顔の見えるディストリビューター」としてお客様の多様なご要望にお応えすることができます。

https://www.pc-daiwabo.co.jp

■「なくせる」をつくり、全社の働き方を変える「Bill One」

Sansan株式会社が提供するBill Oneは、請求書受領、経費精算、債権管理といった、さまざまな業務領域の課題を解決する、経理AXサービスです。請求書や領収書といった証憑書類が関わる全社の業務プロセスを根底から変えることで、経理部門に限らず、企業全体の生産性を高めます。

https://bill-one.com/

■Sansan株式会社 会社概要

「出会いからイノベーションを生み出す」をミッションとして掲げ、働き方を変えるAXサービスを提供しています。主なサービスとして、ビジネスデータベース「Sansan」や名刺アプリ「Eight」、経理AXサービス「Bill One」、取引管理サービス「Contract One」、データクオリティマネジメント「Sansan Data Intelligence」を国内外で提供しています。

設立：2007年6月11日

URL：https://jp.corp-sansan.com/

所在地：〒150-6228 東京都渋谷区桜丘町1-1 渋谷サクラステージ 28F

資本金：73億50百万円（2026年2月28日時点）

事業内容：働き方を変えるAXサービスの企画・開発・販売

Sansan https://jp.sansan.com/

Eight https://8card.net/

Bill One https://bill-one.com/

Contract One https://contract-one.com/

Sansan Data Intelligence https://jp.sansan.com/sansan-data-intelligence/