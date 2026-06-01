コメリは、「安さ毎日」約2,000アイテムで、お客様の生活を応援します！

株式会社コメリ

ホームセンターの「コメリパワー」や「コメリハード＆グリーン」を通し地域のライフラインであり続けたいと願う株式会社コメリ（所在地：新潟県 新潟市、代表取締役社長：捧 雄一郎）は、全国のコメリ店舗にて、いつでも安心してお買い物をしていただけるようコメリオリジル商品を中心とした「安さ毎日」の商品で、お客様の生活を応援しております。店内の「安さ毎日」のマークにご注目ください。

「安さ毎日」は、コメリオリジナル商品を中心に、約2,000アイテムを変わらぬ安さでご提供することで、お客様の生活を応援しております。

コメリグループは、今後もお客様がいつご来店いただいても安心してお買い物ができる、お客様に寄り添った店づくりを継続し、「豊かで快適な暮らし」のお役に立てるよう努めてまいります。

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https://www.komeri.com/contents/event/14_lowprice/?aaprid=260601

■6月のおすすめ商品のご紹介

檜 すのこ 6枚打

国産ヒノキで水に強く良い香り。

すのこは押入収納のほかにも、本棚や軽家具などのDIYにもオススメ！

価格：1,780円（税込）

https://www.komeri.com/shop/g/g1008897/?aaprid=260601

まさ王 15kg 各種（オレンジ、ブラウン、グレー）

水をかけるだけで固まる土。雑草の育成を防止し、お庭の美観もアップ！直射日光の照り返しが少ないので気温上昇をやわらげ、快適な空間を創出します。

価格：798円（税込）

https://www.komeri.com/shop/g/g746774/?aaprid=260601

Pet ami 愛犬貴族 成犬用 2.5kg

愛犬の栄養バランスを考えた成犬用総合栄養食です。

ビーフ、チキン、緑黄色野菜入り。

価格：698円（税込）

https://www.komeri.com/shop/g/g2371007/?aaprid=260601

L‘CREST 大人用おむつ うす型パンツ各種

吸収回数の目安約２回。すっきりフィット。安心の消臭効果。全面通気性シートでムレ防止。ハイソフト表面材で上げ下げラクラク。

価格：各1,980円(税込)

M-L：32枚入

https://www.komeri.com/shop/g/g2352104/?aaprid=260601

L-LL：30枚入

https://www.komeri.com/shop/g/g2352105/?aaprid=260601

その他の商品は特設サイトでご確認ください。

https://www.komeri.com/contents/event/14_lowprice/?aaprid=260601

＜コメリについて＞

地域の日々を、明るくしていきたい。

地域のライフラインでありたい、と願うコメリは

地域での生活、仕事にとって必要なものを、必要な時に揃え、

いざという時の頼りとなるのはもちろん、

地域で暮らす人たちの笑顔をつくり出す場所でもありたい、と考えています。

コメリがあることで 暮らしがアップデートし、

そこで生きる人たちの気持ちが勇気づけられ、温かくなり、明るくなっていく。

コメリが地域の人々をつないで、元気を生み出すハブになっていく。



「ここにコメリがあって、よかったね」

全国各地の一店一店、そんなお店を目指していきます。



私たちは、プロ向けからホームオーナー向けまで、資材・建材、金物・工具、園芸・農業用品を中心とした幅広い商品ラインナップで店舗を展開するホームセンターチェーンです。独自のシステムとノウハウで、お客様が必要とされる商品を、お求めやすい価格で安定的にご提供することを目標に、流通の近代化にチャレンジしています。これからも、お客様の立場に立った店づくり、お客様の声を反映した品揃え、お客様に喜んでいただける接客を心がけ、「豊かで快適な暮らし」のお役に立てるように取り組んでまいります。

オンラインショッピングサイト コメリドットコム https://www.komeri.com/shop/default.aspx

公式ホームページ https://www.komeri.bit.or.jp/

＜会社概要＞

社名：株式会社コメリ

設立：1962年7月

資本金：188億2百万円

代表者：代表取締役社長 捧 雄一郎

本社所在地：新潟県 新潟市南区清水4501番地1

事業内容：パワーおよびハード＆グリーン等のチェーンストア経営

株式上場：東京証券取引所 プライム市場

店舗数：1,234店舗（2026月5月31日現在）

北海道26、青森県21、岩手県40、宮城県36、秋田県40、山形県27、福島県52、茨城県46、栃木県39、群馬県40、埼玉県35、千葉県51、東京都10、神奈川県8、新潟県79、富山県26、石川県20、福井県21、山梨県20、長野県57、岐阜県39、静岡県23、愛知県10、三重県48、滋賀県28、京都府19、大阪府8、兵庫県30、奈良県16、和歌山県20、鳥取県12、島根県8、岡山県29、広島県22、山口県16、徳島県17、香川県10、愛媛県12、高知県12、福岡県26、佐賀県16、長崎県17、熊本県40、大分県15、宮崎県21、鹿児島県26