SHISEIDO アルティミューンが、アーティストVERDY氏とのコラボレーションを開始

株式会社資生堂

SHISEIDOは、2026年7月から、グラフィックアーティスト VERDY（ヴェルディ）氏とのコラボレーションによるアルティミューンシリーズ の2026年秋冬キャンペーンをグローバル展開します。アルティミューンシリーズのグローバルアンバサダーである”LISA (Lalisa Manobal)”を継続起用するとともに、VERDY氏のグラフィックを取り入れたキービジュアルを発信します。

《コラボレーションの背景》

今回のコラボレーションは、SHISEIDOが大切にしてきた”人が本来持つ美しさの力を信じる”という想いと、VERDY氏が表現するポジティブなエネルギー、自由な発想、可愛らしさと強さを併せ持つ世界観が共鳴し、実現に至りました。

SHISEIDO アルティミューンは、「Freedom from age」というフィロソフィーのもと、日本から世界へ、美とサイエンス、そしてアートを融合し、美しさと自信を届けてきました。一方VERDY氏は、音楽、ストリート、アートの枠を超え、世界中の人々を魅了するアーティストです。その作品は単なるイラストやファッションではなく、「人生をどう生きたいか」という哲学と座右の銘「RISE ABOVE」に象徴されるように前向きなメッセージが込められています。VERDY氏の「人生をどう生きたいか」という問いから生まれるクリエイションと、アルティミューンが届ける「自分らしく時を重ね生きる美しさ」。どちらも、人々に内なる強さと自信を与えるものです。2026年7月、グローバルアンバサダーLISAとともにVERDY氏を迎え、アルティミューンの価値を新たな次元へと広げます。

《コラボレーション概要》

本コラボレーションでは、VERDY氏を象徴する代表的キャラクター「VICK」がアルティミューンの世界に登場します。アルティミューンに込められた”前向きなエネルギー”や、”身近な人々を応援する”という温かいメッセージ、そしてスキンケアを通じて生まれる高揚感に満ちたブランド体験を、VICKとともに表現します。

さらに今回は、本キャンペーンのためにVERDY氏が新たに描き下ろした、アルティミューンのアイコンである「椿」や女の子のキャラクターも登場。女性の日常に寄り添い、前向きな一歩を後押しするストーリーをより豊かに描き出します。

また、VERDY氏とのコラボレーションにより開発した限定購入特典も展開します。期間中、アルティミューンをご購入いただいたお客さまに進呈予定です。グローバルアンバサダーであるLISAとの連動施策も展開し、本キャンペーンのメッセージを世界へ発信します。

《VERDY氏コメント》

自分の原動力は、身体が動いてしまうようなワクワク感の中にあると思います。そんなワクワクを感じるために新しいことにチャレンジしたいと考えていました。SHISEIDOから連絡をもらったのは、まさにそんなタイミングです。化粧品ブランドとコラボレーションするのは初めてのことなので、今までにない面白いことができるのではないかと楽しみにしています。

ビジュアルの面では、VICKだけではなく、彼の世界に住む女の子や、アルティミューンのアイコンでもある椿をモチーフとしたキャラクターも登場します。同時に、タイポグラフィも展開するので、自分らしく新たな表現が形にできたと思います。今回のコラボレーションを通じて、皆さんが少しでもワクワクするような時間を過ごしてくれたら、と願っています。

《VERDY氏プロフィール》

VERDY / グラフィックアーティスト。大阪府出身。

Girls Don't Cry、Wasted Youthなどのプロジェクトを手掛け、象徴的なオリジナルキャラクターVick、Vistyを生み出す。現在、自身初の美術館個展「I Believe in Me」をLotte Museum of Art/韓国・ソウルにて開催中（2026.04.24 FRI - 2026.07.19 SUN）。

https://www.lottemuseum.com/Mobile/en/exhibitionDetail/63

《アルティミューンキット》

全国百貨店・SHISEIDO取り扱い店舗にて、VERDY氏デザインの購入特典付きアルティミューンキットを展開します。

１.第一弾 アルティミューン コラボレーションキット

キット内容

・SHISEIDO アルティミューン(TM) パワライジング セラム

＜美容液＞30mL（本体）または 50mL（本体・レフィル）または 75mL（本体）

・SHISEIDO アルティミューン 特製ポーチ

２.アルティミューン オンラインストア限定 コラボレーションキット

キット内容

・SHISEIDO アルティミューン(TM) パワライジング セラム

＜美容液＞30mL（本体）または 50mL（本体・レフィル）または 75mL（本体）

・SHISEIDO アルティミューン 特製ヘアピン

３.第二弾 アルティミューン コラボレーションキット

キット内容

・SHISEIDO アルティミューン(TM) パワライジング セラム

＜美容液＞30mL（本体）または 50mL（本体・レフィル）または 75mL（本体）

・SHISEIDO アルティミューン 特製エコバッグ

《店頭ポップアップイベント》

Happy Skin with ULTIMUNE

-期間限定ポップアップイベント-

SHISEIDO売上No.1美容液*アルティミューンが体感できる、ポップアップイベントを期間限定で開催。アーティストのVERDY氏とコラボレーションした特別なアイテムがセットになった、ポップアップ限定キットも登場。ぜひこの機会にご参加ください。

*SHISEIDO内において、当社調べ。2025年3月～2026年2月販売金額

東京

・伊勢丹新宿店

日程：2026年7月29日（水）～8月3日（月）10:00～20:00

会場：伊勢丹新宿店 本館6階 催物場

・渋谷スクランブルスクエア+Qビューティー店

日程：2026年7月23日（木）～7月29日（水）10:00～21:00

会場：渋谷スクランブルスクエアショップ＆レストラン6階

+Q（プラスク）ビューティー内 Event Stage 6A

神奈川

・横浜高島屋

日程：2026年8月5日（水）～11日（火）10:00～20:00

会場：横浜高島屋 1階 化粧品売場イベントスペース

大阪

・阪急うめだ本店

日程：2026年7月1日（水）～7日（火） 10:00～20:00

会場：阪急うめだ本店 2階きれいきれいスタジオ

・大阪高島屋

日程：2026年7月15日（水）～21日（火）10:00～20:00

会場：高島屋大阪店 1階化粧品売場 POP UP コーナー

愛知

・ジェイアール名古屋タカシマヤ

日程：2026年7月15日（水）～21日（火）10:00～20:00

※最終日は19時閉場

会場：ジェイアール名古屋タカシマヤ 3階 イベントスポット

《SHISEIDOアルティミューン》

2014年に誕生したSHISEIDOアルティミューンは、誕生以降も着実に進化をし続けてきた、SHISEIDOを象徴する美容液です。2025年3月1日に、スキンケアの新時代を切り拓く次世代美容液「アルティミューン(TM) パワライジング セラム」として、リニューアルしました。発売以来「肌本来の美しさを引き出す」独自価値が、人種、年齢、肌質、性別を問わず支持され、世界で 331のビューティーアワードを受賞しています。※

※ 2014年に発売の初代商品からの全世界における累計受賞数（2025年12月時点、資生堂調べ）

《SHISEIDOについて》

SHISEIDOは、1872年東京銀座に創業した資生堂の遺伝子を継承し、その名を冠するグローバルフラッグシップブランドです。日本発、世界90の国と地域で展開。先端のアートとサイエンスを融合させたユニークな商品性は一人ひとりの内面から美しさを引き出し、想像以上の可能性とワクワクする高揚感をもたらします。

美しさとは目に見えるものだけでなく、目に見えないものでもある。だからこそ限りなく自由で、人それぞれが感じとる豊かさなのだと私たちは考えます。

肌に触れる瞬間の感覚。醸し出す雰囲気。香りの余韻。光と影の揺らぎ。あらゆることが新たな感動になり、日常に高鳴りをもたらすのです。

今までにない驚きや、人生が変わり世界が動き出すような刺激によって、なにげない日々に心躍らせ、喜びが満ちあふれるように。美の限界を軽やかに超えていく、SHISEIDOの「最先端」を目指し続けていきます。

【商品概要】※価格は参考小売価格です（店舗によって異なる場合があります）。

■商品名・容量・価格

SHISEIDOアルティミューン(TM) パワライジング セラム

＜美容液＞

30mL

9,000円（税込9,900円）

50mL

13,800円（税込15,180円）

50mL （レフィル）

13,300円（税込14,630円）

75mL

18,000円（税込19,800円）

2026年8月1日発売

75mL （レフィル）

16,500円（税込18,150円）

■商品特長

先進の美肌知見から。

365日、エイジングケア※1する美容液。

今も未来も、本来持つ美しい肌へ。

※1 年齢に応じたうるおいによるお手入れのこと

○日本独自のバイオ技術で椿の種子がもつ生命力からうるおいを。

○発酵カメリアエキス+※2と厳選された美容成分を3000万個の角層 細胞へすみずみまで届けます。

※2 ツバキ種子エキス、アスペルギルス培養物、グリセリン：保湿

○朝、夜、毎日のお手入れで、ハリ、なめらかさ、透明感あふれる輝きに満ち、うるおいが湧きあがるような肌へ。

○リサイクルガラスを15％以上使用した容器を採用。

○くつろいだ気分を誘い、フレッシュでエネルギーに満ちた感覚を イメージしたグリーンフローラルの香りです。

○リッチなのにしっとりと肌になじみ、コクがありながら、みずみずしく、塗った後はハリのある使用感。

○すべての肌タイプの方に使用いただけます。

○ミネラルオイルフリー、パラベン（防腐剤）フリー

○アレルギーテスト済み、ノンコメドジェニックテスト済み

（全てのかたにアレルギーが起きない、ニキビができないというわけではありません。）

■使用法

●毎日の朝、夜のお手入れに、化粧水で肌を整えてから、乳液またはクリームの前にお使いください。

●他の美容液と併用される場合は、アルティミューン(TM) パワライジング セラムを先にお使いください。

●ディスペンサー2回押し分を手にとり、顔全体にていねいに均一に なじませます。

■SHISEIDO JAPANオフィシャルサイト

https://brand.shiseido.co.jp/ultimune-promotion26.html?rt_pr=trv04

■SHISEIDO JAPAN公式Instagram：

https://www.instagram.com/shiseido_japan/

■SHISEIDO JAPAN公式X：

https://twitter.com/SHISEIDO_brand

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