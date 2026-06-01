『パシフィック・ミュージック・フェスティバル2026』に協賛、ヤマハ銀座店でコンサートや企画展示を開催

株式会社ヤマハミュージックジャパン

株式会社ヤマハミュージックジャパン（以下、当社）は、2026年7月7日（火）から27日（月）まで札幌を中心に開催される国際教育音楽祭『パシフィック・ミュージック・フェスティバル（以下、PMF）2026』に協賛します。

PMFは「ウエストサイド・ストーリー」の作曲者として知られる世界的な指揮者、レナード・バーンスタイン氏（米国、1918～1990）とロンドン交響楽団により、札幌で創設されました。これまで79の国と地域に延べ約3,800人の音楽家を輩出し、未来のクラシック音楽シーンを担う人材の育成に貢献しています。

当社は、1990年のPMF開催当初からメインスポンサーとして協賛し、コンサートで使用する楽器の貸し出しなどの協力を行ってきました。今回、『PMF2026』の開催に先立ち、PMFで学んだアカデミー生（PMF修了生）によるコンサートや企画展示をヤマハ銀座店（東京都中央区銀座7-9-14）で実施します。さらに『PMF2026』会期中の札幌では、楽器体験イベント「TOUCH & TRY」とストリートピアノ「LovePiano(R)」を開催します。

これらの取り組みを通じて、PMFとコンサートの来場者をつなぐ活動を広げ、音楽文化の発展に寄与することを目指します。

＜イベント概要＞

■ヤマハ銀座店開催

１．企画展示「PMFの魅力」

『PMF2026』の見どころと主要コンサートのスケジュールを、パネルで紹介します。さらに、映像では教授やアカデミー生たちのコメントや、PMFを象徴する数々のシーンを通して、その魅力をお伝えします。ご来場の方に、『PMF2026』のパンフレットとオリジナルステッカーを配布します（数量限定、先着順）。

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※料金無料、予約不要

２．ポップアップコンサート

1990年の第1回PMF修了生で、現在は九州交響楽団に所属するチューバ奏者・鈴木浩二さんと、2024年修了生で国内外のコンクールで多数の受賞歴を持つ、クラリネット奏者・白井宏典さんによるミニコンサートです。

●鈴木浩二チューバコンサート

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/10414/table/440_2_82cf474f1790ae24a8b0d559e99edb46.jpg?v=202606011151 ]

※料金無料、予約不要

●白井宏典クラリネットコンサート

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/10414/table/440_3_0a729236210f95042a9f6c01e5c02f58.jpg?v=202606011151 ]

※料金無料、予約不要

３．PMF動画コンサート＆トークショー

2024年、2025年のPMFで開催された3つの演奏会の映像を、25面マルチ大型ディスプレイで上映します。いずれも、「PMFコンダクティング・アカデミー（指揮者コース）」の修了生が指揮を務めています。さらに、レナード・バーンスタイン氏が、ユーモアを交えながらアカデミー生を指導する様子や、第1回PMF開会式において、晩年の情熱を若手音楽家の教育に注ぐ決意を語ったスピーチなど、貴重な記録もご覧いただけます。解説は、音楽ジャーナリスト・評論家の林田直樹氏が担当します。同日にヤマハホールで行われる「ヤマハ×PMFプレコンサート」をより一層楽しめる内容です。

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/10414/table/440_4_47a5dd41c3a59f3517e284751bc308e8.jpg?v=202606011151 ]

※料金無料、予約不要

４．「ヤマハ × PMF2026 プレコンサート」

国内外で活躍する5人のPMF修了生による室内楽コンサートです。音楽ジャーナリスト・評論家の林田直樹氏の進行のもと、PMFで共演した指揮者との思い出や、PMFでの経験が現在の活動にどのように生かされているかについて、修了生が語るトークコーナーもあります。

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/10414/table/440_5_055e2aea7df143e6d0005fdeacd0bdee.jpg?v=202606011151 ]

※ヤマハ銀座店 イベントウェブサイト https://retailing.jp.yamaha.com/shop/ginza/event

■札幌開催

１．ヤマハの楽器体験イベント「TOUCH & TRY」

演奏経験の有無にかかわらず、どなたでも気軽に参加できるイベントです。楽器の持ち方から音の出し方まで、ヤマハのデモンストレーターがサポートするため、初めて楽器に触れる方や久しぶりに演奏をする方でも安心です。会場の札幌コンサートホールKitaraでは同日、3歳から大人まで楽しめる「PMFクラシックLABO♪for KIDS ワークショップ・コンサート」（14:30～15:30）が開催されます。

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/10414/table/440_6_20f015194ceed9cdad2a3fa0dd1e2dd0.jpg?v=202606011151 ]

※料金無料、予約不要

２．「PMF2026ストリートピアノ in 日本生命札幌ビル」

ストリートピアノ「LovePiano」はカラフルなペイントを施したヤマハのアップライトピアノです。これまで、駅や空港、商業施設など200か所以上のオープンスペースに設置してきました。デザインの異なる1～6 号機の全6種類があり、今回は、イラストレーター立川恵一さんが楽器の楽しさを表現した4号機を設置します。

[表7: https://prtimes.jp/data/corp/10414/table/440_7_e3f03a204184ed3291ddeb245878c826.jpg?v=202606011151 ]

※料金無料、予約不要

・演奏の際は、ピアノの近くに掲示している「演奏時のお願い」をご確認ください。

・都合により、ピアノの設置を中止する場合があります。

・主催者のイベントなどにより、一時的に演奏できない場合があります。

・「PMF2026ストリートピアノ in 日本生命札幌ビル」に関するお問い合わせは、PMF組織委員会（TEL.011-242-2211）にお願いします。

＜パシフィック・ミュージック・フェスティバル札幌＞

パシフィック・ミュージック・フェスティバル札幌は、未来の音楽シーンを担う若手音楽家が夏の札幌に集結し、音楽と平和を愛したレナード・バーンスタイン氏の精神を受け継いで感動のステージを繰り広げる国際教育音楽祭です。

主催：公益財団法人パシフィック・ミュージック・フェスティバル組織委員会／札幌市

公式サイト：https://www.pmf.or.jp/

＊「Venova」「Trova」

「Venova」は、リコーダーのようなやさしい指づかいで、サクソフォンのような表情豊かな表現を楽しめるカジュアル管楽器です。「Trova」は、手軽に安心して金管楽器の演奏を楽しめる子どものためのプレトランペットです（2026年5月発売）。

＊文中の商品名、社名等は当社や各社の商標または登録商標です。

＊掲載情報はすべて発表日現在のものです。発表日以降に変更となる可能性もありますので予めご了承ください。

■ 一般の方のお問い合わせ先

「TOUCH & TRY」について

株式会社ヤマハミュージックジャパン 管弦打事業戦略部 管弦打事業企画課

TEL. 050-3148-2787

「LovePiano」について

株式会社ヤマハミュージックジャパン 音楽企画推進課

https://inquiry.yamaha.com/contact/?act=1001&lcl=ja_JP(https://inquiry.yamaha.com/contact/?act=1001&lcl=ja_JP)

※お問い合わせ内容の「お問い合わせ種別」で「LovePiano設置に関するお問い合わせ」をご選択ください。