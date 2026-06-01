【TAC中大駅前校】大学生にオススメ！「こんな時代だからこそ、手に職！キャリアコンサルタントがお伝えする会計業界の今とこれから＆気になる就職事情」オンラインセミナー6/26(金)17：30～開催！

TAC株式会社

公認会計士、税理士、不動産鑑定士、建築士などの資格取得に向けた教育サービスを展開しているTAC株式会社は、6月26日（金）に学生を対象としたオンラインセミナーを実施します。

■ セミナー概要

タイトル：

こんな時代だからこそ、手に職！キャリアコンサルタントがお伝えする会計業界の今とこれから＆気になる就職事情

将来を考え、現在会計系の資格(簿記、税理士、公認会計士)を勉強されている方、また、これから勉強するか迷っていらっしゃる方、どの業界に進もうか考えていらっしゃる方、様々いらっしゃると思います。志望した先にある業界の実状や就職状況、気になりませんか？ 専門のキャリアコンサルタントが詳しくお話しします。



日時：

2026年6月26日（金）17:30～18:30

場所：

オンライン（zoom）開催 (事前予約制／参加無料)

※予約はこちらからお願いします

https://lp.tac-school.co.jp/-20260626-_03-LP1.html

▼中大駅前校のご案内はこちら

https://www.tac-school.co.jp/tacmap/chudaimae.html

▼【簿記検定講座】詳しくはこちら

https://www.tac-school.co.jp/kouza_boki.html

■TACの講義を教室ライブで！オンラインでも！講義無料体験

わかりやすいTACの講義をWebや校舎で体験できる！

簿記の学習経験がない方を対象とした会計士入門講義や簿記の学習経験がある方におススメの短答4科目の講義を無料で体験できます。

▼詳しくはこちら

https://www.tac-school.co.jp/kouza_kaikei/zaimu_taiken_new.html#kyousitu

▼今だけお得！夏割キャンペーン【第１弾】

https://www.tac-school.co.jp/kouza_kaikei/campaign_summer.html

■受験資格緩和で、大学在学中の受験者数が大幅増！

総受験者の約8割が社会人で構成されている税理士試験。まとまった学習時間を確保して受験に臨める大学生や若年層の方に有利な試験です。大学在学中にチャレンジしましょう！在学中合格率が最も高い！大学生に税理士をオススメする理由

税理士は、“税金に関するプロフェッショナル”。税理士と聞いて、カタイ仕事をイメージするかもしれませんが、税理士は経営者の相談役となり、会計・税務の分野から企業の成長・発展を強力にバックアップするやりがいのある職業です。経営者から『ありがとう』と喜ばれる、そんな税理士という資格を大学生のみなさんにオススメする理由をご紹介します。

▼詳しくはこちら

https://www.tac-school.co.jp/kouza_zeiri/zeiri_gakusei_imi.html

▼22歳以下なら受講料がお得にスタートできる！【U22】22歳以下限定プラン

https://www.tac-school.co.jp/kouza_zeiri/zeiri_crs_U20.html

■TAC株式会社概要

会社名：TAC株式会社

会社サイト：https://www.tac-school.co.jp/index.html

所在地：東京都千代田区神田三崎町三丁目2番18号