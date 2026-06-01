【aim札幌店/aim原宿店】ファッションウィーク出演記念イベント同時開催決定！
開催概要
5/29~6/14
（aim札幌店は6/1～開催）
開催場所
aim東京原宿店
〒１５０－０００１
東京都渋谷区神宮前４丁目３２－１２ニューウェーブ原宿７F
aim札幌店
〒060-0808
北海道札幌市北区北8条西3丁目8・3スクエア北ビル1階
原宿店特典内容
１ はじめてのカウンセリング当日のご成約でプラン料金より10%OFF
＊原宿店限定プラン洋装和装ライトプラン、エンゲージフォトプラン、アニバーサリープランは対象外
２ 口コミ投稿でさらに\5,000 OFF
３ アルバムプラン契約にて選べる特典
ブーケレンタル（\5,500）orアクセサリーオプション（\11,000） or土日祝日料（\11,000）
※1着データアルバムプラン、2着データアルバムプラン、単品アルバム購入者限定
４ ハーフデイプラン限定
オールセレクトオプション半額！
※衣装クラスアップオールフリーオプション
５ original衣装のご契約でブーケレンタル無料
６ original衣装ご契約の場合対象クラス半額
例）洋装シンプルプラン オリジナルクラス\77,000→\38,500
※当日契約10%OFF+口コミ\5,000 OFF以外6月キャンペーンと併用可能
札幌店特典内容
１ はじめてのカウンセリング当日のご成約でプラン料金より10%OFF
＊原宿店限定プラン洋装和装ライトプラン、エンゲージフォトプラン、アニバーサリープランは対象外
２ 口コミ投稿でさらに\5,000 OFF
３ ロケ10km圏内無料(\33,000相当)
４ アルバムプラン契約にて選べる特典
ブーケレンタル（\5,500）orアクセサリーオプション（\11,000） or土日祝日料（\11,000）
５ 3点アルバムセット半額(\50,000→\25,000)
６ ハーフデイプラン限定
オールセレクトオプション半額！
※衣装クラスアップオールフリーオプション
５ original衣装のご契約でブーケレンタル無料
６ original衣装ご契約の場合対象クラス半額
※当日契約10%OFF+口コミ\5,000 OFF以外6月キャンペーンと併用可能
これまでにないお得な特典内容はもちろん、体験型としてあのバンクーバーファッションウィークを歩いた衣装のご試着もしていただけます。
とびきりお得なこのイベントの特典を使って、最高の記念をaimで残せるチャンス！