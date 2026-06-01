【aim札幌店/aim原宿店】ファッションウィーク出演記念イベント同時開催決定！

有限会社三景スタジオ

開催概要

5/29~6/14

（aim札幌店は6/1～開催）

開催場所

aim東京原宿店

〒１５０－０００１

東京都渋谷区神宮前４丁目３２－１２ニューウェーブ原宿７F

aim札幌店

〒060-0808

北海道札幌市北区北8条西3丁目8・3スクエア北ビル1階

原宿店特典内容

１ はじめてのカウンセリング当日のご成約でプラン料金より10%OFF

＊原宿店限定プラン洋装和装ライトプラン、エンゲージフォトプラン、アニバーサリープランは対象外

２ 口コミ投稿でさらに\5,000 OFF

３ アルバムプラン契約にて選べる特典

ブーケレンタル（\5,500）orアクセサリーオプション（\11,000） or土日祝日料（\11,000）

※1着データアルバムプラン、2着データアルバムプラン、単品アルバム購入者限定

４ ハーフデイプラン限定

オールセレクトオプション半額！

※衣装クラスアップオールフリーオプション

５ original衣装のご契約でブーケレンタル無料

６ original衣装ご契約の場合対象クラス半額

例）洋装シンプルプラン オリジナルクラス\77,000→\38,500

※当日契約10%OFF+口コミ\5,000 OFF以外6月キャンペーンと併用可能

札幌店特典内容

１ はじめてのカウンセリング当日のご成約でプラン料金より10%OFF

＊原宿店限定プラン洋装和装ライトプラン、エンゲージフォトプラン、アニバーサリープランは対象外

２ 口コミ投稿でさらに\5,000 OFF

３ ロケ10km圏内無料(\33,000相当)

４ アルバムプラン契約にて選べる特典

ブーケレンタル（\5,500）orアクセサリーオプション（\11,000） or土日祝日料（\11,000）

５ 3点アルバムセット半額(\50,000→\25,000)

６ ハーフデイプラン限定

オールセレクトオプション半額！

※衣装クラスアップオールフリーオプション

５ original衣装のご契約でブーケレンタル無料

６ original衣装ご契約の場合対象クラス半額

※当日契約10%OFF+口コミ\5,000 OFF以外6月キャンペーンと併用可能

これまでにないお得な特典内容はもちろん、体験型としてあのバンクーバーファッションウィークを歩いた衣装のご試着もしていただけます。

とびきりお得なこのイベントの特典を使って、最高の記念をaimで残せるチャンス！