【aim札幌店/aim原宿店】ファッションウィーク出演記念イベント同時開催決定！

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有限会社三景スタジオ



開催概要


5/29~6/14


（aim札幌店は6/1～開催）



開催場所


aim東京原宿店


〒１５０－０００１


東京都渋谷区神宮前４丁目３２－１２ニューウェーブ原宿７F



aim札幌店


〒060-0808


北海道札幌市北区北8条西3丁目8・3スクエア北ビル1階






原宿店特典内容







１ はじめてのカウンセリング当日のご成約でプラン料金より10%OFF


＊原宿店限定プラン洋装和装ライトプラン、エンゲージフォトプラン、アニバーサリープランは対象外



２　口コミ投稿でさらに\5,000 OFF



３　アルバムプラン契約にて選べる特典


ブーケレンタル（\5,500）orアクセサリーオプション（\11,000） or土日祝日料（\11,000）　


※1着データアルバムプラン、2着データアルバムプラン、単品アルバム購入者限定



４　ハーフデイプラン限定


オールセレクトオプション半額！


※衣装クラスアップオールフリーオプション



５　original衣装のご契約でブーケレンタル無料



６　original衣装ご契約の場合対象クラス半額


例）洋装シンプルプラン　オリジナルクラス\77,000→\38,500　



※当日契約10%OFF+口コミ\5,000 OFF以外6月キャンペーンと併用可能




札幌店特典内容







１ はじめてのカウンセリング当日のご成約でプラン料金より10%OFF


＊原宿店限定プラン洋装和装ライトプラン、エンゲージフォトプラン、アニバーサリープランは対象外



２　口コミ投稿でさらに\5,000 OFF



３　ロケ10km圏内無料(\33,000相当)



４　アルバムプラン契約にて選べる特典


ブーケレンタル（\5,500）orアクセサリーオプション（\11,000） or土日祝日料（\11,000）



５　3点アルバムセット半額(\50,000→\25,000)　



６　ハーフデイプラン限定


オールセレクトオプション半額！


※衣装クラスアップオールフリーオプション



５　original衣装のご契約でブーケレンタル無料



６　original衣装ご契約の場合対象クラス半額



※当日契約10%OFF+口コミ\5,000 OFF以外6月キャンペーンと併用可能







これまでにないお得な特典内容はもちろん、体験型としてあのバンクーバーファッションウィークを歩いた衣装のご試着もしていただけます。



とびきりお得なこのイベントの特典を使って、最高の記念をaimで残せるチャンス！