夏本番の紫外線対策にも！「大人の男のためのバレない肌ケア」新しいハイブリットBBクリーム『ADPT A TONE』Makuakeにて先行販売開始！最大52%OFF！

モント・リッチ株式会社

モント・リッチ株式会社（本社：大阪府、取締役社長：吉田満由美）は、「もっとリッチに♪」というコンセプトのもと、多忙なビジネスマンの印象管理を整える環境適応型BBクリーム

『ADPT A TONE（アダプト エー トーン）』を開発いたしました。白色から肌色に馴染むカラーチェンジ機能、光に反応してトーンを維持するフォトクロミック原料を利用する等、さりげなくきれいに見せたい男性のための画期的なBBクリームです。

2026年６月１日より、応援購入サービス「Makuake」にて先行販売を開始いたしました。

■ 開発の背景

BBクリーム買ったはいいけど、「色が合わない」という弱点を克服

多くの男性が抱える「自分に合う色がわからない」「外で見ると白浮きして見える」「塗っている感がすごい」「化粧は恥ずかしい」という悩みに着目。その人の肌色と周囲の環境に「適応（ADAPT）」させる、全く新しいコンセプトのBBクリームが誕生しました。

【物理×光学】 魔法ではない。テクノロジーがあなたに合わせる。 ダブル・トランスフォームの衝撃

特徴１：[物理]塗り広げた瞬間、あなたの肌色へ（カラーチェンジ）

指先でくるくると広げる際の「摩擦」に反応。白いクリームの中に封じ込められた微細なカラーカプセルが弾け、あなたの肌トーンを瞬時に分析したかのように馴染みます。

※すべてメイクアップ効果による

特徴2：[光学]塗り広げた瞬間、あなたの肌色へ（カラーチェンジ）

光に反応するフォトクロミック原料を配合。光に反応して屋外でも屋内でも白浮き感のない、肌になじむ自然な仕上がりを叶えます。

「外に出ると白浮きが目立つ」というBBクリームの弱点をカバー。室内でも屋外でも、常に「自然な肌色」の印象をキープします。

※すべてメイクアップ効果による

特徴３：5つの植物由来成分が、多忙な男の肌をサポート

隠すだけじゃない、印象を整えながら、スキンケアも同時に。

ウコン根エキス・カカオ種子エキス・アスコフィルムノドスムエキス・オオアザミ果実エキス・ジャノヒゲ根エキス配合。

毎日使うものだから、肌への優しさにもこだわりました。 豊富な植物エキスが、日中の肌に持続的なうるおいを補給。 夕方、鏡を見た時の「肌の疲れ」を感じさせない、コンディショニング成分を贅沢に配合しています。

※すべてメイクアップ効果による

特徴４：タイパを向上。ビジネスマンのための1本3役オールインワン。

朝：テクニック不要の「印象アップデート」

「ADPT A TONE」は、多忙な朝を支える3つの機能（下地・日常のUV対策・ファンデ）を1本に凝縮。 青髭・クマ・毛穴を瞬時にカバー 。テクニックいらずで、サッと塗るだけで誰でも失敗なく「清潔感」をアップデートできます。

※すべてメイクアップ効果による

日中：汗・テカリを抑える「マットキープ」

過酷な夏場の移動や、緊張するプレゼンでも崩れにくい「皮脂に強い処方」を採用。 夕方のテカリを抑え、マットな質感を長時間キープ。 仕事が終わるその瞬間まで、あなたの「清潔感」をアダプト（適応）させ続けます。

※すべてメイクアップ効果による

夜：オフの瞬間まで「手間なし」

専用クレンジング、一切不要。

「化粧は落とすのが面倒」「どう落としたらいいの？」を一切排除。普段お使いの洗顔料や石鹸だけで簡単にオフ。スキンケアの延長線上で使えるから、出張先やジムでも一切手間はかかりません。

紫外線吸収剤不使用・パッチテスト済み

■ アタラシイものや体験の応援購入サービス「Makuake」にて先行販売開始！

新しいBBクリーム『ADPT A TONE』は、メンズ美容に挑戦したいけれど一歩踏み出せなかった方、これまでのBBクリームに満足できなかった方のためのアイテムです。

本日よりMakuakeにて、数量限定の特別価格（先行割）にてプロジェクトを開始いたします。詳細は下記プロジェクトページよりご確認ください。

【Makuake プロジェクト概要】

プロジェクトURL： https://www.makuake.com/project/adpt-atone/

商品公式ページ：https://mond-rich.site/adapt-a-tone/

Instagram：https://www.instagram.com/adpt.atone/

LINEアカウント：https://lin.ee/Q09LOVRV

実施期間： 2026年6月1日（月）～６月29日（月）22：00まで

リターン一例： 【超早割】1本：44%OFF【超早割】２本：52％OFF

公式情報

【モント・リッチ株式会社】

モント・リッチ株式会社は、2020年に大阪で設立された化粧品メーカーです。

「美と笑顔」をテーマに、遊び心あふれるコスメで毎日をもっとリッチに―そんな想いを込めて、“かわいいだけじゃない、使えるコスメ”の企画・販売を行っています。

大阪発のエネルギーと柔軟な発想を活かし、国内製造にこだわった確かな品質の製品を全国に向けて発信。日常にときめきをプラスするコスメブランドとして支持を広げています。