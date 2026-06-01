口内の菌のバランスを考える新オーラルケア「クレオ」シリーズ誕生！歯みがき＆マウスウォッシュを6月1日発売

株式会社ニナファームジャポン

左から/ 洗口液「クレオ マウスウォッシュ」と歯みがき「クレオ デンタルクリーン」

株式会社ニナファームジャポン（所在地：東京都港区、代表取締役社長：那須みずほ）は、3つのステップで汚れを浮かせてキャッチし、すこやかな口内環境を整える歯みがき「クレオ デンタルクリーン」を2026年6月1日よりリニューアル発売いたします。さらに、歯ブラシでは届きにくい歯間や歯周ポケットまで広がって口内全体をやさしく包み込み、清潔感と快適さを保つ洗口液「クレオ マウスウォッシュ」が新たに加わり、オーラルケアシリーズ「クレオ」として新登場。

フランス ニナファームが口内の菌のバランスに着目して開発したスイカとザクロ由来の独自の発酵由来成分「クレオ」を、共通成分として配合しています。

6月1日より公式通販サイトでご購入いただけます。

https://www.ninapharm.co.jp/products/series/list.php?listid=43

口内の菌のバランスに着目した、未来の健康へつながるオーラルケア

近年、口内環境と全身の健康との関係に注目が集まっています。口の中には200種類以上の常在菌が生息しており、そのバランスが崩れるとさまざまな口内トラブルが起きやすくなるだけでなく、全身の健康に影響を及ぼすことが知られています。

「クレオ」シリーズは、口内の菌のバランスをテーマとする役割の異なる2つのケアを毎日の習慣として提案し、すこやかな口内環境を育む日々のダブルケアで、未来の健康を支えます。

歯の一本一本まで行き届く丁寧な磨き心地で、すこやかな口内環境を保つ

磨く・整えるという目的を叶えるための歯みがきペースト。泡立ちをあえて抑えることで、ブラッシングの感覚や動きに自然と意識が向けられる設計です。歯石の沈着や口臭を防ぎ＊口内環境をすこやかに整えます。爽やかなハーブミントの香りが口内を満たし、日々のブラッシングを心地よい習慣へと変えていきます。

*ブラッシングによるもの

クレオ デンタルクリーン

〈歯みがき〉

※アルコールフリー、低刺激処方

内容量 120g

税込価格 2,640円

商品お問い合わせ先 0120-127-127

（10:00～20:00/年末年始休業）

◆すこやかな口内環境へ導く3つのステップ＊

Step 1 汚れを浮かせる

サピンヅストリホリアツス果実エキス(矯味剤)

Step 2 汚れをキャッチ

ヒドロキシアパタイト、炭酸Ca(清掃剤)

Step 3 口内環境を整え・守る

口内の菌のバランスに配慮し、すこやかな口内環境へ導く独自の発酵由来成分

「アクティソッド クレオ（スイカ果実エキス）」

＜開発の背景＞

全身の健康とも深く関わる口内環境の重要性から、その要となる口内の菌のバランスをテーマに研究開発した独自の発酵由来成分。ニナファームの植物園で、千寿オリーブの微生物による発酵を施したスイカから、さまざまな有用成分やメタボライトを抽出しています。口内環境をすこやかに整えることで、その先に全身の健康を支えます。

＜代表的な成分＞

シトルリン、アルギニン、リコピン、β-カロテン、ククルビタシンE、ククルビタシンB、クロロゲン酸、カフェイン酸、フェルラ酸、p-クマル酸、GABA、酢酸、酪酸、乳酸など

ミルエキス（矯味剤）テンチャエキス（矯味剤）グリチルリチン酸2K（矯味剤）キシリトール（甘味剤）アーチチョーク葉エキス（矯味剤）

*ブラッシングによるもの

すみずみまで広がる仕上げのステップで、口内環境を守る

歯ブラシでは届きにくい歯間や歯周ポケットまでうるおいが広がるマウスウォッシュ。口内環境に必要な厳選成分が、刺激を抑えながら口内全体をやさしく包み込みます。爽やかなハーブミントの香りが広がり、清潔感と快適さをおだやかに保ちます。携帯に便利な個包装タイプです。

クレオ マウスウォッシュ

〈洗口液〉

※アルコールフリー、低刺激処方

内容量 8mL×30包

税込価格 3,630円

商品お問い合わせ先 0120-127-127

（10:00～20:00/年末年始休業）

◆口内環境をすこやかに保つ仕上げのステップ

口内の菌のバランスを守り、口からはじまる全身の健康をサポートする独自の発酵由来成分「ヴィキュア クレオ（ザクロエキス）」

＜開発の背景＞

口内環境の乱れが全身の健康に及ぼす影響を追求するなかで、口内の菌のバランスをテーマに研究開発した独自の発酵由来成分。ニナファームが所有する植物園で、発酵プロセスを施して育てたオリジナルのザクロの果皮から多様な有用成分やメタボライトを抽出しています。口内環境をすこやかに保つことで、その先の全身の健康を守ります。

＜代表的な成分＞

プニカラジン、プニカリン、エラグ酸、没食子酸、ピロガロール、乳酸、酢酸、リンゴ酸、クエン酸、コハク酸、ギャバ、γ-グルタミルペプチド、グルタミン酸、アルギニンなど

アロエベラ葉エキス（湿潤剤）チャ葉エキス（湿潤剤）ミルエキス（湿潤剤）【ブランド紹介】ニナファームのスキンケア＆ヘルスケア

ニナファームは、フランス発のマイクロバイオータ研究から生まれた独自のエイジングケア成分を配合するマイクロバイオーム・スキンケアのブランドです。100％自然由来にこだわり、先進のテクノロジーを駆使したスキンケア、ヘルスケアラインを展開。年齢を感じさせない美しい肌と健康なボディバランスへ導きます。

【会社概要】株式会社ニナファームジャポン

代表取締役社長：那須みずほ

設立：2003年

所在地：東京都港区虎ノ門2-2-1

住友不動産虎ノ門タワー18階

URL: https://www.ninapharm.co.jp

【商品に関するお問い合わせ先】

TEL. 0120-127-127

（10:00～20:00/年末年始休業）