内閣衛星情報センター、エンの『ソーシャルインパクト採用プロジェクト』で組織の中核を担う「管理職候補」の採用が決定

エン株式会社

エン株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役会長兼社長：越智通勝）は、2025年11月に内閣衛星情報センターの『ソーシャルインパクト採用プロジェクト』（https://www.enjapan.com/）を実施。多数の応募から、管理職候補となる「一般職（課長補佐級）」複数名の採用が決定しました。下記、採用決定者（一部）と内閣衛星情報センター採用担当のコメントを紹介いたします。

プレスリリース https://corp.en-japan.com/newsrelease/2025/43593.html

特設ページ https://www.enjapan.com/project/csice_2511/

※上記プレスリリースや記事は公募開始時（2025年11月4日）に掲載されたものです。

採用決定者 コメント

この度、内閣衛星情報センターの創設25周年という節目にあたり、職員として採用いただきましたことを大変光栄に存じます。

近年、日本周辺の安全保障環境の一層の厳しさを増し、国内における大規模災害の頻発を背景に、衛星情報の重要性はますます高まっております。衛星センターは「総理の目」として、画像情報の収集・分析を通じ政府の意思決定を支える重要な役割を担っているものと認識しております。

これまでの業務で培ってきた経験と知見を活かし、画像分析およびシステム開発に専門性を発揮することで、国家の意思決定を支え、国家および国民の安全確保に貢献してまいります。

内閣衛星情報センター 採用担当 コメント

今回の公募プロジェクトに際し、想定を大きく上回る数のご応募をいただきました。当センターでの勤務に関心をお寄せいただき、誠にありがとうございます。

当センターは、政府の情報収集活動を支える衛星画像情報の専門機関として、2001年に発足しました。人工衛星などを活用した情報の収集・分析を通じて、我が国の安全保障や外交、自然災害への対応等に貢献しています。表に出ることの少ない業務ではありますが、国家の意思決定を支える極めて重要な役割を担っています。

近年、我が国を取り巻く国際情勢は一層厳しさを増しており、外交・防衛などの安全保障や大規模災害への対応といった危機管理における情報収集の重要性は、ますます高まっています。衛星を活用した情報収集手段においても例外ではなく、こうした状況下において、情報収集衛星の必要性は一層高まっているものと認識しています。

こうした背景のもと、重要性が増している情報収集衛星の開発、運用および、それによって得られた画像情報の分析業務において、管理職として組織を牽引できる希少な人材を採用するため、エン株式会社様にご協力いただきました。公募の結果、豊富な経験と知見を有する優秀な人材を複数名迎えることができ、大変嬉しく思っております。

本プロジェクトにおける当社支援サービス

プレスリリースや特設ページ、Web広告での告知に加え、各求人サイトでの集客支援を実施。『ミドルの転職』『AMBI』『エン転職』とターゲットの異なる求人サイトを活用することで、ターゲットへ網羅的に求人を届けました。

採用を通じて社会課題の解決に挑む『ソーシャルインパクト採用プロジェクト』 https://www.enjapan.com/

社会的インパクトが特に大きい人材採用「ソーシャルインパクト採用」を、エンが全社を挙げて支援するプロジェクトです。中央省庁の幹部候補、自治体の副市長やDX担当、さらにはNGO／NPO・スポーツ団体・志ある企業の中核メンバー等、さまざまな募集を「入職後の活躍」までこだわって支援しています。優れた能力を「より良い世の中を作るため」に使いたい方と、より良い世の中を作るために優れた人材の力を必要とする団体を結び、社会の課題解決を加速させていくプロジェクトです。

プロジェクト参画のご相談、取材・セミナーの登壇依頼などお気軽にお問合せください。

MAIL：social_impact@en-japan.com

プロジェクト経由入職者の活躍に迫るYouTube番組『Impactors』 『ソーシャルインパクト採用プロジェクト』公式YouTubeチャンネルで公開中！https://www.youtube.com/@socialimpact_en(https://www.youtube.com/@socialimpact_en)

■第18弾

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=QHlDJIMkqME ]

■第19弾

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=Ako5tBykDwc ]

プレスリリース ダウンロード

https://prtimes.jp/a/?f=d725-1216-8bf36a07f0372315bb1e36ec70f7f5a0.pdf

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エン株式会社 広報担当

E-mail:en-press@en-japan.com

TEL：03-3342-6590

※メディア専用の電話番号です。

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