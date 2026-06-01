M＆A Online スペシャルサイト「恩故知新」を、本日（6月1日）公開～経営者が得た恩と知恵をたどり、次世代へ繋ぐメディア

株式会社ストライクグループM＆A Online スペシャルサイト「恩故知新」

株式会社ストライクグループ（本社：東京都千代田区大手町、代表取締役社長：荒井邦彦）が運営するM&A情報メディア「M＆A Online」は、スペシャルサイト 「恩故知新（おんこちしん）」 を2026年6月1日（月）に公開しました。

■「恩故知新」とは

恩故知新はコチラ :https://maonline.jp/onkochishin

「温故知新」ではなく、あえて 「恩故知新」 と名付けました。

「古きを温ねて新しきを知る」という古典の教えを礎にしながらも、本メディアが最も大切にするのは 「恩」--すなわち、経営者が歩んできた道のりで受け取った人からの恩、縁、そして知恵です。その一字を変えることで、単なる歴史の振り返りではなく、人と人との関わりの中から生まれた経営哲学を次世代へ伝えるという想いを込めています。

■メディアコンセプト

サブタイトル：「人との関わり」で紡ぐ物語。

本メディアでは、長年組織を支え続けてきた経営者の足跡を、一人の人間としての歴史から紐解きます。いくたびの困難を乗り越えて生まれた経営哲学。その根底にある「人との関わり」で紡がれた物語。「恩」をいかに受け継ぎ、新たな時代の力に変えてきたのか。経営者の心の軌跡を辿り、次世代を照らす「生きた知恵」を伝えていきます。

■主な掲載インタビュー（公開済み）

・竹下製菓

竹下 真由 代表取締役社長

佐賀発「ブラックモンブラン」 竹下製菓が描くM＆A、地域と未来への挑戦

https://maonline.jp/articles/takeshitaseika20260114

・吉祥吉ホールディングス

赤木 清美 代表取締役会長

神戸牛専門「吉祥吉」、Lキャタルトンとの資本提携で世界展開へ

https://maonline.jp/articles/koubegyuu_20250917

※今後も、各界の経営者へのインタビューを順次公開予定です。

■サイト情報

公開日： 2026年6月1日（月）

URL： https://maonline.jp/onkochishin

運営： 株式会社ストライクグループ（M＆A Online編集部）

M＆A Onlineとは

M＆A Online

M＆A Onlineは、M&A（企業の合併・買収）を、身近に感じ、深く知り、活用してもらうためのメディアです。M&Aに広く関心を寄せていただき、社会課題となっている後継者問題の解消、さらには日本経済のイノベーションの実現に寄与すべく、日々、情報発信を行っています。

M＆A Online :https://maonline.jp/

■株式会社ストライクグループについて

株式会社ストライクグループは、M&A仲介事業を中核事業とし、戦略コンサルティングやファイナンシャルアドバイザー（FA）、マイノリティ投資など、M&Aを総合的にご支援する会社です。企業経営者の大切な事業の未来をともに考え、最適なパートナーシップの実現を支援しています。また、M&A情報メディア「M&A Online」の運営を通じて、M&Aをより身近な経営戦略として広く社会に発信しています。

https://www.strike.co.jp/