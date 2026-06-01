【6/6限定】開成町（神奈川県）あじさいまつりで「ふるさと納税」特設ブースを開設。現地決済で、人気の特産品をその場で受け取れる！

株式会社スチームシップ

2026年6月6日（土）～6月14日（日）、神奈川県開成町で『2026開成町あじさいまつり』が開催されます。開成町は、6月6日限定で会場内にふるさと納税特設ブースを開設。現地決済型ふるさと納税サービス「ゲンチ(R)」を初導入し、寄附受付を行います。

現地決済型ふるさと納税サービス「ゲンチ」とは？

「ふるさと納税」と聞くと、自宅のパソコンやスマホで申し込み、後日返礼品が届くもの。そう思っている方が多いかもしれません。今回、あじさいまつりで導入する「ゲンチ」は、ふるさと納税の寄附を、スマホ一つでリアルタイムに、その場で行えるサービスです。

店頭のポスターやPOPに印字した専用の二次元コードをスマホで読み込むだけで、自治体へのふるさと納税が完了。スマホに表示されるデジタルクーポンを提示することで、お礼の品（返礼品）をすぐに受け取ることができます。

ぜひ会場で、新しいふるさと納税のカタチを体感してください。

会場で寄附し、その場で受け取れるお礼の品（一例）

●地元グルメ/自然の恵み

・餃子屋ヒロ：お店の名物「しそ餃子/串餃子」

・井上農園：コシヒカリ譲りの粘りと、キヌヒカリの美しいつやを兼ね備えた「はるみ米」

・文命農業：白いとうもろこし「ホワイトショコラ」/「にんじんドレッシング」

・AGFデザイン：「煎茶」「ほうじ茶」「お茶摘み体験チケット」 など

●開成町の産業とキャラクター

・日本製紙クレシア：「スコッティ カシミヤ ティシュー」など高品質な日用品

・開成町商工振興会：開成町公式キャラクター「あじさいちゃん グッズ 」など

※事業者・商品は変更となる場合がございます。

※日本製紙クレシアの商品は後日配送

会場（開成町あじさいまつり）について

開成町あじさいまつりは、毎年6月に開催される町の風物詩です。約5,000株のあじさいが田園風景を彩り、町内外から多くの観光客が訪れます。2025年に開催されたまつりには、9日間で22万3,000人が来場。過去最高の観光客数を記録しました（出典：開成町(https://www.town.kaisei.kanagawa.jp/info/2400)）。

第39回を迎える今年、地域応援の新しいカタチとして加わるのが「現地決済型ふるさと納税」です。「観光に来て、まちを応援して、まちの魅力を持ち帰る」。そんな新しい楽しみ方が始まります。

開成町公式キャラクター あじさいちゃんも来場予定

開催概要

【6月6日限定 ふるさと納税特設ブース】

日 時：2026年6月6日（土）10時～16時30分

場 所：あじさいまつりサブ会場「したしみ休憩所」内

参加予定事業者：餃子屋ヒロ、井上農園、AGFデザイン、文命農業、日本製紙クレシア、開成町商工振興会

ふるさと納税特設ブースでは、その場で寄附して返礼品を受け取れる「ゲンチ」をはじめ、開成町のおすすめ返礼品のご紹介や、ふるさと納税がはじめての方のご相談も承ります。お気軽にお立ち寄りください。

■開成町あじさいまつり公式サイト：https://kaisei-ajisai.com/

■開成町ふるさと納税サイト

楽天ふるさと納税 https://www.rakuten.co.jp/f143669-kaisei/

ふるさとチョイス https://www.furusato-tax.jp/city/product/14366

【寄附金額の使い道】

皆さまからお寄せいただいた寄附金は、町名の由来である「開物成務（人知を開発し事業を成し遂げさせる）」をめざしたまちづくりのために、大切に活用させていただきます。

株式会社スチームシップについて

スチームシップは自治体のふるさと納税業務を支援する会社です。2025年4月より神奈川県開成町のふるさと納税業務を受託。返礼品の企画・開拓・管理や、Webページの立ち上げ・運営、地域事業者への技術支援（AI活用レクチャー等）、カスタマーセンターなどの業務を一括で請け負っています。

私たちの特徴のひとつは地域密着型ということ。地域に拠点をかまえ、地域に根ざして「地域のブランド価値」を上げていく。そして「まちのファンをつくる」という目標を掲げています。事業受託を機に事業所を開設した市町村も多数。自治体や事業者と連携しながら、地域の未来をよりよく輝かせるために支援を続けています。

ふるさと納税を「地域に触れる体験」に

スチームシップは『体験型』のふるさと納税を提供するために「ゲンチ」を開発しました。これにより地域を「訪れる」という行動と「応援したい」という気持ちを瞬時につなげたいと考えます。

「ゲンチ」が「現地」のふるさと納税市場をより活性化させ、寄附者・自治体・事業者すべてのみなさまの笑顔をつくるきっかけになればと思います。

ゲンチ詳細：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000114.000123175.html

ミッション：地域から、未来を変えていく。

ビジョン ：地域が積極的に選ばれる社会をつくる。

会社名 ：株式会社スチームシップ

代表者 ：代表取締役 藤山 雷太

本社 ：〒859-3701 長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷961番地1 2F

設立日 ：2017年4月13日

資本金 ：1億円

従業員数 ：419名

事業内容 ：地域密着型ふるさと納税支援事業、地域活性化事業（カフェ事業、教育事業）

ホームページ：https://steamship.co.jp/

※「ゲンチ」は、株式会社スチームシップの登録商標です。