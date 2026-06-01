石川のソウルフード・チャンピオンカレー、66周年へ向けた感謝企画「66カレー」始動　第1弾は価格そのまま、Lカツカレーにチーズ66gをトッピング

株式会社チャンピオンカレー

株式会社チャンピオンカレー（本社：石川県野々市市、代表取締役社長：中村洋介）は、創業66周年へ向けた感謝企画「66（ロクロク）企画」の一環として、「66（ロクロク）カレー」シリーズを展開いたします。第1弾として、看板メニュー「Lカツカレー」にチーズ66gをトッピングした『Lカツカレー＋チーズ66g』を、2026年6月9日（火）から8月14日（金）までの約66日間、期間限定で販売いたします。

価格はそのまま。チーズ好きの皆さまへ、感謝の気持ちを“66g分”たっぷりのせた特別な一皿です。

■ 「66（ロクロク）カレー」とは？

チャンピオンカレーは2027年に創業66周年を迎えます。

その節目に向け、65周年から66周年までの2年間、お客様への感謝をお届けする「66（ロクロク）企画」を実施しています。

「66カレー」は、その一環として展開する期間限定メニューシリーズです。

お客様に“いつもよりちょっとお得”“いつもよりちょっと嬉しい”体験をお届けすることをコンセプトに、さまざまな商品を展開してまいります。

第1弾となる今回は、66周年にちなみ、看板メニューのLカツカレーにチーズを66gトッピング。さらに販売期間も約66日間に設定し、「66」をテーマにした特別メニューとして販売いたします。

今後も66周年に向け、お客様への感謝を形にした商品や企画を順次展開してまいります。

■ チーズ好きに贈る、66gのご褒美

チャンピオンカレーの看板メニュー「Lカツカレー」に、たっぷり66gのチーズをトッピングしました。

濃厚なチーズがカレーソースの旨みと重なり合い、いつものLカツカレーとはひと味違う満足感をお楽しみいただけます。

「もっとチーズを楽しみたい」

そんな声に応えるような、チーズ好きのための期間限定メニューです。

お値段はそのままに、感謝の気持ちをたっぷり盛り込んだ一皿をぜひご賞味ください。

■ 商品概要

〇商品名

Lカツカレー＋チーズ66g

〇販売期間

2026年6月9日（火）～8月14日（金）

〇価格

1,100円（税込）

〇販売店舗：カレーのチャンピオン、チャンピオンカレー直営・FC店 27店舗

・石川県（15店舗）：野々市本店、県庁前店、玉鉾店、御経塚店、安原店、近江町店、高柳店、堀内店、松任店、津幡店、かほく店、辰口店、小松店、加賀店、ナッピイ店、

・富山県（4店舗）：富山店、富山新庄店、eタウン店、小矢部店

・福井県（3店舗）：北四ツ居店、鯖江店、大野店

・東京都（2店舗）：九段三番町店、麹町店、

・愛知県（1店舗）：一宮開明店

・岐阜県（1店舗）：各務原店

・兵庫県（1店舗）：神戸西店

■株式会社チャンピオンカレーについて

1961年創業、北陸の地で熱狂的な支持を集めるカレー専門店「カレーのチャンピオン」「チャンピオンカレー」の運営企業。旗艦店である「カレーのチャンピオン野々市本店」は、最大で1日約2,000名の集客実績がある地域の皆様から愛されるお店です。レトルトカレー、カレーチルドパックなどの販売も手掛け、創業から65年以上受け継いできた味を、様々な形で全国へ発信しています。

代表者：代表取締役社長 中村洋介

本社所在地：〒921-8811 石川県野々市市高橋町20－17

URL：http://chancurry.com