“推し”を描く新プロジェクト「パイの実 おしの森プロジェクト」第二弾は、パイの実“初のアニメ化”

株式会社ロッテ

株式会社ロッテ（東京都新宿区、代表取締役社長執行役員：中島英樹、以下ロッテ）は、1979年の発売以来、48年にわたり愛され続けてきたロングセラーブランド「パイの実」の新プロジェクト「パイの実 おしの森プロジェクト」第二弾として、「パイの実」ブランド史上初となるアニメ化を決定いたしました。

「パイの実 おしの森プロジェクト」は、パッケージや絵本で親しまれてきた「パイの実の森」の世界観を、現代の“推し活”カルチャーと掛け合わせてさらに進化させた取り組みです。第一弾では、「おしの森」を舞台にした4コマ漫画全64話をはじめ、商品パッケージ・グッズ・LINEスタンプなど多面的な展開を行ってまいりました。

このたび「おしの森」で繰り広げられる愛すべきキャラクターたちのオリジナルアニメーション「パイの実 おしの森へようこそ！」を、2026年6月4日(木)よりロッテ公式YouTubeチャンネルにて順次公開。『ドラえもん』『クレヨンしんちゃん』など国民的人気作品を数多く手掛けるシンエイ動画と豪華クリエイター陣と強力なタッグを組み、オリジナルアニメーションをお届けします。

主演声優には、『クレヨンしんちゃん』野原しんのすけ役で知られる小林由美子氏、『HUGっと！プリキュア』キュアエール役などで活躍する引坂理絵氏を起用。豪華声優陣が命を吹き込む「おしの森」の世界観を、ぜひお楽しみください。

特設サイト：https://www.lotte.co.jp/products/brand/painomi/pienomioshinomori/

主演声優には『クレヨンしんちゃん』野原しんのすけ役 小林由美子氏、『プリキュア』キュアエール役引坂理絵氏が決定！その他、個性豊かなキャラクターを彩る豪華声優陣が集結

今回のアニメ化において、主演声優として『クレヨンしんちゃん』の野原しんのすけ役で知られる小林由美子氏と、『HUGっと！プリキュア』のキュアエール役などで活躍する引坂理絵氏を起用しています。さらに「おしの森」に登場する個性豊かなキャラクターたちにも、実力派声優陣が勢ぞろい。作品の世界観を豊かに彩ります。

◆リスの「パイル」役：小林由美子氏

『クレヨンしんちゃん』野原しんのすけ役で知られる声優。

数々のアニメ作品で愛されるキャラクターを演じ続け、唯一無二の表現力で幅広い世代を魅了

◆リスの「ロクシー」役：引坂理絵氏

『HUGっと！プリキュア』キュアエール役などで活躍する声優。

透明感のある声と豊かな表現力で、幅広いキャラクターを演じ分ける実力派。

◆作品概要

タイトル ：アニメ「パイの実 おしの森へようこそ！」

企画・原作 ：株式会社ロッテ

原案制作 ：まんきゅう氏、柿原優子氏、

まついあや氏、シンエイ動画

監督・アニメーション：皆川一徳氏、皆川美紀氏

脚本 ：柿原優子氏、芹川梓氏

音楽 ：馬瀬みさき氏

音響監督 ：丹下雄二氏

音響制作 ：東北新社

アニメーション制作 ：TOHO animation STUDIO

企画 ：ロッテ（「クリエっていこうぜ!」プロジェクト）

(C)️LOTTE

第1話公開 ：2026年6月4日(木) 00:00

公開頻度 ：毎月1話公開予定

話数 ：全8話(予定)

配信 ：お口の恋人ロッテ【LOTTE】公式チャンネル

◆キャスト

リス「パイル」役 ：小林由美子氏

リス「ロクシー」役 ：引坂理絵氏

クマ「クママ」役 ：田島章寛氏

アライグマ「アライさん」役：木目田俊氏

ネコ「ネミー」役 ：集貝はな氏

キツネ「キツねえさん」役 ：大井麻利衣氏

スカンク「ボス」役 ：葉山翔太氏

ウサギ「サギちゃん」役 ：本泉莉奈氏

カメ「チョーロー」役 ：越後屋コースケ氏

リス「ドングリーナ」役 ：松田颯水氏

ウサギ「タンテイ」役 ：田所陽向氏

「パイの実 おしの森へようこそ！」URL：https://www.youtube.com/watch?v=019tI1mFQes

48年目の「パイの実」が、なぜ今アニメ化するのか

生活者の“もっと知りたい”の声から、“推したくなるブランドIP”へ

「パイの実」は1979年の発売以来、多くのファンに親しまれてきたロングセラーブランドです。近年、生活者が商品に求める価値は「おいしさ」だけではなく、共感や応援といった情緒的な体験へと広がっています。特に現代の推し活は、自分の気持ちや理想を代弁する「自己表現の手段」へと進化しており、お菓子にも味わうだけではなく、世界観を通じて自分を表現する楽しみ方が広がりつつあると考えています。実際にSNS上でも、リスの名前やパッケージの世界観を知りたいという声が寄せられており、単なるお菓子を超えた物語とのつながりを感じてくださっているのではないかと受け止めています。日本国内で8割を超える高い認知率を持つブランドだからこそ、キャラクターへの愛着を高め、彼らが生活者の「推し」として語られる存在になることで、より深く愛され、推したくなるブランドへ進化できると考えました。そこで今回、長年パッケージで親しまれてきたキャラクターに名前と声、新たな物語を吹き込み、アニメーションとして「パイの実の森」の世界を鮮やかに広げます。個性豊かなキャラクターたちを通じて、食べる時間が少し楽しくなる、誰かに話したくなる新しいブランド体験を届けていきます。本プロジェクトは、48年目を迎える「パイの実」を、単なる“食べるお菓子”から、日常に寄り添い“推したくなるブランドIP”へと進化させる新たな挑戦です。

「パイの実 おしの森プロジェクト」とは？

「パイの実」は焼きたてパイのサクサク食感とチョコレートの絶妙なバランスのおいしさを長く皆さまにお届けしています。近年ではおいしさだけではなく、パッケージに登場する仲良しのリスさん「パイル」と「ロクシー」が活躍するパイの実の森の物語が、パッケージや絵本でも展開され大変好評です。そこでパイの実チームでは、もっと皆さまに楽しんでいただきたいという想いから今回のプロジェクトを始動させ、物語の世界観の解像度を上げることを模索してきました。森の仲間として続々と新キャラクターも登場し、パイの実の世界を通して、皆さまに「推し」の楽しみを提案してまいります。

特設サイト：https://www.lotte.co.jp/products/brand/painomi/pienomioshinomori/

◆プロジェクト第一弾 「4コマ漫画」

プロジェクト第一弾として、パイの実愛が溢れる「パイの実 おしの森」の4コマ漫画を毎週2本、水曜日と金曜日の17時に公式Xで公開しています。商品パッケージにもキャラクターが登場し、パッケージ内蓋に商品限定の４コマ漫画も掲載しています。ぜひ、商品でもSNS上でもおしの森にご注目ください。

特設サイト：https://www.lotte.co.jp/products/brand/painomi/pienomioshinomori/

公式Xアカウントで情報発信中：https://x.com/lotte_koalanomi

「パイの実 沼化計画」が始動！オリジナル楽曲・グッズなど“沼る”体験を順次展開

4コマ漫画（一例）

「パイの実 沼化計画」とは、「パイの実 おしの森プロジェクト」により沼っていただくために、アニメ公開を起点に、視聴体験・音楽・グッズなど複数の接点で世界観に触れられる企画です。キャラクターや物語への興味が継続的に深まる“沼る”体験を届けてまいります。

◆「パイの実 沼化計画」１.：パイの実ソング制作

アニメで起用予定の楽曲「パイしか勝たん！推しの森活」（歌唱・作詞：安保心結氏／作・編曲：馬瀬みさき氏）を制作し、音楽でも「おしの森」の世界観を楽しんでいただけます。

歌唱・作詞：安保心結氏

テレビ東京系「おはスタ」おはキッズとして活躍する俳優。

特技の歌を生かしたフレッシュな歌声と表現力で、「おしの森」の世界観を明るく彩ります。

安保心結氏のコメント：

私はお菓子が大好きなので、小さい頃から食べてきた「パイの実」の作詞と歌のお話をいただき、驚きと同時にとても嬉しかったです！

作詞は初めてでしたので不安もありましたが、パイの実に対する想いをたくさん詰め込んだワクワクソングが出来上がりました♪そんなお菓子愛をたくさん取り入れた歌詞に注目してくださると嬉しいです♪

思わず食べたい！踊りたい！口ずさんじゃうような楽しい楽曲です！

ぜひたくさん聴いてください。

作・編曲・作詞：馬瀬みさき氏

『トロピカル～ジュ！プリキュア』主題歌などを手掛ける作曲家・編曲家。

幅広いジャンルで楽曲提供し、作品世界を音楽で広げる実力派。

馬瀬みさき氏のコメント：

制作のお供にもよく食べているパイの実の推しソングを作らせていただけて、とても嬉しく思います！安保さんの歌と歌詞もウキウキと心が弾みます。

ASMRの「サクッ」は、私がたくさんパイの実を食べて録音しました。とても美味しかったです！！

ぜひお菓子もアニメーションも、そしてこの楽曲も楽しんでいただけますと幸いです。

楽曲概要

タイトル ：「パイしか勝たん！推しの森活」

歌唱・作詞 ：安保心結氏

作・編曲 ：馬瀬みさき氏

配信日 ：2026年6月4日(木) 00:00

配信メディア：Apple Music、Spotify など

※配信URLは6月4日(木)以降、公式Xアカウントで発信予定：https://x.com/lotte_koalanomi



℗＆(C) 2026 TOHO MUSIC CORPORATION

◆「パイの実 沼化計画」２.：「カラオケパセラとの体験型コラボ」

カラオケパセラの対象店舗にて、アニメ「パイの実」の世界観を店内で楽しめる体験型コラボを実施。キャラクターや物語をモチーフにしたオリジナルコラボメニューの提供に加え、卓上4コマPOPやご注文特典のノベルティなどを通じて、アニメ視聴後も「おしの森」の世界観に触れられる機会を創出します。

・実施期間： 2026年6月4日(木) ～9月7日(月)

・実施店舗：カラオケパセラ新宿本店、渋谷店、横浜関内店、なんば道頓堀店 他、全11店舗

※各店数量限定

・URL： https://paselabo.pasela.co.jp/collaboration/8122/

オリジナルコラボメニュー

「伝説のパイの実の木 プチハニトー」「クママのプチプレート」「パイルのしっぱい！実ルフィーユパフェ」など、キャラクターや作品世界をイメージした限定メニューを展開。見た目にも楽しいメニューを通じて、食べながら「おしの森」の世界観を楽しめる体験を提供します。

オリジナルコラボメニューご注文特典

コラボメニュー1品注文につき、1枚パイの実シールをプレゼントします。「おしの森」キャラクターに加え、カラオケパセラのキャラクター「ハニトン」＆「ショコラン」を加えた全19種が1枚に入ったシールです。

◆「パイの実 沼化計画」３.：ファン向けグッズ発売

パイの実の魅力にメロメロとなったパイルとロクシーなど、「おしの森」の住人たちがグッズになりました。ムービックから全国のアニメイト、アニメイト通販、ムービック通信販売他でのお取り扱いです。

ご予約URL： https://www.movic.jp/shop/r/r1026ag/

※グッズ掲載予定：7月24日(金) 時間未定

◆ 「パイの実 沼化計画」４.：映画館上映前の告知動画

2026年6月12日(金)より、全国のTOHOシネマズ66劇場にて、一部作品の上映前に期間限定でパイの実のアニメ告知動画を放映します。

「パイの実 おしの森」グッズ・デジタルコンテンツ、続々展開中！

◆キャラクターグッズ（アクリルキーホルダー・パスケース等）

キャラクターグッズの企画・製造・販売を手がけるシンクイノベーション株式会社による、普段使いしやすいかわいいデザインのグッズが登場。

・URL：https://www.vvit.jp/

◆スマホケース（全6デザイン・160機種以上対応）

リスの「パイル」と「ロクシー」を中心としたデザインや、パイの実が食べたくなるような楽しいデザインなど全6デザインを、iPhone/Xperia/Pixel/Galaxyなど160機種以上で展開。

・URL：https://caseplay.shop/pages/painomi-01?utm_source=referral&utm_medium=release&utm_campaign=painomi-01-f(https://caseplay.shop/pages/painomi-01?utm_source=referral&utm_medium=release&utm_campaign=painomi-01-f)

◆LINEスタンプ・着せかえ

「おしの森」のキャラクターたちを、普段の会話の中でも楽しんでいただけるLINEスタンプ・着せかえも好評配信中。

・LINEスタンプ：100LINEコイン（スタンプショップ）／250円（LINE STORE）

・購入URL：https://line.me/S/sticker/33374511

・LINE着せかえ：150LINEコイン（スタンプショップ）／370円（LINE STORE）

・購入URL：https://line.me/S/shop/theme/detail?id=88f38de8-81e1-475f-bfc0-9a7580d1da5e

ブランド担当者が今回のアニメ化にかける想い

マーケティング本部 第一ブランド戦略部 焼き菓子企画課

久保田 祐揮

パイの実は、48年にわたり多くのお客様に親しんでいただいてきたブランドです。一方で近年、SNSなどを通じて「パッケージにいるリスに名前はあるの？」「パイの実の森をもっと知りたい」といった声をいただく機会が増えました。私たちは、パイの実の魅力はおいしさだけではなく、どこか物語を感じさせる世界観にもあると考えています。そこで今回、長年パッケージの中にいたキャラクターたちに名前と声、素敵な物語を吹き込み、アニメーションという形でお届けすることにしました。パイの実を食べる時間が、少しだけ楽しくなる。キャラクターを見て、誰かに話したくなる。自分の好きなキャラクターを見つけたくなる。そんな体験を通じて、パイの実をこれからもお客様の日常に寄り添うブランドとして育てていきたいと考えています。

◆ 「パイの実」について

1979年発売、焼きたてサクサクの64層のパイとまろやかなチョコレートが織りなす絶妙なバランスのおいしさが特徴のロッテのロングセラーブランド。パッケージに登場する「パイル」と「ロクシー」が暮らす“パイの実の森”の物語を、世代を超えて届けてきました。

2026年、ブランドは発売48年目を迎え、シンエイ動画と豪華クリエイター陣による「パイの実 おしの森プロジェクト」を始動。お菓子の枠を超えた新しい“推し体験”を提案しています。

公式サイト：https://www.lotte.co.jp/products/brand/painomi/

公式Xアカウント：https://x.com/lotte_koalanomi