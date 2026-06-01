◆見落とされがちな賞味期限管理をサポート◆食の安心を支える新機能「日付チェック機能」登場

株式会社ウエノフードテクノ

株式会社ウエノフードテクノ（本社：東京都千代田区、代表：中野 吉光）は、WEBサービス「ハレコード」に新機能「日付チェック機能」を追加し、2026年6月より提供開始しました。

本機能は、商品情報と日付印字の『2段階チェック』により、商品間違いや消費期限・賞味期限誤りを判定し、ミスの流出防止をサポートします。これにより、HACCP対応やトレーサビリティの強化を支援し、食品事業者の品質管理レベル向上と業務効率化を実現します。

なぜ今必要なのか：食品業界における品質管理の高度化

ハレコード LPを見る :https://www.harecord.com/

消費者庁が2024年10月に公表した「食品表示法に基づく自主回収の届出状況」をもとに当社が分類・分析した結果、食品リコールのうち約8割が表示に関わる要因（ラベルの貼り間違いや貼り忘れ・入力ミス等）に該当し、その中で賞味期限・消費期限の誤りが約4割を占めていました。

近年、食品業界では品質管理の重要性が一層高まっており、以下のような課題が顕在化しています。

 人手不足による目視確認の限界

 繁忙期における確認漏れ

 HACCP対応における記録負担

 クレーム・回収コストの増大

 SNS普及によるリスク顕在化（炎上・信頼低下）

一度の誤出荷がブランド毀損につながる時代において、

“ミスを防ぐ仕組み”の導入は経営課題となっています。

「日付チェック機能」とは：商品×賞味期限の2段階チェック

「ハレコード」は、食品の衛生管理帳票をデジタル化するサービスです。

2026年6月より、新機能「日付チェック機能」を提供開始しました。

■ 機能概要

本機能では、商品情報と賞味期限を2段階で確認し、出荷前のチェックを効率化します。

現場での簡単な操作により、登録情報との整合性を自動的に判定します。

■ 判定結果

・一致 ：出荷可として記録を自動保存

・不一致：アラート表示により警告表示

これにより、「商品違い」と「賞味期限の誤り」の両方の発生抑制に寄与します。

トレーサビリティとエビデンスを自動確保

本機能により、以下のような品質管理の高度化が可能になります。

・検品記録の自動保存（誰が・いつ・何を確認したか）

・トレーサビリティの強化

・HACCP、監査対応の効率化

・万が一の回収時にも迅速な追跡が可能

従来の紙管理と比較して、記録の信頼性と検索性が大幅に向上します。

導入による効果

・賞味期限ミスの見落とし防止をサポート

・誤出荷リスクの低減

・HACCP運用の効率化を支援

・現場オペレーションの標準化を促進

今後の展開

ハレコードは今後も、食品業界における品質管理レベルの向上と業務効率化に向けて、機能拡張とサービス強化を進めてまいります。特に、食品の「安全・安心」を支える領域として、微生物制御や衛生管理に関する知見を活かし、現場の課題解決に貢献していきます。食品事業者が品質や安全性について「まず相談したい」と思える存在を目指し、継続的な価値提供を行ってまいります。

【参考資料】

消費者庁「食品表示法に基づく自主回収の届出状況」(https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_recall/assets/food_labeling_cms203_250428_01.pdf)

ハレコードについて

「ハレコード」は、HACCPおよび一般衛生管理に関わる各種帳票を、クラウド上で一元管理できるサービスです。食品製造、給食、外食など、あらゆる現場に対応できる柔軟な構成を備えています。

「個人衛生管理」、「庫内温度管理」、「機械管理」、「一般衛生管理」、「日報」、「月報」など、

すぐに使用できるフォーマット帳票をご用意しております。ＤＸ化が初めての方でも、気軽に始められることも『ハレコード』の魅力です。

ハレコードLPを見る :https://www.harecord.com/

株式会社ウエノフードテクノについて

株式会社ウエノフードテクノは、1918年の創業以来、「トータルサニテーション」をキーワードに、微生物制御技術・衛生資材・コンサルティングサービスを提供し、食品の安全・品質・フードロス削減に貢献してきた企業です。

会社概要

社名：株式会社ウエノフードテクノ

本社所在地：東京都千代田区平河町2丁目5番6号

代表取締役：中野 吉光

事業内容： トータルサニテーション事業（食品添加物、食品衛生化資材等の製造販売・研究開発、食品衛生コンサルティング、微生物検査、WEBサービスの提供）、糖アルコール製品の販売・研究開発

設立： 2016年

創業： 1918年

会社HP：https://www.ueno-food.co.jp/

ハレコードLP：https://www.harecord.com/