エコロシティ、一般社団法人大阪府宅地建物取引業協会および株式会社TENと業務提携

エコロシティ株式会社

エコロシティ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：山本麻理、以下「当社」）は、一般社団法人大阪府宅地建物取引業協会(大阪府大阪市、会長：山本 清孝、以下「大阪宅建」)および 株式会社TEN (大阪府大阪市、代表取締役：西嶋 真仁、以下「TEN」)と業務提携契約を締結し、新サービス「TAKTAS.パーキング」を開始したことをお知らせいたします。

本取り組みは、関西エリアを中心とした空き家・空き地問題の解決や、土地の有効活用推進を目的としたものです。当社が展開する時間貸し駐車場「EcoloPark（エコロパーク）」の運営ノウハウと、「TAKTAS.」の不動産ネットワークを掛け合わせることで、新たな土地活用機会の創出を目指します。

業務提携の背景

「TAKTAS.」は、大阪宅建が構築・運営する不動産ネットワークサービスであり、加盟企業同士の情報共有やDX推進を支援しています。現在、加盟企業数は300社を突破しており、関西エリアを中心にネットワークを拡大しています。

今回の提携により、不動産事業者との連携を強化し、土地活用ソリューションの提供を通じて、地域密着型のまちづくりや、不動産・土地活用に関する社会課題の解決に取り組んでまいります。

また、これまで遊休地活用を通じた都市インフラ整備を推進してきた知見を活かし、本提携を通じて関西エリアにおける土地活用ネットワークの強化を図ります。

「TAKTAS.パーキング」について

「TAKTAS.パーキング」は、「TAKTAS.」加盟企業が保有・管理する遊休地や空き地などを対象に、時間貸し駐車場としての活用を提案・推進するサービスです。

駐車場運営を通じて、以下のような社会課題解決への貢献を目指します。

l 空き家・空き地の有効活用

l 放置土地の管理負担軽減

l 地域の駐車場不足解消

l 土地オーナーの収益化支援

l 都市部におけるモビリティインフラ整備

当社は、全国5,200か所以上の時間貸し駐車場運営で培った知見を活かし、地域特性に応じた駐車場運営を行ってまいります。

今後の展望

当社は今後も、「TAKTAS.」および加盟企業との連携を通じて、関西エリアを中心とした土地活用・地域活性化に取り組むとともに、駐車場を起点とした新たなモビリティインフラの構築を推進してまいります。

また、空き家・空き地などの遊休不動産に対し、駐車場という新たな価値を提供することで、持続可能な地域社会の実現に貢献してまいります。

【一般社団法人大阪府宅地建物取引業協会】

代表者：山本 清孝

所在地：大阪市中央区船越町2-2-1 大阪府宅建会館6F

URL： https://www.osaka-takken.or.jp/

【株式会社TEN】

代表者：西嶋 真仁

所在地：大阪市平野区吉長原西3-5-11

エコロシティ株式会社 概要

エコロシティは、全国 5,200 カ所以上の時間貸し駐車場「EcoloPark」を運営・管理する、国内有数のパーキングソリューション・カンパニーです。

1996 年の設立以来、業界に先駆けてフラップレス仕様と短期施工モデルを実用化。用地契約日から最短10日間でのオープンを可能にし、オーナー収益の最大化と利用者の利便性向上を両立してきました。

また、脱炭素社会の実現に向けて CO2 排出量を削減するスマートモビリティ基盤の構築や、自治体・不動産デベロッパーとの協業による都市型モビリティサービスの実証実験にも注力しています。

今後も持続可能で快適な移動環境の創出に貢献してまいります。

会社名 ：エコロシティ株式会社（Ecolocity Co., Ltd.）

代表者 ：代表取締役社長 山本麻理

設立 ：1996年2月

所在地 ：東京都港区赤坂1丁目12番32号 アーク森ビルイーストウィング18階

事業領域 ：都市型駐車場事業、モビリティサービス、スマートインフラ開発

URL ：https://www.ecolocity.co.jp

【本件に関するお問い合わせ先】

エコロシティ株式会社

広報担当

TEL：03-5561-7768

メールアドレス：pressdesk@ecolocity.co.jp