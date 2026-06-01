喫煙者の“5分間”の豊かさを考える体験型展示『5min TOBACCO BREAK meets Ploom』を東京3拠点で開催

株式会社コソド

よりマナー良く、心地よい分煙の実現を目指す喫煙所ブランド「THE TOBACCO（ザ・タバコ）」を運営する株式会社コソド（本社：東京都中央区、代表取締役：山下悟郎）は、2026年6月1日（月）から6月14日(日)までの2週間、東京都内3拠点のTHE TOBACCOにおいて、喫煙者の“5分間”をテーマにした体験型展示『5min TOBACCO BREAK meets Ploom』を開催いたします。本展示はPloom（日本たばこ産業株式会社）の協賛により実施するものです。

■展示開催にあたって

私たち株式会社コソドは、「THE TOBACCO」の運営を通じて、喫煙者の方が気持ちよく過ごせる場所づくりに取り組んできました。同時に、吸わない方々が安心して過ごせる街の風景づくりにも、丁寧に向き合ってきました。

日々の中であらためて思うのは、たばこを吸う5分間には、ほかの時間にはないささやかな豊かさがあるということ。喫煙者にとって、火をつけてゆっくり煙を吐くこの5分は、一日のなかで大切なひと息です。喫煙できる場所が少なくなったいま、その豊かさは少し見えにくくなっているかもしれません。だからこそ、この5分間にあらためて光を当てたい――今回の展示は、そんな気持ちから企画しました。

喫煙者の方が“5分間”を豊かに過ごせるということは、結果として、喫煙者と非喫煙者がお互いに無理なく共存できる、やわらかな街の風景にもつながっていくはずです。今回の展示はその第一歩。これからも、喫煙という小さな営みの豊かさを感じていただける場づくりを、継続的に展開してまいります。

■コンセプト

この5分間は、思っているより豊かだ。

喫煙者だけが知っている。

この5分間が、どれだけ大切か。

ぼーっとしていい。

何も生み出さなくていい。

ただ、ゆっくり吸って、吐いて。

自分のための5分間。

THE TOBACCOは、この5分間を

もう一度考えることにしました。

■展示について

THE TOBACCOは、立地や利用シーンに合わせて、店舗ごとに独自のデザインと空間づくりに取り組んできました。今回の展示でも、それぞれに個性をもつ3拠点の表情を活かしながら、共通のテーマで“5分間”の世界をやわらかく重ねていきます。

各店舗の壁面には、世界のどこかで起きている“5分間”の出来事を綴った「5分間トリビア」を散りばめました。たった5分のあいだに歴史に名を残した人がいたり、何千もの命が新しく生まれていたり――煙とともに、そんな小さな驚きをゆっくり味わっていただく場です。

ただ吸って終わる5分ではなく、自分にとってちょっと豊かな5分間として過ごしていただく。そのささやかな積み重ねが、私たちが目指す街の風景を、少しずつかたちにしていきます。

（展示イメージ）THE TOBACCO 2:50.76

■THE TOBACCOについて

THE TOBACCO（ザ・タバコ）は、喫煙者と非喫煙者が共に心地よく過ごせる都市の在り方を模索するブランドです。

改正健康増進法や各自治体の条例により、喫煙できる場所が少なくなった今、私たちは喫煙という行為を単なる習慣ではなく、「都市における人の営み」の一つとして見つめ直しています。

「誰もが心地よく過ごせる、多様な価値観が響き合う街をつくる。」この理念のもと、私たちは喫煙所を“インフラ”ではなく、“風景”として捉え直します。たばこを吸う人も、吸わない人も、互いの気配を感じながら共存できる。そんなやわらかな都市の呼吸を、私たちはこれからもデザインしていきます。

現在、THE TOBACCOは都内を中心に約300拠点を展開。今後も街に寄り添いながら、より多くの場所で“ひと息”の風景を育んでまいります。

THE TOBACCO SHINAGAWA写真THE TOBACCO TOCHOMAE SECOND写真

■開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/59549/table/62_1_8f9671eecc1dee02b17fe3dd9c3828b0.jpg?v=202606011151 ]

■株式会社コソド

会社名 ：株式会社コソド

住所 ：東京都中央区京橋3-3-13 平和ビル三号館5階

設立 ：2017年9月29日

代表者 ：山下 悟郎

事業内容 ：喫煙所事業、マーケティング事業、施設デザイン運用事業

企業URL ： https://cosodo.co.jp/

事業URL（THE TOBACCO）： https://the-tobacco.jp/

事業URL（BREAK）：https://break-smoke.jp/

各種広報素材、詳細情報、ご取材などにつきましては、下記お問い合わせ先までご連絡いただきますよう、お願い申し上げます。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社コソド広報担当

Mail: info@cosodo.co.jp