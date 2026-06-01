【雨に濡れずに買取】梅雨のお休みの日は家に居ながら本を売ろう。宅配買取のブックサプライ、『梅雨の買取デビューキャンペーン』を6月限定で実施／買取金額26%アップ

株式会社ブックサプライ

株式会社ブックサプライ（本社：大阪府吹田市、代表取締役：藪田真吾）は、はじめて宅配買取をご利用いただく方を対象に、買取金額が26%UPするキャンペーンを2026年6月1日(月)～6月30日(火)の期間限定で開催します。対象商品は本・漫画・CD・DVD・ゲームソフト。お申込み時にキャンペーンコード【H26METES】を入力するだけで、通常の買取金額に26%が上乗せされます。

キャンペーンの背景

雨の日が増える梅雨は、家でゆっくり過ごせる季節。たまった本棚の整理に手をつけるには、ちょうどいいタイミングです。

「家にたまった本や漫画を売りたい」と思いながら、なかなか手をつけられず後回しになっている方は少なくありません。

「店まで持っていくのは大変」 「仕分けや梱包に時間をかけたくない」 「できればまとめて一気に片付けたい」 「捨てるのはもったいないから、少しでもお金になれば」 --そんな声をよくいただきます。

今回のキャンペーンは、こうした「気になっていたけれど動けなかった」ものを、スキマ時間にまとめて手放していただく機会として実施します。

宅配買取がはじめての方が一歩を踏み出しやすいよう、通常よりお得な条件でご利用いただけます。

買取金額26%UPだと、実際いくら変わる？

「買取金額26%UP」と言われても、実際にどれくらい得するのかピンとこない方も多いと思います。そこで、買取例で通常買取金額とキャンペーン適用後の金額を比較しました。

たとえば、書籍30冊＋漫画20冊＋CD10枚＋人気ゲームソフト3本送ると、それだけで通常より3,120円分多く手元に入る計算になります。箱に詰めて渡すだけで、夏のおこづかい程度の金額が無理なく作れる、というイメージです。

箱に詰めて送るだけ。あとはプロの査定にお任せください

ブックサプライの宅配買取は、お客様にやっていただくのは「箱に詰めて渡すだけ」です。

商品の価値判断や状態確認は、25年の宅配買取で培った経験を持つ専門スタッフが1点1点丁寧に査定します。お客様が相場を調べたり、状態を細かくチェックしたりする必要はありません。査定後は最短2営業日で振込手続きまで完了します。

本棚に眠っていた本・漫画・CD・DVD・ゲームソフトが、家にいながら現金になります。

そのブックサプライが、はじめての方限定で買取金額が26%UP。6月の1ヶ月だけのキャンペーンです。

キャンペーン概要

キャンペーンコード：【 H26METES 】 お申込み時に入力するだけで、買取金額が26%UPします。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/97404/table/160_1_345d1947d42671d5c51d5a84ae1fc4bf.jpg?v=202606011151 ]

かんたん3ステップで完了

スマホでお申込み

スマホからお申込み。はじめての方のみ段ボールを5箱無料でお届けします。

※お申込み時にクーポンコード【H26METES】を入力してください

箱に詰めて引き渡し

宛名書きは不要。宅配会社がご自宅まで荷物を引き取りに伺います。宅配業者が集荷後、専門スタッフが商品の状態を1点1点丁寧に確認します。

査定完了・入金

査定完了後は最短2営業日で振り込まれます。

査定が終われば待ち時間はありません。

かんたんお申込みはこちら :https://www.login-booksupply.jp/kaitori-entry.php?in=jp&

ブックサプライについて

株式会社ブックサプライは、2000年の創業以来、本・漫画・CD・DVD・ゲームソフトを中心に宅配買取サービスを展開。25年以上にわたり累計100万人以上のお客様にご利用いただいています。

買取から販売までを自社一貫で行い、楽天市場・Amazon・メルカリShops・自社ECなど複数のチャネルで販売。2024年にはタワーレコードが運営する「タワーレコード マーケットプレイス」にも出品を開始し、販路をさらに拡大しています。

「感動を循環させよう」を企業理念に掲げ、書店と連携した店頭買取サービス「書店応援団」や就労支援・寄付活動など社会貢献にも積極的に取り組んでいます。リユースを軸に文化・地域・人をつなぐ活動を、これからも広げていきます。

売るならどこ？買取業者ランキングも随時配信しています。

- 本買取おすすめ16社 http(https://www.booksupply.jp/news/4889)s://www.booksupply.jp/news/4889(https://www.booksupply.jp/news/4889%E6%BC%AB%E7%94%BB%E8%B2%B7%E5%8F%96%E3%81%8A%E3%81%99%E3%81%99%E3%82%81%E3%83%99%E3%82%B9%E3%83%8812%E3%82%92%E7%B4%B9%E4%BB%8B)- 漫画買取おすすめ13社 https://www.booksupply.jp/news/8752会社概要

【 会社名 】株式会社ブックサプライ

【 所在地 】大阪府吹田市垂水町3丁目18-9 ユーコービル 5階

【 代表者 】藪田真吾

【 設立 】2000年1月

【 コーポレートサイト 】https://booksupply.co.jp/

【 漫画買取ネット 】https://www.mangakaitori.net/

【 書店応援団 】https://www.booksupply.biz/