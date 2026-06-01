Voicyで配信1,000回を達成！記念の無料セミナー・キャンペーンを実施

トレノケート株式会社

人材育成のトレノケート株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：早津 昌夫、以下、トレノケート）は、音声配信プラットフォームVoicyで運営している公式チャンネル『田中淳子の「人材育成」応援ラジオ』（以下、人材育成応援ラジオ）の累計放送1,000回達成を記念して、人事・育成担当者やリスナーを対象とした無料セミナーの開催およびトレノケートの研修コースの割引キャンペーンを実施いたします。

無料セミナー

人事・育成担当者を対象としたセミナーと、リスナー全員を対象とした職種を問わないセミナーの2種類を開催します。

１.人事・育成担当者向け

組織の成果を高めるコミュニケーションのポイント ～多様な利害関係者とうまくやっていくためのアサーティブ。ミニ体験付き～

チームの成果や生産性向上に関して、「個々の力は高いのに、成果としてつながらない」、「お客様/部門間でのやり取りで小さな行き違いが発生する」といった悩みがある場合、背景に「小さなコミュニケーションの摩擦」があるケースが多いです。

本セミナーでは、そうした課題を解決し、組織の成果を高めるためのコミュニケーションのポイントを解説し、チーム内のコミュニケーション改善や生産性向上のヒントを持ち帰っていただけます。

日時：2026年7月3日(金) 15:30～17:30

場所：会場（新宿）または オンライン（Zoom）

※ご都合の良い方法でご参加いただけます。

参加費：無料

詳細確認・参加申込はこちら :https://seminar.trainocate.co.jp/seminar260703?utm_medium=referral&utm_source=prtimes20260601&utm_campaign=pressrelease

２.一般リスナー向け

人生100年時代、自分のキャリアを考えるヒント ～他者との対話で、キャリアの自己理解を深めよう～

自発的なキャリア開発や能力開発が、個人に対しても努力義務として法律で明記されていることをご存じでしょうか。本セミナーでは、こういった国の施策を紹介するとともに、個人個人がキャリア自律を実現するための具体的なヒントを紹介します。

日時：2026年7月9日(木) 14:00～15:30

場所：オンライン（Zoom）

参加費：無料

詳細確認・参加申込はこちら :https://seminar.trainocate.co.jp/seminar260709?utm_medium=referral&utm_source=prtimes20260601&utm_campaign=pressrelease

割引キャンペーン

自身や社内メンバーのスキルアップに利用可能な研修コースを、10％割引で提供します。新入社員・若手社員、管理職など、レベル別のヒューマンスキルのほか、人材開発やキャリア自律をテーマとしたコース、ビジネスパーソン向けのIT入門コース、Copilot関連コースなど計62コースが対象です。

人材育成応援ラジオ 放送1,000回記念 対象コース10％割引キャンペーン

申込期間：2026年6月1日(月)～7月31日(金)

受講期間：2026年6月1日(月)～9月30日(水)

対象コース一覧・申込方法を確認する :https://trainocate.co.jp/topics/campaign/voicy1000.html?utm_medium=referral&utm_source=prtimes20260601&utm_campaign=pressrelease

対象コースの一例

- 人材開発の基礎知識(OJT編) ～自社にあったOJT制度とメンター制度を設計し、運用する～- 【1Day REAL】うまい教え方 ～誰に何を教える時にも活かせる7つの秘訣～- AIビジネス企画 基礎編 ～体系的に学ぶAIビジネスの全体像とAIビジネス企画の要点～- 体系的に学ぶ 新任管理職のための評価者研修～全体像を知る～- Microsoft 365 Copilotでドラフト、分析、プレゼンテーションを行う (MS-4018)- ビジネスパーソンのためのPower BI入門 ～1日で学ぶデータ可視化と活用の基本～- 1日でわかる！情報セキュリティ10大脅威の攻撃手法とその対策

『田中淳子の「人材育成」応援ラジオ』とは

音声配信プラットフォームVoicy上で運営しているトレノケートの公式チャンネルで、人材育成、組織開発、学び、キャリアをテーマに毎朝配信しています。人材育成に40年以上携わる田中淳子がパーソナリティを務め、実際に携わってきた企業のOJTやキャリア開発の経験を元に、身近な例やよくある悩みと合わせてお話します。

リスナー向けアンケートでは95％以上が「放送をきっかけに行動や考え方に変化があった」と回答をいただいているほか、同じ悩みを持つ方の事例が参考になる、様々な視点の学びが得られるといったお声をいただいています。

田中淳子の「人材育成」応援ラジオ :https://voicy.jp/channel/2943

【トレノケート株式会社 会社概要】

代表取締役社長：早津 昌夫

設立 ：1995年12月6日

本社所在地 ：東京都新宿区西新宿6丁目8番1号 住友不動産新宿オークタワー20階・27階

事業内容 ：IT 技術教育、ビジネススキル教育を中心とした人材育成業務

URL ：https://www.trainocate.co.jp/

* 掲載された社名、製品名は、各社の商標及び登録商標です