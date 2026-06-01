鳥取県産天然イワガキ「夏輝」・6月1日より今季初出荷　「ナイフが入れば、勝ち！」

鳥取県

鳥取の夏を代表する海の味覚、鳥取県産天然イワガキ「夏輝（なつき）」が、6月1日（月）より今季の出荷を開始します。

鳥取県内で6月から8月にかけて漁獲・販売される天然イワガキ「夏輝」は身入りがよく、濃厚でクリーミーな味わいが特長で、夏の鳥取を代表する旬の味覚として親しまれています。

■「夏輝（なつき）」ブランドについて

「夏輝」の中でも、殻の長さが13cm以上の平たい形をした高品質なものに限りブランドラベルを付けて出荷しています。

鳥取の豊かな海で育った天然イワガキは、濃厚な旨みと大ぶりで食べ応えのある身が特長です。なかでもブランドラベルの付いた「夏輝」は、形や大きさなど一定の基準を満たしたものとして、夏の鳥取を象徴する水産ブランドの一つとなっています。

■「ナイフが入れば、勝ち！」とは

鳥取県では、素潜りで獲った絶品の天然イワガキ「夏輝（なつき）を身近で食べてもらうために、「イワガキのむき方」ビデオを公開しています。ツッコミどころ満載の鳥取県民の気質が、表れた真面目でシュールなビデオです。是非、ご覧下さい。

【公式】とっとり動画ちゃんねる 鳥取の地魚を食べよう！「イワガキのむき方」

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=y6s6nNuIjy8 ]蠣（かき）も魚かぁ～おお、軍手ね！鳥取県民は、貝専用ナイフを持っているのか！ひさびさに「トンカチ」って聞いたぞ！ここをナイフで切るのね。わかりやすく親切～おっと手が滑った～軍手は必要だね、備えよ常に！よく洗うんだ～貝柱周辺ね！ここが美味しいんだ～でも一口で食べてしまう！レモンかけるといいんだよねぇ～おお！なるほど、だから「ナイフが入れば勝ち！」なんだ～

【公式】鳥取県食パラダイス推進課Instagramでも公開

https://www.instagram.com/reel/DKjUdXzhwix/?igsh=cXg5OG9wZ3NuczJz

■本プレスリリースのポイント

・鳥取の夏を代表する旬の味覚「夏輝（なつき）」が今季初出荷

・天然イワガキのブランド化による鳥取県産水産物の魅力発信

・初夏から夏本番に向けた、季節感のある食のニュースとして紹介可能

・鳥取県民ならではのイワガキのむき方ビデオ