疑問をその場で解消！【無料オンラインセミナー｜6月23日(火)14時開催】アンケートの作成のポイント ～サンプル数と信頼性とは？ ～

アイブリッジ株式会社

年間3万件以上の調査実績を誇る、国内最大級のセルフ型アンケートツール「Freeasy（フリージー）」を展開するアイブリッジ株式会社（本社：大阪市福島区、代表取締役社長：荒川和也）は、2026年6月23日(火)14時より、『【オンラインセミナー】マーケティングリサーチ基礎セミナー「アンケートの作成のポイント ～サンプル数と信頼性とは？～」』を開催いたします。

セミナー概要

詳細・お申し込みはこちらから :https://fe.research-plus.net/l/941713/2026-05-20/wng9l

マーケティングリサーチの基礎が学べるウェブセミナー！

ネットリサーチを必要とされている方やマーケティングの基礎を押さえておきたい方から、毎回好評をいただいています。

本ウェブセミナーでは、ネットリサーチを扱う部署へ配属された方や新しくマーケティング部に配属された方に向けた「いまさら聞けない」ことや「注意するポイント」など、マーケティングリサーチの基礎が学べるセミナーとなっており、マーケティングリサーチのアンケート作成における基本的な考え方やアンケート作成のポイントをご紹介いたします。

講師紹介

詳細・お申し込みはこちらから :https://fe.research-plus.net/l/941713/2026-05-20/wng9l＜プログラム＞- アンケート作成のポイント- アンケート作成におけるタブー- 各設問の作成方法- サンプリング誤差と信頼性＜このような方におすすめ＞- これからマーケティングリサーチを始めたい方- ネットリサーチのツール導入を検討中の方- マーケティングリサーチの基礎を押さえておきたい方

株式会社ブランド総合研究所 代表取締役 田中 章雄 氏

福井県出身。東京工業大学卒業後、日経BP社で雑誌記者や新事業開発を担当。2005年にブランド総合研究所を設立し、地域・企業ブランドの戦略立案や調査、PRに取り組む。

地域ブランドの第一人者として、全国で研修や調査を多数実施。

フードバリアフリー協会代表理事として、食を通じた地域活性化にも尽力。「地域ブランド調査」や「都道府県魅力度ランキング」などを開発し、メディアでも活躍中。

開催概要

セミナー名：【オンラインセミナー】マーケティングリサーチ基礎セミナー

「アンケートの作成のポイント ～サンプル数と信頼性とは？～」

配信日時： 2026年6月23日（火）14:00～15:30

（セミナー14:00～15:00、質疑応答15:00～15:30）

配信方法：Zoom（オンラインセミナー）

参加費：無料

主催：アイブリッジ株式会社

注意事項

・講演内容の一部が予告なく変更となる場合がございます。

・同業種・個人の方はお断りする場合がございます

・過去に実施した同タイトルセミナーと重複する内容がございます。

詳細・お申し込みはこちらから :https://fe.research-plus.net/l/941713/2026-05-20/wng9l

運営会社「アイブリッジ」について

社名：アイブリッジ株式会社（https://ibridge.co.jp/）

所在地：大阪本社 大阪府大阪市福島区福島6丁目13-6 Jプロ福島ビル

東京オフィス 東京都中央区日本橋馬喰町 1-6-6 吉野第2ビル 3階

代表者：代表取締役 荒川和也

設立年月日：1999年8月

主要事業：SaaS事業、メディア事業、EC事業

運営メディア一覧

Freeasy（セルフ型アンケートツール） https://freeasy-survey.com/

フルーツメール（ポイントサイト） https://www.fruitmail.net/

懸賞ボックス（懸賞情報サイト） https://kenshobox.net/

おとなの週末（グルメお取り寄せサイト） https://www.otoshu.com/

本件に関するお問い合わせ先

ご不明点などございましたらお気軽にお問い合わせください。

https://freeasy-survey.com/contact/