paiza株式会社　経営体制変更のお知らせ

paiza株式会社

ITエンジニア向け転職・就職・学習プラットフォーム「paiza（パイザ）」を運営するpaiza株式会社（東京都港区、代表取締役社長/CEO 舘康人）は、以下の通り経営体制の変更を決定いたしましたのでお知らせいたします。

【新経営体制】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/12063/table/247_1_e36111bc9fc3f76e23007351c04c0851.jpg?v=202606011151 ]

【プロフィール】

臼井 裕貴 執行役員

2012年に株式会社ディー・エヌ・エーに入社。2013年より株式会社ペイジェントへ参画。データ分析に基づく営業戦略の構築やアライアンス営業を推進し、チームリーダーとして組織強化に貢献。2018年からは経営企画に異動し、中期経営計画の策定・取締役会運営など経営の意思決定基盤を構築。2023年からは営業企画ユニット長として、リテンション活動の体系化や人材育成を主導。2025年4月、paiza株式会社に入社。社長室長を経て、同年9月より事業企画部長に就任し営業組織の仕組み化と事業成長の両立を牽引している。2026年6月より執行役員就任。京都大学大学院都市社会工学専攻卒。

「世界を変えるのは、異能だ。」と考えるpaizaでは、「異能をのばせ。」をコンセプトに「人と企業に絶え間ない成長を促す唯一無二のプラットフォーム」作りを推進しています。今後ともこのプラットフォームを通じて、IT人材を採用する企業、IT人材を育成する教育機関、IT人材として活躍する・活躍を目指す個人に役立つサービスの提供をおこなってまいります。

■paizaについて

paizaはITエンジニア向け学習・研修・就職・転職プラットフォームです。オンラインでのプログラミングテスト「paizaスキルチェック」を受験してスキルを証明し、それを使って転職・就職する独自のサービスで、2026年3月現在、paizaの登録者数は約96万人。5,000社を超える企業が採用に利用しています。「paizaスキルチェック」の総受験回数は3,590万回（2026年3月現在）に達しています。

■会社概要

・社名： paiza株式会社

・代表者： 代表取締役社長/CEO 舘 康人（たち やすと）

・資本金： 140,000千円（資本準備金含む）

・設立： 2012年2月13日

・許認可： 有料職業紹介事業許可13-ユ-305439

労働者派遣事業許可 派13-317888

・URL： https://www.paiza.co.jp

【本件に関するお問い合わせ先】

paiza株式会社 広報部

担当 ：岸

Email：contact@paiza.co.jp

※記載されている会社名・サービス名はpaiza株式会社の商標又は登録商標です。

※「paizaスキルチェック」はpaiza株式会社が特許を取得したプログラミングスキル評価システムです（特許番号 第5649148号）。オンライン上で実際にコーディングテストを行い、受験者のプログラミングスキルを6段階（S～Eのpaizaランクを付与）で客観的に可視化するものです。