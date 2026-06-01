human joint 株式会社オフィシャルクラブパートナー契約締結のお知らせ

株式会社AC福島ユナイテッド

このたび、human joint 株式会社とオフィシャルクラブパートナー契約を締結しましたことをお知らせ

いたします。

【社名】 human joint 株式会社

【所在地】 〒141-0031 東京都品川区西五反田 2 丁目 24-4 THE CROSS GOTANDA 3 階

【代表者】 代表取締役 ⿑藤 博行

【事業内容】中古車自社割賦販売事業

【URL】 https://www.human-j.co.jp/

【代表取締役 ⿑藤 博行氏コメント】

このたび、オフィシャルクラブパートナー契約を締結できたことを、大変うれしく思っております。

当社は、自社ローン専門中古車販売店『COCOCAR』を全国で展開し、“人と人とのつながり”を大切

に、お客さまの新しい一歩を支える事業に取り組んでおります。

福島県でも店舗を展開する中で、地域に根ざし、多くの方々に夢や活力を届け続ける福島ユナイテッド

FC の姿勢に深く共感し、応援させていただく運びとなりました。

スポーツには地域をひとつにし、人に前向きな力を与える大きな力があると感じています。

これからも地域のみなさまと共に、クラブを全力で応援してまいります。