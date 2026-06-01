ヤンマーホールディングス株式会社

ヤンマーホールディングスのグループ会社であるヤンマーアグリ株式会社（本社：岡山県岡山市、社長：所司ケマル）は、2026年6月1日（月）～10月20日（火）に、大学生などの学生を対象に「ヤンマー学生懸賞論文・作文」の作品を募集します。

本事業は、次世代を担う学生に農業の未来について自由な発想で考え、提案いただくことを目的として1990年より実施しています。 本年度も『農業を食農産業へ発展させる』というビジョンのもと、持続可能な農業の実現に向けた新たな視点やアイデアを募集します。

募集概要

（1）論文の部

当事業の趣旨に沿い、持続可能な農業の確立を目指した“先駆的挑戦”を内容としてください。担い手不足の解消、耕作放棄地の活用、スマート農業の推進、農作物のブランド化、農業の六次産業化など、あなたが学習・研究しているさまざまな分野から独自の構想で提言し、その実現の過程、手法等を論理的に述べてください。

（2）作文の部

当事業の趣旨に沿い、あなたの感じていること、夢や思いをこれまでの体験やその時の情景を描写しながら作文にまとめてください。

※趣旨、応募資格等に関する詳細については、ヤンマー学生懸賞論文・作文のサイト(https://www.yanmar.com/jp/agri/agrilife/prize/)をご覧ください。

表彰・賞金

論文の部

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/34384/table/376_1_491c1ddd08de4b6aa94199ab54ba192e.jpg?v=202606011151 ]

作文の部

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/34384/table/376_2_a59038814e504a00b7adec861d1d095d.jpg?v=202606011151 ]

※論文の部グループ応募の場合、表彰楯は代表者に1枚、グループメンバーには表彰状を贈呈します。

※入賞されなかった場合も、応募資格・応募規定を満たした方には、応募記念品をお送りします。

募集期間・発表日

募集期間：2026年6月1日（月）～10月20日（火）

入選者決定：2026年12月18日（金）（予定）

入選発表会：2027年2月5日（金） （予定）

詳細については、ヤンマー学生懸賞論文・作文のサイト(https://www.yanmar.com/jp/agri/agrilife/prize/)をご覧ください。

＜注記＞記載内容はリリース発表時点のものです。最新の情報とは内容が異なっている場合がありますのでご了承願います。

ヤンマーホールディングス株式会社

1912年に大阪で創業したヤンマーは、1933年に世界で初めてディーゼルエンジンの小型実用化に成功した産業機械メーカーです。大地・海・都市のフィールドで、エンジンなどのパワートレインを軸に、アグリ・建機・マリン・エネルギーシステムなどの事業をグローバルに展開し、顧客価値を創造するソリューションを提供しています。創業以来受け継ぐ、人と未来の可能性を信じ挑戦を後押しする「HANASAKA」の精神を原動力に、「A SUSTAINABLE FUTURE -テクノロジーで、新しい豊かさへ。-」の実現を目指します。